鄧梓峰豪宅激罕曝光 家族擁20億資產 作風低調又貼地

一向貼地親民、毫不介意被指貌似巴斯光年的鄧梓峰，其實是個隱形富豪，父親鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產高達20億，但作風低調的鄧梓峰未有炫富，日前他在社交網向大家拜年，激罕令其豪宅內貌曝光！
鄧梓峰 住高樓底豪宅
現年61歲的鄧梓峰入行34年，由商台DJ做到無綫金牌司儀，更是劇集和電影「綠葉王」，不過因為疫情關係，鄧梓峰的司儀工作大減，被迫過住半退休生活。日前他在社交網向大家拜年，令他所住的豪宅內部罕有曝光，只見他家中的飯廳樓底甚高，布置以簡潔的黑白色為主，長方形餐桌上擺放有大紮賀年花卉和一盆水仙花，仍然空間感十足。
一架車揸足27年
鄧梓峰興趣廣泛，早年已考獲小型飛機駕駛執照，有300小時飛行經驗，是香港飛行協會會員、香港航空青年團長官，經常駕著飛機周圍去，以及約老友夾Band、打Golf等，享受人生。但他應慳得慳，曾經被影到帶著一對雙胞胎兒子，去商場購買價值79元的保暖衫褲，他更曾透露自己一架MX6揸足27年才sayGoodbye！
同場加映：鄧梓峰大女鄧瓊芝Natalie高䠷似阿爸
鄧梓峰同老婆結婚28年，育有四名子女，除了一對23歲孖仔Matthew（鄧柏暉）及Justin（鄧松暉）和鄧梓峰似足餅印外，27歲大女鄧瓊芝（Natalie）及22歲細女鄧淑芝（Sonia）都已長得亭亭玉立，高䠷修長的身形亦似足阿爸，大女Natalie自2017年大學畢業後，便開始從事攝影師的工作。
Natalie之前出席前落選港姐代蓮曦丹美（Daisy）開設的個人珠寶品牌活動時，著上一件Deep V黑色珠片連身裙現身，但疑因裙身太重，而令Natalie頻頻露出肉色Bra邊。Natalie接受訪問時，笑言自己平日影人、影時裝和影裝修比較多，亦有影自己，但屋企人中只影過爹哋鄧梓峰，因為佢好鍾意畀人影。
被問到係咪要將爹哋鄧梓峰影到更似巴斯光年？Natalie笑答：「佢唔使影都似巴斯光年！」而身為星二代的Natalie，又指自己無想過要進入演藝圈，不過就因為鍾意時裝界，加上覺得做模特兒感覺良好，所以不介意試做一日模特兒。
太太來自演藝世家
鄧梓峰的大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家並繼承家族生意，令身為孻仔的鄧梓峰則可以零壓力做喜愛的工作。鄧梓峰30歲已經成家，太太來自演藝世家，太太胞姊、姨媽、三妹、五妹及表妹，分別是圈中人施明、夏丹、劉韻、華娃及黃宇詩，因此四個仔女同李泳漢及李泳豪是表兄弟妹關係。