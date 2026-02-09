鄧凱文疑收「封胸令」化身仙氣女神 騷男友視覺約會相 網民激讚：有初戀感覺
「東張女神」鄧凱文近日突然改變形象路線，從性感火辣轉為仙氣飄飄，身穿貼身蕾絲上衣配短裙，對鏡頭甜笑展現全新一面。這個180度大轉變背後引網民關注，特別是早前她那輯沙灘噴血水着照神秘消失後，外界更加關注這位新晉女神的發展方向。
鄧凱文仙氣造型獲激讚網民大呼驚艷
最新曝光的照片中，鄧凱文一改以往性感路線，選擇較為保守但不失魅力的造型。她身穿貼身蕾絲上衣，下身配搭短裙展現修長美腿，整體造型散發出濃濃仙氣。相比起早前那輯引起熱議的沙灘三點式比堅尼照，今次的打扮明顯收斂不少，但依然成功吸引大批網民讚好，紛紛留言大呼「女神氣質滿分」、「仙氣逼人」。
鄧凱文回應東張女神稱號表示好開心
面對外界經常將焦點放在她的身材或「東張女神」這個稱號上，會否擔心掩蓋了她在採訪和主持上的努力，鄧凱文坦然回應：「我唔介意人哋話我東張女神，我仲好開心添，咁因為有記憶點吖嘛，而且我唔覺得東張女神會抹煞我嘅努力啊，我愛東張！」
沙灘水着照神秘消失引發封胸令猜測
回顧早前鄧凱文上載的沙灘照片，她以藍色三點式比堅尼配半透視花花長裙，S曲線一覽無遺，上圍、螞蟻腰同蜜桃臀統統「零保留」展現。這輯被網民形容為「犯規級身材」的照片，短時間內已獲得大量點讚及留言，連女網民都大呼羨慕其「超不科學身材」。然而相隔約兩日，相關貼文突然在她社交帳戶消失，只剩下一些較斯文打扮的照片，令不少網民發現「啲福利去晒邊？」
網民質疑公司高層介入要求低調收斂
貼文神秘消失後，網民紛紛猜測鄧凱文疑似被公司高層「照肺」，要求低調收斂性感路線。有粉絲替她抱不平，留言指「着泳衣去沙灘都唔得？」、「身材好都要收起好可惜」，認為只是正常度假打卡，談不上過火。更有人笑言「東張女神」比不少師姐更加識做效果，刪相反而變相製造話題，成功令她再登熱搜。
圖片來源：東方新地、鄧凱文IG資料或影片來源：原文刊於新假期