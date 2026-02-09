鄧凱文疑收「封胸令」化身仙氣女神 騷男友視覺約會相 網民激讚：有初戀感覺

「東張女神」鄧凱文近日突然改變形象路線，從性感火辣轉為仙氣飄飄，身穿貼身蕾絲上衣配短裙，對鏡頭甜笑展現全新一面。這個180度大轉變背後引網民關注，特別是早前她那輯沙灘噴血水着照神秘消失後，外界更加關注這位新晉女神的發展方向。