鄧兆尊爆被男富商開價8位數包養 揭影帝夜總會風月史

58歲「現代韋小寶」鄧兆尊向來艷福無邊，坐擁三位紅顏知己的他日前在網紅頻道中語出驚人，自爆曾被神秘男富商開價1,500萬港元包養3個月！這位娛樂圈二世祖更大爆圈中驚人內幕，直指男女關係「亂到你諗唔到」，連影帝都是夜總會常客，甚至揭露圈中不但有女星被包養，連「男包男」情況都存在！