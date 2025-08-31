拉闊音樂會｜Stephy鄧麗欣透黑bra辣舞超火辣！台籍男友偕未來外母捧場
Stephy透視裝黑bra登場 男友偕未來外母直擊
音樂會一開場，林峯便帶領Stephy和阿聰跳唱其經典金曲《Chok》，其後Stephy接力性感演出《派對動物》，林峯和阿聰更為她充當舞男，氣氛熾熱。不過全晚焦點絕對落在Stephy的破格造型上，她全晚連換四套戰衣，到尾聲更換上一件超薄透視背心，內裏的黑色bra若隱若現，極盡性感，震撼全場眼球。更值得關注的是，Stephy的台籍男友與鄧媽媽亦是座上客，全程在台下欣賞演出，猶如預演見家長，在「未來外母」面前，男友看著女友如此火辣的演出，未知有何感想。
林峯抱病失聲道歉 自嘲「常在心教我」
相較於Stephy的火辣，林峯的狀態則令人擔憂。早前已自爆氣管敏感身體不適的他，昨晚演出時明顯聲帶未完全回復，不但聲音沙啞，更數度咳嗽，他亦坦白向觀眾及拍檔道歉「say sorry」。不過他隨即發揮幽默本色，笑稱因為生病學會了放輕聲線說話，並引用經典角色笑言：「常在心教我。」儘管抱恙在身，林峯依然專業，在演唱《愛在記憶中找你》時更即興走下台與觀眾近距離互動，掀起全場高潮。此外，他更邀得「城寨四少」之一的胡子彤驚喜登場，一同演繹《Chok》並擺出招牌「飛鷹」甫士，誠意十足。
林峯一時興起走落台下與觀眾合唱！（圖片來源：大會提供）
張繼聰深情冧妻 謝安琪台下感動眼濕濕
全晚最溫馨的畫面，則由張繼聰一手包辦。阿聰除了演唱多首個人作品外，更特別演繹了愛妻謝安琪（Kay）今年的冠軍歌《50/50》，演唱期間頻頻望向台下的Kay大派心心，公然放閃。坐在觀眾席的Kay被老公的深情舉動打動，被捕捉到感動得眼濕濕，場面非常溫馨，盡顯夫妻恩愛之情。這段突如其來的寵妻環節，讓現場觀眾除了欣賞到勁歌熱舞，更被餵了一大口「狗糧」，成為音樂會的另一亮點。
Stephy踢爆BL情節 林峯阿聰上演「廿分愛」
音樂會的互動環節充滿笑料，Stephy首次以「嬲」字配搭演繹經典情歌《十分愛》，更即場踢爆林峯與阿聰在綵排時的趣事，指兩人「不時情深對望」，引發全場爆笑。被揭穿後，兩位男主角索性演技大爆發，在台上即興加入BL（Boys’ Love）情節，將歌曲變成三人合唱的「廿分愛」版本，場面搞笑又充滿火花。最後，三人在一片熱烈的氣氛下合唱《心急人上》，為這次充滿驚喜與感動的拉闊音樂會劃上完美句號。