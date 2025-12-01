鄧紫棋南寧開騷仍心繫香港 提及火災情緒失控 台下歌迷心疼
廣告
鄧紫棋日前在南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會時，突然在台上情緒失控哽咽落淚，令全場歌迷心疼不已。這位「宇宙巨肺」一開場已眼泛淚光，坦言沒想到情緒來得這麼快，更感觸地表示這幾天對於香港是非常難過的日子。她希望透過音樂為大家帶來力量，並鼓勵所有正在面對困難的人要努力活著，互相扶持。台下歌迷見狀立即大喊「不要哭」為偶像打氣，場面相當感人。
鄧紫棋南寧開騷突然哽咽
鄧紫棋在南寧演唱會開場不久便意外情緒失控，她一開場已眼泛淚光，坦言「我沒想到我今天的情緒來得這麼快」。她感觸哽咽地說「這幾天對於香港，是一個非常難過的日子」，並表示希望能透過音樂為大家帶來力量。鄧紫棋擦去眼淚後，鼓勵所有正在面對困難的人要努力地、積極地、好好地活著，希望大家能互相鼓勵、互相扶持，一起往前走。
G.E.M.工作室發聲明表關懷
鄧紫棋的工作室於11月27日在社交平台發文表達關懷，寫道「當黑暗來臨，我們更堅守光。在破碎的世界裏，愛是我们的唯一語言」。工作室同時宣布《I AM GLORIA》廣州站三場預售售罄，但加場暫緩官宣，並寫道「願同胞平安」。鄧紫棋早前已宣布捐出港幣100萬元予災民，展現其對香港的關愛之情。
鄧紫棋巡演背景及慈善行動
鄧紫棋目前正在舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，這次南寧站的演出原本是巡演的其中一站。面對香港發生的災難事件，她選擇繼續演出但同時表達關懷，希望以音樂療癒人心。她在台上表示看到新聞時感慨世界各地每天都有各種事在發生，認為這時刻舉行巡演是希望能帶給大家力量。鄧紫棋又提到長大後自己的野心變了，想要努力把每一個人的心從魔鬼的手抓回來，希望大家不要被魔鬼抓走。
歌迷心疼偶像真情流露
台下歌迷見到鄧紫棋情緒失控落淚，立即大喊「不要哭」並為偶像打氣，場面相當溫馨感人。不少網民在社交平台留言表示「G.E.M.真的很有心」「看到她哭我們也想哭」「音樂真的可以療癒人心」。有歌迷讚揚她在困難時刻仍堅持用音樂帶給大家正能量，認為這就是真正的藝人風範。網民紛紛表示支持鄧紫棋的善舉和真誠表達，認為她展現了香港藝人的責任感和同理心。
圖片來源：微博、IG@gem0816資料或影片來源：原文刊於新假期