鄧麗欣首談雪卵心路歷程轉變 自爆與男友交叉感染險毀演唱會

今日（21日）鄧麗欣（Stephy）為即將舉行的澳門演唱會和新歌《立斷》現身宣傳，狀態大勇。但全場焦點，除了她的演唱會大計，更落在剛宣布太太葉萱佗女的舊愛方力申身上。Stephy被問及此事時坦言剛從同事口中得知，更自爆早前一度失聲，懷疑與現任男友交叉感染所致，為保靚聲在開騷前要盡量避免見面，實行「無情講」！對於自己的人生大事，她更首度剖白對結婚生仔的看法，一番「隨緣論」震驚全場。