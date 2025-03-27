鄧兆尊爆女星暗交六富豪生私生子 張慧儀遭影射嬲爆澄清真相
張慧儀怒斥被對號入座 警告勿造謠
張慧儀近日（26日）接受鍾慧冰嘅網上節目訪問，開場就直接問「與六富豪生私生子」緋聞。鍾慧冰提到：「有個女星以前好厲害，一次過識到六個富豪，就將個矛頭指向你喎？」張慧儀即刻回應：「有某人拎咗張合照，Fans就開始問，我哋好想問阿鄧某某講個女星係邊個。佢就喺度寫—張慧儀，嗰下我係非常之嬲，嚴重警告，跟住加兩個紅色感嘆號『不要再製造謠言』。」
張慧儀仲語重心長咁話：「大家有冇諗過，對嗰個小朋友係有幾大影響？好好玩咩？好好笑咩呢啲嘢？」對於被無理牽連，佢顯得相當激動同無奈。
鄧兆尊爆某女星暗交多位富商後意外懷孕
今年1月底，鄧兆尊分享了一位女星的故事，這位女星同時與多位富豪保持關係，最終懷孕生子，卻不知道孩子的生父是誰。「以前有個女星，佢交過四至六個有錢佬，冇啦啦就有咗，佢就問我點呀？我應該同邊個攤牌？我話呢啲冇得攤牌，你驗DNA，你同時期吖嘛，你唔好諗住漁翁撒網，卒之佢成功咗，六個一齊收錢，六個都唔認頭，直頭唔驗，一人一百萬，Bye Bye！唔要小朋友，你自己養。」
回憶舊情傷痛 與盧慶輝分手打擊大
節目播出引子後，未有再深究鄧兆尊爆料嘅話題，反而轉而講述張慧儀由馬來西亞來港發展嘅經歷，以及同《真情》拍檔盧慶輝嘅一段舊情。佢回想當年同盧慶輝拍拖，話：「有心人同你獻吓殷勤，有次我身體唔舒服入咗醫院，就係咁樣開始嘅。」不過，二人拍拖約一年就分手，張慧儀坦言：「我仲好記得當時我係被分手，對我嚟講打擊好大。」佢仲提到，盧慶輝喺公開活動單方面宣布分手，令佢措手不及。
分手真相成謎 張慧儀選擇放下
憶述分手經過時，張慧儀話：「我前一晚仲同佢食飯好地地，仲拍緊拖，未分手。對於我嚟講，點解會咁呢？我好想知，即刻開車去搵佢，咁對方一定唔會講啦！當時我好唔開心，當然後來我知原因啦！」
鍾慧冰好奇追問：「佢係咪想做宣傳呀？」張慧儀否認咗呢個揣測，並表示盧慶輝而家已有家庭，佢唔想再影響對方。雖然分手真相未有公開，但佢嘅回應顯示佢已放下往事，專注眼前人生。呢場訪問除咗澄清謠言，亦畀大家見到張慧儀堅強嘅一面。