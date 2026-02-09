鄧凱文疑收「封胸令」化身仙氣女神 騷男友視覺約會相 網民激讚：有初戀感覺

最新娛聞
東方新地

廣告

「東張女神」鄧凱文近日突然改變形象路線，從性感火辣轉為仙氣飄飄，身穿貼身蕾絲上衣配短裙，對鏡頭甜笑展現全新一面。這個180度大轉變背後引網民關注，特別是早前她那輯沙灘噴血水着照神秘消失後，外界更加關注這位新晉女神的發展方向。

鄧凱文仙氣造型獲激讚網民大呼驚艷

最新曝光的照片中，鄧凱文一改以往性感路線，選擇較為保守但不失魅力的造型。她身穿貼身蕾絲上衣，下身配搭短裙展現修長美腿，整體造型散發出濃濃仙氣。相比起早前那輯引起熱議的沙灘三點式比堅尼照，今次的打扮明顯收斂不少，但依然成功吸引大批網民讚好，紛紛留言大呼「女神氣質滿分」、「仙氣逼人」。

鄧凱文回應東張女神稱號表示好開心

面對外界經常將焦點放在她的身材或「東張女神」這個稱號上，會否擔心掩蓋了她在採訪和主持上的努力，鄧凱文坦然回應：「我唔介意人哋話我東張女神，我仲好開心添，咁因為有記憶點吖嘛，而且我唔覺得東張女神會抹煞我嘅努力啊，我愛東張！」

鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

沙灘水着照神秘消失引發封胸令猜測

回顧早前鄧凱文上載的沙灘照片，她以藍色三點式比堅尼配半透視花花長裙，S曲線一覽無遺，上圍、螞蟻腰同蜜桃臀統統「零保留」展現。這輯被網民形容為「犯規級身材」的照片，短時間內已獲得大量點讚及留言，連女網民都大呼羨慕其「超不科學身材」。然而相隔約兩日，相關貼文突然在她社交帳戶消失，只剩下一些較斯文打扮的照片，令不少網民發現「啲福利去晒邊？」

網民質疑公司高層介入要求低調收斂

貼文神秘消失後，網民紛紛猜測鄧凱文疑似被公司高層「照肺」，要求低調收斂性感路線。有粉絲替她抱不平，留言指「着泳衣去沙灘都唔得？」、「身材好都要收起好可惜」，認為只是正常度假打卡，談不上過火。更有人笑言「東張女神」比不少師姐更加識做效果，刪相反而變相製造話題，成功令她再登熱搜。

鄧凱文 東張女神 （圖片來源：鄧凱文IG）
（圖片來源：鄧凱文IG）
鄧凱文 東張女神 結果上載僅兩日就被迫刪除。（圖片來源：鄧凱文IG）
結果上載僅兩日就被迫刪除。（圖片來源：鄧凱文IG）
鄧凱文 東張女神 鄧凱文早前在社交平台分享的沙灘水着照片，因為過於性感火辣而疑似觸犯公司底線（圖片來源：鄧凱文IG）
鄧凱文早前在社交平台分享的沙灘水着照片，因為過於性感火辣而疑似觸犯公司底線（圖片來源：鄧凱文IG）
鄧凱文 東張女神 （圖片來源：鄧凱文IG）
（圖片來源：鄧凱文IG）

圖片來源：東方新地、鄧凱文IG資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 