「東張女神」鄧凱文大派福利！貼身T恤遊台騷魔鬼身材 網民全被貼地價吸引

2023年港姐十強兼「東張女神」鄧凱文日前在社交平台大派福利，身穿緊身T恤配搭熱褲展現惹火身材。沒想到這組引發熱烈討論照片當中，大眾目光竟然完全偏離她凹凸有致曲線。網民焦點全數落在她身上那件極具特色兼價格驚人上衣。