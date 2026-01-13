「東張女神」鄧凱文公開示愛視帝 自爆理想男友4大準則 恨參加《女神2》

近年備受TVB力捧的「東張女神」鄧凱文（Eris）經常以小背心、熱褲及短裙出鏡，私底下亦大方分享性感靚相，騷迫爆身材，女神罕有地大談感情觀，向本網首度公開理想男友的4大準則。這位憑亮麗外貌及甜美笑容吸納大量粉絲的TVB主持，不但自爆心儀對象竟然是今屆視帝黃宗澤，更透露極度渴望參加《女神配對》第二季，希望能在節目中遇到心水男生。