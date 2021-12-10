鄧卓殷建築碩士畢業 男友郭子豪低調出席畢業禮 盤點16位高學歷港姐

鄧卓殷（Amber）18年成為港姐亞軍及最上鏡小姐，鄧卓殷加入無綫後邊拍劇邊在香港大學攻讀建築碩士課程，她在社交網宣布畢業，開心報喜，男友郭子豪留言讚以她為榮之餘，原來亦低調到場見證鄧卓殷重要時刻﹗高學歷港姐又增一員，更被稱為「最美碩士」﹗