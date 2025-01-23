鄧兆尊爆某女星暗交多位富商後意外懷孕 8大線索估女星身份
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鄧兆尊近年活躍於網絡平台，成為網民的焦點。日前，他在YouTube頻道《娛樂好好玩》中大爆圈中有女星同時暗交多位富商，但意外懷孕卻冇人認頭！鄧兆尊爆出多個線索，惹來網民熱議！
鄧兆尊爆某女星暗交多位富商後意外懷孕
鄧兆尊分享了一位女星的故事，這位女星同時與多位富豪保持關係，最終懷孕生子，卻不知道孩子的生父是誰。「以前有個女星，佢交過四至六個有錢佬，冇啦啦就有咗，佢就問我點呀？我應該同邊個攤牌？我話呢啲冇得攤牌，你驗DNA，你同時期吖嘛，你唔好諗住漁翁撒網，卒之佢成功咗，六個一齊收錢，六個都唔認頭，直頭唔驗，一人一百萬，Bye Bye！唔要小朋友，你自己養。」
鄧兆尊透露女星8大線索 講明唔係陳彥行
在訪談中，鄧兆尊透露這位女星曾與吳家樂合作拍攝，同為90年代藝人，並且是未婚母親。他強調該女星不是港姐出身，而是以拍攝古裝劇為主：「唔係！唔係港姐嚟，拍古裝比較多，時裝就少啲，身材好fit！講晒！」對於是否是陳彥行，鄧兆尊則堅決否認，並評論道：「行姐咁蠢，點會做呢啲嘢。覺得自己聰明嘅女人先會做呢啲嘢，佢嗰時同我講就係話，我有咩男人未見過吖？冇人可以喺我胯下捱到15分鐘！」鄧兆尊表示改名女星遊走中港兩地，但就拒絕透露該女星的全名，他只表示她姓氏屬於「陳李張黃何」五大姓之一。
網民熱議女星身份
這位女星的行蹤和背景成為了網民熱烈討論的話題。節目中有網民猜測是楊思琦，但鄧兆尊講明並不是，亦有有網民猜測她可能是陳秀珠或張慧儀，但張慧儀的孩子是從孤兒院收養的，而陳秀珠則已經退休。
圖片來源：YouTube@娛樂好好玩、TVB、Facebook@陳彥行Joyce Chen資料或影片來源：原文刊於新假期