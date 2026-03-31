60歲鄧萃雯粉紅少女Look現身海旁 零濾鏡真容曝光網民反應兩極
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TVB兩屆視后鄧萃雯本月初剛過60歲生日，日前被網民在香港海旁馬拉松活動中偶遇並拍下影片上傳社交平台，零濾鏡鏡頭下的她以一身粉色少女系打扮現身，真實容貌與身形全數曝光，瞬間引發網民兩極化熱烈討論。
鄧萃雯粉紅少女Look現身海旁活動
從影像可見，鄧萃雯當日留著一頭金色短髮，身穿白色緊身T恤搭配粉紅色短裙，腳踩運動鞋，整個造型充滿青春活力。雖然已步入六旬，但她的氣場依然十足，大踏步走向舞台準備位置的模樣相當從容。看其真實身形，鄧萃雯顯得略為圓潤有肉地，但腰部線條依然可見，以這個年紀而言保養得相當不錯。出台之前，她身邊有三、四名工作人員圍繞協助，期間她將用過的紙巾遞給身旁的助手，全程保持禮貌笑容，表現相當專業。
網民評價兩極化反應激烈
網民對鄧萃雯的零濾鏡真容評價出現明顯兩極分化，支持者紛紛大讚「九姑娘依然美麗」、「60看起來像40」，認為她保養得宜狀態極佳。但亦有網民留言表示「老了認不出來是誰」、「奶奶級別了」，對她的外貌變化感到驚訝。不過，大部分網民仍將焦點放在她的專業演技上，直言她是「好戲之人」，並稱讚她「老戲骨，她演的戲都不錯」，顯示觀眾對她演技實力的認同並未因外貌而改變。
鄧萃雯內地發展人氣高企
鄧萃雯近年主力在內地發展，前年更憑內地真人騷《乘風2024》成功圈粉，人氣高企。雖然事業有成，但她的情路卻頗為坎坷，她曾大方承認年輕時曾誤入情網，介入了江華與麥潔文的婚姻，當上「小三」的經歷讓她背負了不少輿論壓力。事後她選擇主動分手並深刻反省，這段經歷成為她人生中重要的轉捩點。
單身26年活出豁達人生哲學
自1999年與鄭敬基分手後，鄧萃雯至今已單身足足26年，期間未曾公開認愛。然而雯女對此顯得非常豁達，她曾多次表示不認為單身是失敗，並強調結婚並不代表一定會開心。這種豁達的人生觀讓她在演藝圈中獨樹一格，專注於事業發展的同時，也活出了屬於自己的精彩人生。她的這種態度不僅讓粉絲敬佩，也成為許多單身女性的勵志典範。
圖片來源：IG@tangshuiman、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期