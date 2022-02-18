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鄧梓峰豪宅激罕曝光 家族擁20億資產 作風低調又貼地

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一向貼地親民、毫不介意被指貌似巴斯光年的鄧梓峰，其實是個隱形富豪，父親鄧廷琮經營空運及海運業務，家族資產高達20億，但作風低調的鄧梓峰未有炫富，日前他在社交網向大家拜年，激罕令其豪宅內貌曝光！

鄧梓峰 住高樓底豪宅

現年61歲的鄧梓峰入行34年，由商台DJ做到無綫金牌司儀，更是劇集和電影「綠葉王」，不過因為疫情關係，鄧梓峰的司儀工作大減，被迫過住半退休生活。日前他在社交網向大家拜年，令他所住的豪宅內部罕有曝光，只見他家中的飯廳樓底甚高，布置以簡潔的黑白色為主，長方形餐桌上擺放有大紮賀年花卉和一盆水仙花，仍然空間感十足。

鄧梓峰家中樓底甚高。（圖片來源：IG@patrick_dunn_official）
鄧梓峰家中樓底甚高。（圖片來源：[email protected]_dunn_official）
另一邊設有一個中式儲物櫃。（圖片來源：IG@patrick_dunn_official）
另一邊設有一個中式木製儲物櫃，上面放上大大盆鮮花。（圖片來源：[email protected]_dunn_official）
鄧梓峰過去也po過家中客廳照，廳中設有木地板、梳化和茶几，布置舒適又闊落。（圖片來源：IG@patrick_dunn_official）
鄧梓峰家中客廳設有木地板、梳化和茶几，布置舒適又闊落。（圖片來源：[email protected]_dunn_official）

一架車揸足27年

鄧梓峰興趣廣泛，早年已考獲小型飛機駕駛執照，有300小時飛行經驗，是香港飛行協會會員、香港航空青年團長官，經常駕著飛機周圍去，以及約老友夾Band、打Golf等，享受人生。但他應慳得慳，曾經被影到帶著一對雙胞胎兒子，去商場購買價值79元的保暖衫褲，他更曾透露自己一架MX6揸足27年才sayGoodbye！

鄧梓峰熱愛打Golf。（圖片來源：IG@patrick_dunn_official）
鄧梓峰熱愛打Golf。（圖片來源：[email protected]_dunn_official）
閒時又經常約老友夾Band。（圖片來源：IG@patrick_dunn_official）
閒時又約老友夾Band。（圖片來源：[email protected]_dunn_official）
鄧梓峰一架MX6揸足27年。（圖片來源：IG@patrick_dunn_official）
鄧梓峰一架MX6揸足27年。（圖片來源：[email protected]_dunn_official）
鄧梓峰是扮演巴斯光年的指定人選。（圖片來源：無綫提供）
鄧梓峰早前在無綫青春劇《青春本我》飾演校長，在劇集大結局的「校園祭」中，穿太空裝上陣，神還原巴斯光年。（圖片來源：無綫提供）
鄧梓峰笑言覺得自己呢個Look，其實唔係巴斯光年，而係好英偉嘅一個太空人。（圖片來源：無綫提供）
鄧梓峰笑言覺得自己呢個Look，其實唔係巴斯光年，而係一個好英偉嘅太空人。（圖片來源：無綫提供）

同場加映：鄧梓峰大女鄧瓊芝Natalie高䠷似阿爸

鄧梓峰同老婆結婚28年，育有四名子女，除了一對23歲孖仔Matthew（鄧柏暉）及Justin（鄧松暉）和鄧梓峰似足餅印外，27歲大女鄧瓊芝（Natalie）及22歲細女鄧淑芝（Sonia）都已長得亭亭玉立，高䠷修長的身形亦似足阿爸，大女Natalie自2017年大學畢業後，便開始從事攝影師的工作。

Natalie（左）同白雲、蔡頌思在活動上合照。（圖片來源：IG@jocelynchoizs）
Natalie（左）同白雲、蔡頌思在活動上合照。（圖片來源：[email protected]

Natalie之前出席前落選港姐代蓮曦丹美（Daisy）開設的個人珠寶品牌活動時，著上一件Deep V黑色珠片連身裙現身，但疑因裙身太重，而令Natalie頻頻露出肉色Bra邊。Natalie接受訪問時，笑言自己平日影人、影時裝和影裝修比較多，亦有影自己，但屋企人中只影過爹哋鄧梓峰，因為佢好鍾意畀人影。

穿著Deep V連身裙的Natalie，疑因裙身太重，頻頻露出肉色Bra邊。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
穿著Deep V連身裙的Natalie，疑因裙身太重，頻頻露出肉色Bra邊。（圖片來源：[email protected]_photography）
（圖片來源：IG@natdunn_photography）
（圖片來源：[email protected]_photography）

被問到係咪要將爹哋鄧梓峰影到更似巴斯光年？Natalie笑答：「佢唔使影都似巴斯光年！」而身為星二代的Natalie，又指自己無想過要進入演藝圈，不過就因為鍾意時裝界，加上覺得做模特兒感覺良好，所以不介意試做一日模特兒。

Natalie在社交網中有不少性感自拍。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
Natalie在社交網中有不少性感自拍。（圖片來源：[email protected]_photography）
亦有健康性感的水著照，盡顯Natalie的高䠷身形。（圖片來源：IG@natdunn_photography）
亦有健康性感的水著照，盡顯Natalie的高䠷身形。（圖片來源：[email protected]_photography）
（圖片來源：IG@natdunn_photography）
遺傳爸爸的身高﹗（圖片來源：[email protected]_photography）

太太來自演藝世家

鄧梓峰的大哥鄧小宇是作家及「號外」雜誌創辦人，二哥鄧小宙亦是作家並繼承家族生意，令身為孻仔的鄧梓峰則可以零壓力做喜愛的工作。鄧梓峰30歲已經成家，太太來自演藝世家，太太胞姊、姨媽、三妹、五妹及表妹，分別是圈中人施明、夏丹、劉韻、華娃及黃宇詩，因此四個仔女同李泳漢及李泳豪是表兄弟妹關係。

鄧梓峰大女Natalie高大似阿爸 試闖時裝界做一日模特兒
鄧梓峰同太太在2017年曾一同出席大女畢業禮，當時鄧太同囡囡被指似足姊妹花。（圖片來源：新傳媒照片庫）
本刊在疫情前曾影到鄧梓峰和太太及兩個囝囝結伴出行，似足三個巴斯光年出巡，非常搶眼！（圖片來源：新傳媒照片庫）
本刊在疫情前曾影到鄧梓峰和太太及兩個囝囝結伴出行，似足三個巴斯光年出巡，非常搶眼！（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰一對孖仔一個讀電腦遊戲設計，一個讀金融，現在都已大學畢業。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鄧梓峰一對孖仔一個讀電腦遊戲設計，一個讀金融，現在都已大學畢業。（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_dunn_official

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