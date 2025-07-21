鄧麗欣首談雪卵心路歷程轉變 自爆與男友交叉感染險毀演唱會
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Stephy為保靚聲出絕招 驚爆與男友交叉感染要暫避
鄧麗欣即將於8月底和9月分別舉行拉闊音樂會和澳門演唱會，可謂忙得不可開交。她透露早前失聲的病情已康復九成，但回想起來仍心有餘悸，更笑言懷疑是與男友交叉感染才導致病情嚴重。為了避免意外重演，Stephy表示在演唱會前會盡量減少與男友見面，她直言：「盡量少見啲會好啲，男友都無情講。好擔心，唔想再重蹈覆轍。」看來為了事業，愛情也要暫時讓路。幸好粉絲反應熱烈，澳門演唱會已宣布加開至兩場，並於本周三（23日）公售，Stephy正密鑼緊鼓構思驚喜環節，回饋歌迷支持。
Stephy恨學林峯表凳舞 苦練手臂挑戰演藝極限
除了個人演唱會，Stephy亦將與林峯和張繼聰合作拉闊音樂會，提到表演內容，她竟將目標鎖定在林峯的經典「表凳舞」上！Stephy興奮表示非常渴望學識，但亦坦承難度極高：「好想學識凳舞，真係好難，點解可以咁柔軟，女仔上身通常唔夠力。」為了達成目標，她透露現正積極操練膊頭和手臂力量，希望能成功撐起整張凳。她更爆料有朋友曾在家中嘗試但失敗告終，令她更想向林峯偷師。被問到會否在拉闊舞台上表演，Stephy笑說：「如果成功都可以試吓，呢個都係我演藝事業大挑戰。」
舊愛方力申宣布做老豆 Stephy聞訊坦言隨緣無結婚計劃
活動上，傳媒焦點自然落在其舊愛方力申宣布太太懷上女兒的新聞上。Stephy大方回應，表示是剛剛從同事口中得知消息，所以仍未親自恭喜對方。當被追問會否因此有結婚生B的衝動時，她則斬釘截鐵地表示目前仍以演唱會為重，暫時沒有結婚計劃。至於會否考慮雪卵為未來做準備，Stephy更坦白剖白心聲，直言：「好多年前真係諗過，但已過咗適合時候，而家心態改變咗，好多嘢都係隨緣。」
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