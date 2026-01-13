鄧兆尊爆被男富商開價8位數包養 揭影帝夜總會風月史
鄧兆尊遵父訓拒絕圈中亂搞男女關係
現時擁有「正印」Carmen、「阿二」車厘子及「阿三」Nana三位女友的鄧兆尊，在訪問中重申不會再增加女友人數。他透露當年父母曾用「求」的方式告誡他，切勿在演藝圈亂搞男女關係。鄧兆尊坦言「我會先用腦，再用身體去做」，面對美色始終保持清醒。他強調父親新馬師曾看事比較通透，「佢嘅說話一定不會錯」，因此即使面對漂亮女星都不會有行動。
女星喱士睡衣開門誘惑遭即時拒絕
提到投懷送抱的經歷，鄧兆尊笑言曾有女星以「修整家電」為名邀他上門，豈料開門時對方竟身穿喱士睡衣！他當時大感愕然，心想「咩事呀？」該女星更向工人交代「我同鄧生無嘢！」，令鄧兆尊更加困惑，「你一講無嘢證明你有另一個男主人出入，咁你搵我上嚟做咩？」他修畢後隨即離去，完全不為美色所動。
神秘男富商千萬包養遭幽默回應
最令人震驚的是，鄧兆尊自爆曾在電視城8廠工作時，竟有說客代某男富商開價，欲以1,500萬港元包養他3個月！身家豐厚的他幽默回應「我心諗佢真係鍾意食排骨飯？」雖然不明白自己何以會被問價，但他亦坦言「唔問一定失敗，問就有一半機會」。這宗天價包養案令人咋舌，也反映出娛樂圈背後的複雜關係網絡。
鄧兆尊爆料影帝夜總會風月史
談及圈中風氣，鄧兆尊直指娛樂圈男女關係混亂程度「亂到你諗唔到」，不但有女星被包養，男包男的情況亦存在。他更順勢「抽水」，稱曾與多位影帝出入夜總會，見盡風月，故現在對任何誘惑都心如止水。鄧兆尊神秘地表示「有幾多影帝同我去過夜總會，我都費事講啦！」這番話無疑為娛樂圈投下震撼彈，令人好奇究竟有哪些大牌影帝曾與他共赴風月場所。
網民熱議娛樂圈包養文化內幕
鄧兆尊的爆料在網上引起熱烈討論，不少網民對娛樂圈的包養文化感到震驚。有網民留言「原來圈中咁亂，男包男都有」，亦有人好奇「邊個影帝去夜總會？好想知」。部分網民則讚賞鄧兆尊的坦率，認為「佢講嘢好真實，無遮遮掩掩」。這次訪問無疑揭開了娛樂圈神秘面紗的一角，讓公眾得以窺探圈中人的真實生活。