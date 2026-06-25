鄧兆尊首揭爭產落難地獄生活 每日被追數20萬 揭當年巨額醫藥費背後黑幕？

鄧兆尊作為已故粵劇名伶新馬師曾長子，一直被外界標籤為「二世祖」，但他近日接受訪問時揭露當年一段鮮為人知的辛酸往事——父母爭產官司期間，他每日睜開眼就要籌措20萬元醫藥費，壓力大到出現鬼剃頭，三兄妹最終賣掉各自物業才勉強還清1,900萬元巨債。