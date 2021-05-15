逆天奇案｜32E鄧洢玲現身TVB演舞女 投資按摩店遇客要求特別服務

前ViuTV藝人鄧洢玲（阿旦）經營的按摩店，過去一年受疫情影響被迫暫停營業，零生意下還要交租同人工錢，至今蝕至少六位數字，阿旦話會一直守落去，希望捱得過﹗呢位身材澎湃的老闆娘透露開按摩店有不少奇遇，試過有男客人「指住下面」要求特別服務，擾攘一大輪，最後要老闆娘親阿旦自出馬解圍。近日阿旦被發現出現在TVB劇集《逆天奇案》，好身材再次成為網民焦點！

撰文：東方新地 ｜圖：鄧洢玲IG、東星圖片、新傳媒圖庫、《逆天奇案》劇集截圖