鄧卓殷建築碩士畢業 男友郭子豪低調出席畢業禮 盤點16位高學歷港姐
鄧卓殷兼顧演藝及學業 兩年時間港大建築學碩士畢業
26歲鄧卓殷18年參加港姐而入行，兩年前在香港大學修讀建築頭士課程，邊拍劇邊繼續學業，曾在訪問中透露因為拍劇要捱更抵夜還要兼顧學業，感到很疲倦，但她唔希望加入娛樂圈後便與外界脫節，並抱住潛能可以逼出來的心態， 終於努力完成自己訂下的目標，鄧卓殷在社交網開心宣布正式碩士畢業﹗
鄧卓殷拿媽媽手造花影畢業相
鄧卓殷著上畢業袍在香港大學留影，拿住花束的她表現興奮，並留言指：
甚麼也可以被取走，唯獨知識及努力攻讀的學位不能被取走﹗相中她拿住兩束花，她解釋四年前大學畢業時，媽媽親手造的花一直留著，榮獲碩士銜頭再拍照留念相當有意義﹗
男友郭子豪低調撐場唔見樣 一張相洩蜜
鄧卓殷晒畢業照，不少圈中好友留言恭賀，而男友郭子豪亦留言「 proud of u」﹗雖然鄧卓殷只胋出單人照，但在IG即時動態po了一張close up花的雙人相，相中見到兩隻手指指住兩個青豆公仔，雖然看不見鄧卓殷是跟誰人合照，但見到身旁一個鬚根的下巴，輪廓跟郭子豪激似﹗鄧卓殷和郭子豪之前同汪明荃結伴到沙灘執垃圾，被汪阿姐貼相而誤爆戀情，其後二人亦有認愛，但仍然好低調﹗
鄧卓殷碩士畢業，郭子豪留言畀心又以她為榮，鄧卓殷以心心回覆，隔空放閃﹗（圖片來源：[email protected] amber.tcy）
學霸鄧卓殷 大學攞過設計獎
鄧卓殷就讀協恩中學，香港中學文憑試中考獲4科「5**」，其後升讀香港大學建築學院，在學期間，喺由亞洲權威雜誌Perspective舉辦的年度設計頒獎盛事「A&D TROPHY AWARDS」獲獎，17年學士畢業並任職建築見習生，18年參加港姐奪得亞軍及最上鏡小姐！鄧卓殷處女參演無綫新劇《踩過界II 》中的一個單元，飾演一名做PTGF（PartTime Girl Friend）的16歲中學生，由於一出場就跳樓昏迷，成功令觀眾留下深刻印象。
盤點歷16位高學歷港姐
過往都有很多港姐是畢業於世界頂級學府，2021年香港小姐更有不少集學霸及高學歷佳麗，以下這16位高學歷港姐，你又覺得她們能否稱得上「美貌與智慧並重」，值得戴上后冠？
1.宋宛穎2021港姐冠軍 知名大學雙修學士畢業
中葡混血出身選美世家 8號宋宛穎（Sabina Mendos）是中葡混血兒，在世界排名五十大的加拿大多倫多大學畢業，雙修生物化學及人類生物。宋媽媽是1990年澳門小姐亞軍的文寶雪，冠軍則由其表姨媽奪得 。1991年宋媽媽曾參選華姐與袁詠儀同屆，故宋宛穎參加港姐得到媽媽大力支持。
2.關楓馨 兒童教育碩士
關楓馨挾住關禮傑女之名參加2021年香港小姐，期間獲得「現場觀眾至Like佳麗奬」及「美麗掌門大獎」 最後五強止步，雖然三甲不入不過贏盡人氣，火速被安排擔任節目主持﹗關楓馨先在英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系（英國教育排名最top），再於倫敦大學學院（UCL）修讀Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights。
3. 郭藹明 美國南加州大學機械工程學碩士
要數高學歷藝人 ，怎能不提郭藹明（Amy）！郭藹明曾經就讀於嘉諾撒聖心書院，1991年以美國南加州大學機械工程學碩士生參選香港小姐競選，學歷之高可謂歷屆中數一數二，當年除了獲得冠軍寶座之餘，更贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎！1999年更下嫁劉青雲，成為圈中模範夫妻！
雖然當年的大熱之選是靚女蔡少芬、何婉盈及樊亦敏等，但郭藹明憑著大方得體的談吐及良好修養，最終奪得冠軍寶座及國際親善小姐，而且更獲得歷屆只頒過一次的「最佳談吐幽默獎」。有指郭藹明參選前， 曾在美國太空總署(NASA)實習，不過郭藹明接受訪問時公開否應傳言。
4.麥明詩劍橋大學法律系
麥明詩在澳洲出生，回流香港後就讀於拔萃女小學及拔萃女書院，2009年於香港中學會考考獲中國語文科和英國語文科5*級、以及8科A級的十優佳績，為當屆會考狀元。
麥明詩原本打算在香港升讀預科，但因為她在會考取得十優，已獲英國威靈頓公學 (Wellington College) 取錄，因此決定先到該校讀預科，適應英國的生活。2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年取得法律學學士學位二級榮譽畢業。
麥明詩放棄力捧機會 轉做OL
她參與拍攝《星星探親團-英國劍橋篇》，帶觀眾回到英國母校，講述自己的劍橋升學之路及劍橋生的衣食住行。麥明詩成為無綫藝員期間，2015年2月的美國紐約州律師考試（New York Bar Examination）獲及格成績。18年11月赴紐約州奧爾巴尼法院，經面試及宣誓後獲認許為當地執業律師。正當麥明詩備受力捧時，去年放棄與無綫續約，改簽「一年一Show」的「綠葉制」，轉去著名跨國顧問公司擔任商業顧問﹗
5.朱千雪 香港城市大學法律博士學位（就學中） 騎呢冧server 屈居第三
朱千雪是2012年香港小姐季軍，參選時深得網民支持，在多方面民意調查的支持度均領先其他對手。當年無綫電視首次推行一人一票選出港姐冠軍， 朱千雪因而成為大熱，但最後網上投票系統伺服器發生問題，她最終獲得季軍。 千雪BB不單止人靚，又是高材生，在劇接劇備受力捧時，好學不倦的她以半工讀在中文大學完成企業傳播碩士學位後，現時再於城市大學攻讀法律博士學位，可說是真正的美貌與智慧並重！
朱千雪修讀碩士時未有息影，她有一邊工作，一邊利用工餘時間溫習，十分勤奮。直至19年跟青梅竹馬的朋友、新加坡中央醫院放射治療部門顧問醫生吳昆倫（Justin）結婚， 婚後才淡出演藝圈便成為執業律師，專心在法律界發展﹗
6. 岑杏賢理工大學諮商與輔導文學碩士
同千雪同屆而且勁friend嘅岑杏賢，2012年參選港姐奪得最上鏡小姐、最佳首飾演繹大獎和時尚目光獎，當年佢參選時已報稱擁有碩士學位，在2014年10月，岑杏賢再於香港理工大學諮商與輔導文學碩士課程畢業。
7. 麥雅緻 三藩市大學 教育碩士
Angie 10歲移居美國三藩市，畢業於三藩市大學（University of San Francisco）教育碩士課程，曾任幼稚園教師四年，2005年參選香港小姐落選，後加入TVB擔任《東張西望》主持，不過卻因內部調動而被「飛起」。
雖然擁有碩士學歷，又做過幼稚園教師，但Angie之前接受訪問時卻表示所學的知識卻未能應用在小豆身上。「我返嚟香港十年都 生疏咗，但我覺得教人哋同教自己小朋友係兩樣嘢，教自己嗰個係肉緊啲，冇咁嚴厲，我老公又唔嚴。」
8. 郭羨妮 加拿大西門菲莎大學 心理學及經濟學雙學位
郭羨妮中學時就讀嘉諾撒聖瑪利書院，之後畢業於西門菲莎大學，主修心理學和經濟學，擁有雙學位資格。畢業後投考加入國泰航空有限公司任機艙服務員。1999年參選港姐時勇奪冠軍、最上鏡小姐、國際親善小姐及千禧才智小姐。
2011年與內地動作導演朱少傑結婚，翌年誕下女兒Kylie。
9. 莫可欣 工商管理碩士
前港姐莫可欣中學時期在聖芳濟各書院讀書，之後到瑞士Allgemeine Gewerbeschule Basel修讀免疫與分子生物學學位，兼且係工商管理碩士，英文、德文、普通話都難佢唔到。讀書叻，湊女都一樣叻，連型男老公方中信都曾公開讚佢教得囡囡好好！
10. 張嘉兒中大公共衞生碩士
07年度港姐冠軍張嘉兒，當年被封為「豬扒港姐」，她在英屬哥倫比亞大學UBC獲營養學系學士，之後再於中大公共衞生碩士畢業。
11. 朱凱婷中大企業傳訊社會科學碩士
朱凱婷99年畢業於香港中文大學主修市場學，及後在01年參加競選香港小姐，獲得季軍及國際親善小姐獎項，朱凱婷當選後後於中文大學修讀企業傳訊碩士，並於06年畢業，2007年出版第一本書籍《致富王道──8個投資金律》！
12. 黃心穎 UBC金融與國際商業碩士畢業
2012年度香港小姐亞軍黃心穎原來學歷高，她在加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)金融與國際商業碩士畢業，而同屆的冠軍張名雅也是畢業於 UBC ，而她就讀的科目是經濟學。
13. 李美珊 紐約大學生物系碩士
86年吳婉芳憑住標緻嘅面孔選港姐也只能成為三料亞軍，咁當年嘅冠軍係邊個呢? 係李美珊，李美珊有個紐約大學生物系碩士名銜，仲要識十幾種語言，單係學歷贏晒！
14. 張曼玉 愛丁堡大學頒發榮譽博士
張曼玉出道參選時雖然未有大學學位，但在 2011 年，英國知名學府的愛丁堡大學為了表揚她在演藝圈的傑出成就，特地向她頒發榮譽博士學位。
15.香港小姐2021|王嘉慧 人生勝利組
王嘉慧自小培養讀書習慣 於名校聖保羅男女中學畢業的Cathy，透過英國公開試GCE AL中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）修讀著名學科心理學，並考獲一級榮譽及曾兩度殺入Dean’s list（每個級別的學科排名Top 10學生），之後再於中文大學攻讀法律博士（Juris Doctor）碩士課程。身為學霸的她更有個「內地傢俬大王」爸爸，絕對是人生勝利組﹗
16.香港小姐2021亞軍梁凱晴 棄讀博士入娛樂圈
2021年香港小姐亞軍梁凱晴（Carina）則在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。
Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年輕嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。