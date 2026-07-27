「東張女神」鄧凱文大派福利！貼身T恤遊台騷魔鬼身材 網民全被貼地價吸引
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2023年港姐十強兼「東張女神」鄧凱文日前在社交平台大派福利，身穿緊身T恤配搭熱褲展現惹火身材。沒想到這組引發熱烈討論照片當中，大眾目光竟然完全偏離她凹凸有致曲線。網民焦點全數落在她身上那件極具特色兼價格驚人上衣。
鄧凱文緊身短T恤配熱褲大晒逆天長腿
鄧凱文日前在個人Instagram帳戶分享了一組極具復古懷舊風格私服街拍照。照片中她穿著一件印滿台灣傳統麵攤菜單白色緊身短袖T恤，衣服上清晰可見「切仔麵」、「蚵仔煎」以及「魯肉飯25元」等字眼。她下半身配搭了一條超短牛仔熱褲，在鏡頭前毫不吝嗇地展現極致修長美腿與窈窕曲線，加上親切配文「Hello, 滷肉飯！」，將少女隨性與性感魅力完美結合。
網民極速起底復古滷肉飯上衣真實售價
隨著這組性感福利圖曝光，大批網民隨即在留言區瘋狂洗版，將討論重點完全轉移至該件充滿台灣地道風味T恤上。面對群眾不斷詢問購買連結訴求，有眼尖網民火速行動進行大起底，發現這款名為「台灣小灣麵攤復古T-Shirt」潮物原來大有來頭。根據網上資料顯示，該件極具玩味上衣售價折合港幣僅約180至200元，這個極度親民定價瞬間成為整個網絡熱門話題。
落選港姐憑藉東張女神稱號屢創熱門話題
翻查資料，曾入圍2023年香港小姐十強名單之中鄧凱文，雖然最終落選未能奪冠，但很快便憑藉出眾外貌與傲人身材加入《東張西望》團隊。她過去屢次因為在節目中採訪表現以及在社交平台發布性感泳裝照而登上娛樂頭版，向來給人一種高不可攀性感女神形象。
網民激讚鄧凱文私服穿搭極具個人風格
對於這次意想不到平價穿搭曝光，各大討論區充斥著熱烈反響。不少網民對於能夠以不足200港元價格買到女神同款感到非常驚訝，紛紛留言大讚她「親民貼地」。有人直言「以為女神平時只穿大牌，沒想到私服居然這麼貼地！」，亦有評論指出「身材好穿平價衫都有高級感」。大批粉絲在留言區瘋狂追問同款連結，並表示這件充滿台灣夜市特色平價上衣完美襯托出她獨有氣質。
資料或影片來源：原文刊於新假期