鄧兆尊爆因一句話得罪「圈中大師」被雪藏9個月 列3大線索真身疑揭盅？

鄧兆尊在網台節目《娛樂好好玩》中突然爆出驚人內幕，透露自己曾因一句話得罪圈中大人物，結果被雪藏長達9個月。當拍檔吳家樂提及某位「大師」時，鄧兆尊即時擰頭拒絕，直言對方「言詞太高」令他頂不住，更坦承不敢與對方合作。雖然他沒有指名道姓，但當網民追問是否陳志雲時，他並沒有否認，這段鮮為人知的往事令人震驚。