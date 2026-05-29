59歲鄧兆尊爆患「不治之症」 首度公開遺囑 剖白15億身家內幕
鄧兆尊自爆去年患重病右手麻痺難復原
鄧兆尊在訪問中突然拋出健康震撼彈，透露自己於2025年遭一場不可逆轉的重疾突襲。他坦言：「當時連講嘢都出問題，右手麻痺到影響寫嘢能力，就算𠵱家都好唔返。」面對無法根治的病情，他態度豁達，更展示了儲存在手機內的電子遺囑，列明旗下財產分配方案。鄧兆尊強調雖然堅持不為結婚而結婚，但身邊每位女友都獲得保障，「最長嗰個都40年，我都冇諗過同佢散」。他更搞笑補充：「上面仲有阿叻、阿倫，唔使咁緊張，隨緣啦！」
斬釘截鐵否認15億身家收逾萬個求包養私訊
針對外界長年盛傳他繼承高達15億港元巨額遺產，鄧兆尊語氣堅定地澄清：「我1億都未見過，講得出做得到，我有15億嘅話，我可以畀一半你！」他自喻為具備自保能力的「野生動物」，深知越往高處走越容易被大鱷吞噬，因此從不追求上位。然而「富豪」標籤依舊為他帶來無數桃花，他自爆近年在市道低迷下，社交平台收到超過10,000個「求包養」私訊。鄧兆尊坦言年輕時以性行先，如今更嚮往心靈相處，「每日喺佢哋身上最多用得嗰半個鐘，但其餘時間要對住個煩氣嘅人，有冇必要不停貼錢買難受先？玩貓仲開心啲」。
鄧兆尊爆星媽賣女式推銷追問身家財產
除了拒當外人的「許願樹」，鄧兆尊更爆料早年曾遭遇某位星媽使出「賣女式」手段，明目張膽地追問他有無樓、有無車、有幾多身家。當時他提醒對方：「你都知你個女同我朋友拍緊拖㗎！」不料該星媽竟厚臉皮回應：「唔好理佢哋，你有冇興趣呀？」令他直呼完全無法接受。鄧兆尊又憶述7歲時被父親新馬師曾帶去當「擋箭牌」的童年往事，當年某位艷星多次邀約父親上門食飯，父親推卻不了唯有帶同年幼兒子赴約，結果回家後母親祥嫂醋勁大發嚴厲盤問，童言無忌的他據實以告反而捱了一頓掌摑。
冷眼踢爆女星靠美色上位穩坐一線5年
出身演藝世家的鄧兆尊對娛樂圈名利場看得比誰都透徹，他直言這個大染缸每年都有無數人爭住擠進去，想要突圍往往要靠人情與美色。他更爆料曾親眼目睹某位女星使出高超交際手腕，「同時間能應酬兩個男人」，最終成功晉升一線並穩坐電影女主角寶座長達5、6年。鄧兆尊語重心長奉勸年輕女孩，除非父母在行內極具權勢，否則最多玩1、2年就該抽身，因為圈中充斥著利用人性弱點來實施控制的操盤手。他總結道自己因為「唔貪」所以不受控制，更點名大讚：「出身富裕嘅陳慧琳亦係圈中唯一清泉。」
網民熱議鄧兆尊豁達態度與娛圈爆料
鄧兆尊的專訪曝光後隨即在網上引起熱烈討論，不少網民對他患病仍保持幽默感到敬佩，有留言指「兆尊真係睇得好開，活得通透」。亦有網民對他踢爆娛圈潛規則感到震驚，紛紛留言猜測「邊個女星咁勁可以同時應酬兩個男人」。另一方面，部分網民對他否認15億身家表示半信半疑，「話冇錢但養得起三個女友幾十年，邊個信呀」。有網民則讚賞他對陳慧琳的評價中肯，認為「Kelly出道咁多年零緋聞，的確係清泉」。