「東張女神」鄧凱文公開示愛視帝 自爆理想男友4大準則 恨參加《女神2》
近年備受TVB力捧的「東張女神」鄧凱文（Eris）經常以小背心、熱褲及短裙出鏡，私底下亦大方分享性感靚相，騷迫爆身材，女神罕有地大談感情觀，向本網首度公開理想男友的4大準則。這位憑亮麗外貌及甜美笑容吸納大量粉絲的TVB主持，不但自爆心儀對象竟然是今屆視帝黃宗澤，更透露極度渴望參加《女神配對》第二季，希望能在節目中遇到心水男生。
鄧凱文公開示愛黃宗澤
鄧凱文毫不掩飾對黃宗澤的欣賞，直言「其實都好鍾意今屆視帝黃宗澤」。她更透露因為工作關係曾與Bosco有接觸機會，「佢真人真係好Nice同埋好friendly」，並強調自己「之前已經好鍾意睇佢」，連家人都是黃宗澤的忠實粉絲。當被問及見到男神會否花痴時，鄧凱文展現專業一面，表示「為咗專業形象，我係好專業的」，但同時承認「而家習慣咗」。
欣賞黃宗澤3大特質
鄧凱文進一步解釋對黃宗澤的欣賞原因，「其實欣賞佢幽默同埋轉數快，再加上做事認真」。她特別提到在拍攝現場觀察到Bosco的工作態度，「去拍戲嘅時候係好認真㗎，喺工作上認真嘅人係好吸引的」。這番話不但展現了她對黃宗澤的深度了解，更反映出她對另一半的要求標準。
自爆理想男友4大準則
除了公開示愛黃宗澤外，鄧凱文更首度透露心目中理想男友的4大準則：「溫柔細心、成熟、EQ高、幽默風趣」。這些條件與她對黃宗澤的欣賞不謀而合，似乎暗示Bosco正是她心目中的完美男友典型。有趣的是，當被問及《女神配對》第一季有沒有心儀對象時，她坦言「未有」，但隨即表達強烈願望「希望第二季有」，更加上可愛表情符號，顯示她對參加節目的渴望。
鄧凱文人氣急升成東張女神
現年26歲的鄧凱文畢業於英國諾定咸大學，三年前參選《2023年度香港小姐競選》雖然10強止步，但其後加入TVB並獲安排擔任《東張西望》外景主持。她憑著亮麗外貌及自然甜笑迅速吸納大量粉絲，經常以小背心、熱褲及短裙出鏡，私底下亦不時在社交平台分享性感靚相，短短兩年已成為備受關注的「東張女神」。