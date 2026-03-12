鄧兆尊爆因一句話得罪「圈中大師」被雪藏9個月 列3大線索真身疑揭盅？
鄧兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中突然爆出驚人內幕，透露自己曾因一句話得罪圈中大人物，結果被雪藏長達9個月。當拍檔吳家樂提及某位「大師」時，鄧兆尊即時擰頭拒絕，直言對方「言詞太高」令他頂不住，更坦承不敢與對方合作。雖然他沒有指名道姓，但當網民追問是否陳志雲時，他並沒有否認，這段鮮為人知的往事令人震驚。
鄧兆尊一句「無用Call機」換來9個月雪藏
鄧兆尊在節目中詳細憶述當年的經過，他表示有一次「大師」跑著經過他身邊時，語帶玄機地問道：「鄧兆尊，聽講你嗰陣時唔覆機個喎？」當時鄧兆尊口直心快，老實回答：「大師，我無用Call機（傳呼機）好耐喇，因為嗰時已經無Call機。」他萬萬沒想到就是這句實話，竟然換來長達9個月的雪藏處分。鄧兆尊無奈地說：「無諗到就係呢句嘢，一雪就雪咗我9個月！」他強調當時真的沒有Call機，並非故意整蠱人。
吳家樂鄧兆尊慨嘆演藝圈生存不易
吳家樂聽後身同感受，直言娛樂圈生存確實不易，「有時打招呼又死，唔打招呼又死。要你死，你就係要死。」他們更分享了在餐廳遇到不同人物時的微妙處境，鄧兆尊補充說：「『哦，吳家樂，你無望我。得了，（雪藏）三個月啦。』真事來的，唔好以為講笑。」吳家樂解釋有時真的看不到對方，或者打了招呼但對方沒注意到，都可能引起誤會。他們慨嘆以前連行路都要小心翼翼，深怕一個不小心就得罪了不該得罪的人。
鄧兆尊列3大線索真身疑揭盅
雖然鄧兆尊沒有直接點名，但當網民詢問是否陳志雲時，他選擇不否認這個猜測。鄧兆尊坦言不喜歡與這位「大師」一起開咪，皆因對方「言詞太厲害」，自己完全頂不住。陳志雲在圈中以口才好、轉數快聞名，這次鄧兆尊的爆料也側面印證了他在業界的影響力。現在的鄧兆尊則顯得更有底氣，霸氣地說如果再遇到類似情況，「我雪返你啊！」展現出與當年截然不同的態度。
圖片來源：YouTube@娛樂好好玩、IG@chanchiwan_stephen資料或影片來源：原文刊於新假期