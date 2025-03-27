鄧兆尊爆女星暗交六富豪生私生子 張慧儀遭影射嬲爆澄清真相

鄧兆尊1月底喺網上節目大放猛料，話有一位女藝人曾同時同六位富豪交往，期間意外懷孕，但無一個富豪願意承認係孩子嘅父親，呢位女藝人最終未婚生子，獨自撫養孩子。網民更根據節目中提到嘅線索猜測女星身份，唔少人將矛頭指向單身且育有一養子嘅54歲張慧儀，甚至喺佢嘅社交平台留言「查問」。