鄧兆尊首揭爭產落難地獄生活 每日被追數20萬 揭當年巨額醫藥費背後黑幕？
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鄧兆尊作為已故粵劇名伶新馬師曾長子，一直被外界標籤為「二世祖」，但他近日接受訪問時揭露當年一段鮮為人知的辛酸往事——父母爭產官司期間，他每日睜開眼就要籌措20萬元醫藥費，壓力大到出現鬼剃頭，三兄妹最終賣掉各自物業才勉強還清1,900萬元巨債。
鄧兆尊憶述每日睜眼就要撲20萬應付醫院
鄧兆尊在訪問中透露，當年父母因爭產對簿公堂，所有銀行帳戶遭凍結，作為長子的他頓時陷入困境。父親新馬師曾住院長達200日，累積醫藥費高達1,900多萬元，而醫院不容許長期拖欠費用，他每日醒來第一件事就是想辦法籌措20萬元應付一星期的醫療開支。他邊拍戲邊撲錢，更不時接到醫院來電通知父親病情不穩，「醫院一打嚟，我著住古裝衝去醫院」，這種日子維持了兩、三年之久。
三兄妹放售物業套現償還1,900萬醫藥費
面對龐大的財務壓力，鄧兆尊坦言當時手頭現金根本不足以應付。最終他與弟妹商議後，決定各自放售名下物業，合共賣掉三層樓，「先剛剛夠cover醫院條數」。他慶幸當時物業順利售出，否則後果不堪設想。鄧兆尊形容那段歲月表面風光，實質如地獄般煎熬，除了財務困境，每日出門還有傳媒守候追問家事，「答唔晒啲問題你行唔到出去」，令他身心俱疲。
新馬師曾爭產風波累及子女帳戶全遭凍結
新馬師曾為香港粵劇界殿堂級人物，生前坐擁豐厚資產，惟晚年爆發家族爭產風波，夫妻對簿公堂。官司期間雙方銀行帳戶被法庭凍結，子女無法動用家族資金，卻仍需承擔父親的醫療費用及日常家庭開支。鄧兆尊在訪問中感嘆，那段日子令他看盡人情冷暖，「有班人喺我患難時，真係伸出援手」，但同時亦有不少人在他最困難時選擇袖手旁觀。
網民讚嘆三兄妹齊心賣樓盡孝道
訪問曝光後隨即引發網民熱議，不少人對鄧兆尊的經歷表示同情和敬佩。有網民留言「3兄妹都願意賣樓找醫藥費，真心對爸爸好！新馬師曾教仔女教得幾好！」亦有人感嘆「難得富二代有手足情」，認為鄧兆尊兄妹在逆境中互相扶持實屬難得。不過也有網民質疑「無戶口有樓幾慘」，認為擁有物業的人談捱苦未免離地，更有人直言「千九萬，邊個會措？」反映出普通市民對天價醫藥費的無奈共鳴。
資料或影片來源：原文刊於新假期