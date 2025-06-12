鄧紫棋勝訴取回舊歌版權 驚喜宣布重錄專輯《I AM GLORIA》全網上線 粉絲激動支持

鄧紫棋G.E.M.在社交媒體上發布了一則令人振奮的消息，宣布她成功取回了自己舊歌的著作權，並且推出了重錄專輯。這一消息立即引起了廣大網民和粉絲的熱烈反響，大家紛紛留言表示祝賀，並對能夠聽到這張「新專輯」表示期待。