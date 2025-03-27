鄧兆尊最窮時身家得1億？自揭留學辛酸史 惹祥嫂心痛送5千呎大屋

鄧兆尊喺娛樂圈出名艷福無邊，擁有三位紅顏知己，同時亦係圈中公認嘅富二代。作為已故粵劇名伶新馬師曾嘅兒子，佢雖然係眾所周知嘅「有錢人」，但真實身家至今依然係個謎。有傳佢為咗安置三位紅顏知己，分別喺灣仔租住或擁有三個物業：正印Carmen同佢同住永祥大廈，二奶同三奶則分別住喺灣仔菲林明道同駱克道嘅舊樓。仲有報道指佢坐擁15億資產，財力驚人。