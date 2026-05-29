59歲鄧兆尊爆患「不治之症」 首度公開遺囑 剖白15億身家內幕

59歲鄧兆尊日前接受傳媒專訪，首度公開自己去年罹患無法根治重病，右手麻痺至今未癒，更已在手機訂立電子遺囑分配財產。這位以「坐擁三位紅顏知己」聞名的演藝圈二世祖，同場狠批娛圈潛規則，點名僅一位女星堪稱清泉，言論震撼圈中人。