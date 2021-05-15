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逆天奇案｜32E鄧洢玲現身TVB演舞女 投資按摩店遇客要求特別服務

東方新地

前ViuTV藝人鄧洢玲（阿旦）經營的按摩店，過去一年受疫情影響被迫暫停營業，零生意下還要交租同人工錢，至今蝕至少六位數字，阿旦話會一直守落去，希望捱得過﹗呢位身材澎湃的老闆娘透露開按摩店有不少奇遇，試過有男客人「指住下面」要求特別服務，擾攘一大輪，最後要老闆娘親阿旦自出馬解圍。近日阿旦被發現出現在TVB劇集《逆天奇案》，好身材再次成為網民焦點！

撰文：東方新地 ｜圖：鄧洢玲IG、東星圖片、新傳媒圖庫、《逆天奇案》劇集截圖

逆天奇案｜鄧洢玲現身TVB 性感衣著跳艷舞

鄧洢玲（阿旦）為前ViuTV藝人，近日被發現出現在TVB劇集《逆天奇案》中。阿旦只於劇中現身數分鐘，對白只有兩三句，但觀眾立即就認得出該演員是阿旦。阿旦透露為演好此角色刻意排了一隻舞，幾個鏡頭就引起網民熱討並不簡單，而被問到會否考慮簽TVB，阿旦就表示「睇情況」。

前ViuTV藝人鄧洢玲（阿旦）客串TVB劇集。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
前ViuTV藝人鄧洢玲（阿旦）客串TVB劇集。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲（阿旦）飾演一名舞女。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲（阿旦）飾演一名舞女。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲（阿旦）在劇中更指身材是如假包換。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲（阿旦）在劇中更指身材是如假包換。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲（阿旦）有32E好身材。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲（阿旦）有32E好身材。（圖片來源：《逆天奇案》劇集截圖）
鄧洢玲經營的按摩店及餐廳都受疫情而大受影響，樂天的鄧洢玲話要正面思想去面對難關，平時靠做運動減壓，鄧洢玲為生計，努力拍片經營社交網去吸金，拉上補下以免蝕得太甘。
鄧洢玲經營的按摩店及餐廳都受疫情而大受影響，樂天的鄧洢玲話要正面思想去面對難關，平時靠做運動減壓，鄧洢玲為生計，努力拍片經營社交網去吸金，拉上補下以免蝕得太甘。

鄧洢玲經營按摩店：「個客指住下面話要按﹗」

阿旦鄧洢玲日前為網台《娛樂大叔第2季》擔任嘉賓，節目在按摩店中拍攝，阿旦鄧洢玲在銅鑼灣經營按摩店三年，曾有不少奇遇，鄧洢玲透露曾有一位外籍男客人不停「彈鐘」，員工搞佢唔掂，阿旦親自出馬問個究竟，阿旦話：「個外國客話之前去過大陸啲按摩店唔係咁，係會專門按某啲位，後來佢指住自己下面，話要按呢個位，我立即轉個男師傅畀佢，但個外國客人拒絕，我寧願唔收佢錢，好溫柔咁請佢離開，同佢講我哋冇呢啲特別服務提供。」

鄧洢玲三年前在銅鑼灣首次創業投資開按摩店，呢位老闆娘背心短打坐陣，難怪生意咁好，兩年已歸本，可惜現在遇上疫情，被迫暫停營業。
鄧洢玲三年前在銅鑼灣首次創業投資開按摩店，呢位老闆娘背心短打坐陣，難怪生意咁好，兩年已歸本，可惜現在遇上疫情，被迫暫停營業。

「骨精」鄧洢玲三年前首次創業

鄧洢玲自認是骨精，三年前將一筆儲蓄毅然創業，與友人合資開設按摩店，幸好在零生意經驗下兩年已回本，生意一直不錯，她指在裝修上花了不少心機，刻意令按摩店光線充足，光猛一點令客人知道是正經骨場，點知原來仍會有客人誤會，會要求提供另類服務，這是她始料不及的。

鄧洢玲為按摩店做生招牌，她指開店三年以來靠口碑，一直生意不錯。
鄧洢玲為按摩店做生招牌，她指開店三年以來靠口碑，一直生意不錯。

限聚令再延長打亂計劃

鄧洢玲經營按摩店，在疫情一年以來，在限聚令之下，生意大受影響，由去年12月一直暫停營業，阿旦話自己都係流住眼淚咁捱過去，她十分慶幸業主願意減三成租，以減輕她的損失，阿旦話希望大家都能捱過難關，她又指按摩店原定初五啟市，但限聚令再度延長，計劃趕不上變化，阿旦鄧洢玲又話疫情期間不時四出求神問卜，得出結果都是指下半年會明顯好轉，請她耐心等待。

鄧洢玲去年尾再度創業，開設多元化餐廳集酒吧、寵物餐廳、按摩等多元素，上月初阿旦穿上超deep V搞開幕禮，性感老闆娘熱烈迎賓，更即時示範調雞尾酒。
鄧洢玲去年尾再度創業，開設多元化餐廳集酒吧、寵物餐廳、按摩等多元素，上月初阿旦穿上超deep V搞開幕禮，性感老闆娘熱烈迎賓，更即時示範調雞尾酒。
圈中好友陳靜DaDa亦有出席開張。
圈中好友陳靜DaDa亦有出席開張。

鄧洢玲傾盡姑婆疫市再開店

鄧洢玲投資的按摩店雖然在疫情期間幾乎蝕入肉，不過無阻她創業的雄心，希望能殺出新血路，去年底阿旦投資百萬與友人在銅鑼灣投資多元化餐廳，餐廳集合寵物餐廳、酒吧、按摩等元素於一身。上月初舉行開幕儀式，老闆娘一身超低胸裝現身，好友陳靜DaDa等圈中好友亦有出席，阿旦坦言疫情下開業好勇，她指開店的構思其實早在19至20初，受疫情影響開張好日一改再改。阿旦坦言在疫情下，餐廳生意不佳，試過一日雙位數收入，阿旦坦言今次連姑婆本都拎埋出嚟，雖然面對疫境，但對餐廳前景仍然充滿信心。

鄧洢玲為餐廳瞓身宣傳，早前貼出一批性感食薯條相吸客，好吸睛﹗Photo@dericon9
鄧洢玲為餐廳瞓身宣傳，早前貼出一批性感食薯條相吸客，好吸睛﹗[email protected]
阿旦話其實有諗過縮沙，但想深一層睇好多元化餐廳的前景，故最後堅持在疫境下開店。 Photo@dericon9
阿旦話其實有諗過縮沙，但想深一層睇好多元化餐廳的前景，故最後堅持在疫境下開店。 [email protected]

鄧洢玲入行19年多元化發展

現年36歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和開按摩店後，早前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！

微電影《下一秒，追到你》中，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮。
微電影《下一秒，追到你》中，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮。
鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》。
鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》。
導演Miss Hunny及Denny Chu為滿足觀眾，更特別加插這場洗車戲，畫面超級養眼！
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眾女衣衫盡濕，白背心透出內裡的比堅尼Top，畫面香艷！
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講到導演Miss Hunny，阿旦跟她相識多年，她表示對方鏡頭前予人搞笑形象，其實做事非常認真，準備工夫十足，每個鏡頭都要求細緻，對其執導作甚有信心。
講到導演Miss Hunny，阿旦跟她相識多年，她表示對方鏡頭前予人搞笑形象，其實做事非常認真，準備工夫十足，每個鏡頭都要求細緻，對其執導作甚有信心。

https://www.facebook.com/KingofViralVideo/videos/602970620405299/

阿旦直言一直對演戲極有興趣，2017年她首次參演動作電影《 辣警霸王花2 不義之戰 》，用了三個月時間去鍛鍊拳腳功夫，更拍到周身瘀傷。
阿旦直言一直對演戲極有興趣，2017年她首次參演動作電影《 辣警霸王花2 不義之戰 》，用了三個月時間去鍛鍊拳腳功夫，更拍到周身瘀傷。
阿旦有多年做主持經驗，曾與梁梓禧（Roland）在2016至2017年主持 ViuTV 節目《 晚吹 - 啪啪聲，太好聽 》大講性事，受到不少觀眾喜愛。
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2016年阿旦參加真人秀節目《 G-1格鬥會 》，大玩女子 MMA 格鬥賽，但她最後因父親離世而決定退出比賽。
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去年阿旦與「 沙律 」張沛樂、黃可盈、陳煦凝、馬俊怡、趙詠瑤及硯秋合作推出寫真集《 私圖 》，寫真集由司徒夾帶操刀，以阿旦去年生日時與朋友到石垣島玩樂為主題，力 Sell 健康性感的風格。
前年阿旦與「 沙律 」張沛樂、黃可盈、陳煦凝、馬俊怡、趙詠瑤及硯秋合作推出寫真集《 私圖 》，寫真集由司徒夾帶操刀，以阿旦生日時與朋友到石垣島玩樂為主題，力 Sell 健康性感的風格。
2014年，阿旦為 Now 主持旅遊節目《 有一種幸福叫沖繩 》，大晒其 E Cup 身材。
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阿旦曾與師姐 DaDa（陳靜）及林宜芝（Monna）在2011年合出寫真集，當時阿旦被封為「 E 奶紅姑 」及「 E Cup 教主 」。
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阿旦擁有32E 豐滿上圍，她表示自己 S 形的好身材是遺傳自母親，此外 主演電競微電影她也會以打排球、羽毛球及跑步來 Keep Fit。
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有片！36歲鄧洢玲主演電競微電影 比堅尼加背心熱褲性感洗車

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阿旦 (鄧洢玲)：仲有好遠既距離先到40歲【星星負皮卷2】

《下一秒，追到你》宣傳片：

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