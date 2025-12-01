鄧紫棋南寧開騷仍心繫香港 提及火災情緒失控 台下歌迷心疼

鄧紫棋日前在南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會時，突然在台上情緒失控哽咽落淚，令全場歌迷心疼不已。這位「宇宙巨肺」一開場已眼泛淚光，坦言沒想到情緒來得這麼快，更感觸地表示這幾天對於香港是非常難過的日子。她希望透過音樂為大家帶來力量，並鼓勵所有正在面對困難的人要努力活著，互相扶持。台下歌迷見狀立即大喊「不要哭」為偶像打氣，場面相當感人。