鄧兆尊最窮時身家得1億？自揭留學辛酸史 惹祥嫂心痛送5千呎大屋
《獎門人》爆料最窮1億 鄧兆尊財力引熱議
早喺2013年《超級無敵獎門人 終極篇》中，鄧兆尊以嘉賓身份亮相時，就被爆出「最窮的時期」身家竟然只有一億元，呢個數字真係誇張到令人咋舌！節目一播出，佢嘅財富話題即刻成為焦點，網民同觀眾議論紛紛。
曾志偉陳彥行犀利追問 鄧兆尊淡定回應
節目中，「獎門人」曾志偉忍唔住問鄧兆尊：「估唔到『祥哥』你都捱過窮。」鄧兆尊淡然回應：「有……」坐喺旁邊嘅陳彥行即刻帶點嘲諷咁問：「你最窮嘅時候戶口得一億呀？」一旁嘅「獎老」林曉峰即刻笑說：「你啲問題都幾尖銳喎。」陳彥行繼續補刀：「陳X聰話佢最窮嗰時搵得一億呀嘛。」鄧兆尊則幽默回應：「我冇佢咁靚仔呀嘛。」輕鬆化解尷尬。
留學加拿大捱窮歲月 鄧兆尊自揭辛酸史
曾志偉再追問：「咁你最窮嗰時係點？」鄧兆尊回想話：「去讀書嗰陣時（喺加拿大），因為開頭要喺親戚度寄住，升咗大學就自己搬出嚟住。但係同屋企人講話，咁啲使費係比香港高，佢唔信你。最後我哋用每一個月佢寄嚟嘅錢，租咗一間房，之後做送餐，買咗架車。」佢坦言當時生活拮据，完全唔似外界眼中嘅富家子弟。
祥嫂探子大驚失色 鄧兆尊苦盡甘來
後來，祥嫂專程到加拿大探望鄧兆尊時，見到佢嘅生活環境即刻震驚。「一見到我，就『呢架咩嚟？！』嗰時係一九七幾年，揸揸吓車會突然間有嚿嘢跌出嚟，等一陣執返佢先。再睇埋間房，佢就對住我喊，間房係冇家俬，淨係得一張床褥同一個雪櫃。佢問我：『你住咗幾耐？』我答：『咪一開始到而家。』佢就大喊，之後我就多咗間5,000呎大屋啦。」呢段經歷令祥嫂動容，亦為鄧兆尊帶來生活轉機，由簡陋小房升級到豪宅，苦盡甘來嘅故事令人感慨。
網友羨慕：人生就應該係咁
鄧兆尊嘅人生故事喺網上掀起熱話，網友紛紛留言表達感想。有網民感嘆：「人生就應該係咁」，亦有網友大喊：「嘩X我100萬都冇呀，叫我情何以堪認」亦有人表示：「真係感受到佢個種無奈」，對佢早年喺加拿大捱窮嘅日子深有共鳴。更有網友回顧舊事，話：「有無人細個睇祥嫂同仔女爭產，以為佢唔係祥嫂生，所以先爭餐死，點知原來係親生母子」，揭示當年誤解同真相嘅反差，令人唏噓。另有搞笑留言指：「如果佢三個老婆都係靚嘅話一定成為全港公敵」，幽默點評佢艷福無邊嘅私生活，網上討論氣氛熱烈。