鄧紫棋勝訴取回舊歌版權 驚喜宣布重錄專輯《I AM GLORIA》全網上線 粉絲激動支持
廣告
鄧紫棋G.E.M.在社交媒體上發布了一則令人振奮的消息，宣布她成功取回了自己舊歌的著作權，並且推出了重錄專輯。這一消息立即引起了廣大網民和粉絲的熱烈反響，大家紛紛留言表示祝賀，並對能夠聽到這張「新專輯」表示期待。
六年官司終於落幕 鄧紫棋重獲音樂自由
鄧紫棋在公告中提到，她與前公司的官司纏鬥了超過六年的時間。「我與前公司的官司，已經打了超過六年。而誰能想到，我已經超過六年沒收到自己舊歌的版稅了？沒錯，六年版稅，一分沒有。」她表示，這場官司不僅是為了金錢，更是為了能夠重新擁抱她的音樂作品。
《I AM GLORIA》重錄專輯全面上線
鄧紫棋對於能夠重新錄製自己的舊作感到無比興奮，她呼籲所有支持她的樂迷：「希望所有聽我音樂的朋友，能支持這一張《I AM GLORIA》重錄專輯，支持一位創作者奮力地重新發出聲音，支持一位母親竭力地把『孩子』尋回身邊！」這張專輯不僅代表了她音樂上的一次重生，也象徵著一種對過去的告別和新生的開始。
粉絲與網民熱烈回應 支持聲浪高漲
這則消息一出，不僅鄧紫棋的粉絲群體，連一般網民也紛紛表示支持。「這不是一個復仇的故事，而是一個死而復活、失而復得的故事！如果你有興趣聽歌，重錄專輯現已全網上線！」鄧紫棋的這番話激起了大家的共鳴，許多人表示將會去聽這張重錄的專輯，支持她的音樂復興之路。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期