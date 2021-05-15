逆天奇案｜32E鄧洢玲現身TVB演舞女 投資按摩店遇客要求特別服務
撰文：東方新地 ｜圖：鄧洢玲IG、東星圖片、新傳媒圖庫、《逆天奇案》劇集截圖
逆天奇案｜鄧洢玲現身TVB 性感衣著跳艷舞
鄧洢玲（阿旦）為前ViuTV藝人，近日被發現出現在TVB劇集《逆天奇案》中。阿旦只於劇中現身數分鐘，對白只有兩三句，但觀眾立即就認得出該演員是阿旦。阿旦透露為演好此角色刻意排了一隻舞，幾個鏡頭就引起網民熱討並不簡單，而被問到會否考慮簽TVB，阿旦就表示「睇情況」。
鄧洢玲經營按摩店：「個客指住下面話要按﹗」
阿旦鄧洢玲日前為網台《娛樂大叔第2季》擔任嘉賓，節目在按摩店中拍攝，阿旦鄧洢玲在銅鑼灣經營按摩店三年，曾有不少奇遇，鄧洢玲透露曾有一位外籍男客人不停「彈鐘」，員工搞佢唔掂，阿旦親自出馬問個究竟，阿旦話：「個外國客話之前去過大陸啲按摩店唔係咁，係會專門按某啲位，後來佢指住自己下面，話要按呢個位，我立即轉個男師傅畀佢，但個外國客人拒絕，我寧願唔收佢錢，好溫柔咁請佢離開，同佢講我哋冇呢啲特別服務提供。」
「骨精」鄧洢玲三年前首次創業
鄧洢玲自認是骨精，三年前將一筆儲蓄毅然創業，與友人合資開設按摩店，幸好在零生意經驗下兩年已回本，生意一直不錯，她指在裝修上花了不少心機，刻意令按摩店光線充足，光猛一點令客人知道是正經骨場，點知原來仍會有客人誤會，會要求提供另類服務，這是她始料不及的。
限聚令再延長打亂計劃
鄧洢玲經營按摩店，在疫情一年以來，在限聚令之下，生意大受影響，由去年12月一直暫停營業，阿旦話自己都係流住眼淚咁捱過去，她十分慶幸業主願意減三成租，以減輕她的損失，阿旦話希望大家都能捱過難關，她又指按摩店原定初五啟市，但限聚令再度延長，計劃趕不上變化，阿旦鄧洢玲又話疫情期間不時四出求神問卜，得出結果都是指下半年會明顯好轉，請她耐心等待。
鄧洢玲傾盡姑婆疫市再開店
鄧洢玲投資的按摩店雖然在疫情期間幾乎蝕入肉，不過無阻她創業的雄心，希望能殺出新血路，去年底阿旦投資百萬與友人在銅鑼灣投資多元化餐廳，餐廳集合寵物餐廳、酒吧、按摩等元素於一身。上月初舉行開幕儀式，老闆娘一身超低胸裝現身，好友陳靜DaDa等圈中好友亦有出席，阿旦坦言疫情下開業好勇，她指開店的構思其實早在19至20初，受疫情影響開張好日一改再改。阿旦坦言在疫情下，餐廳生意不佳，試過一日雙位數收入，阿旦坦言今次連姑婆本都拎埋出嚟，雖然面對疫境，但對餐廳前景仍然充滿信心。
鄧洢玲入行19年多元化發展
現年36歲的阿旦自17歲開始做雜誌模特兒，曾簽約施念慈旗下，2011年她參加nowTV舉辦的《CEO選拔賽》奪得亞軍，成為nowTV藝員，2016年開始兼任ViuTV主持工作，到翌年回復自由身鄧洢玲（阿旦）入行以來不斷挑戰自己，繼出寫真集、做主持和開按摩店後，早前她與鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女拍攝微電影《下一秒，追到你》，電影中以電競賽車為主題，飾演車房妹的阿旦日前就著上比堅尼加背心、熱褲的性感打扮，在車房上演一幕香艷洗車戲，大晒其32E、24、34的 Fit爆身材！
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