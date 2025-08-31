拉闊音樂會｜Stephy鄧麗欣透黑bra辣舞超火辣！台籍男友偕未來外母捧場

昨晚（30日）林峯、鄧麗欣（Stephy）及張繼聰首度合體於亞博舉行拉闊音樂會，全晚高潮迭起，場面極震撼！Stephy罕有性感大解放，以一身超薄透視裝透出黑bra火辣登場，台下台籍男友與鄧媽媽更全程直擊；另一邊廂林峯卻抱病失聲，狀態欠佳，而阿聰更當眾大唱愛妻金曲，直接搞喊老婆謝安琪，一場騷竟同時上演多幕悲喜劇？