香港小姐2026｜8號鄧匡閔Ada背景起底 IG靚相及泳裝Reel

《2026香港小姐競選》12強各有不同背景，8號鄧匡閔（Ada Tang）以「高級訂製服裝與藝術」成為其中一位值得留意的候選人。現年24歲的她，身高174厘米，學歷為大學畢業，表格所列職業是高定品牌版師助理。比起單純以外形認識佳麗，她的學習、工作、興趣和參選目標，更能呈現其個人方向。