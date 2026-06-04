42歲鄧麗欣商演片段流出 一開口網民即「跪求熄音」 性感貼身藍裙揭「真實身材」引爭議

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鄧麗欣日前獲邀出席保險公司年度頒獎典禮擔任表演嘉賓，一身藍色貼身長裙性感登場獻唱經典歌曲，豈料演出片段流出後即時引爆網絡熱議。網民不但狠批其唱功走音離譜，更指造型「着錯衫」令身形顯得異常怪異，一夜之間成為全城焦點。

演出片段流出被指走音嚴重兼造型失誤

鄧麗欣當晚穿上藍色貼身長裙配以淺藍色高跟鞋登台獻唱《電燈膽》等經典歌曲，片段被觀眾拍下並上傳至社交平台後迅速洗版。從片段可見，她演唱時明顯氣息不足，多處出現走音情況，而貼身裙裝更令其身形比例看起來不太自然，被指「肚凸凸」兼臀部過大。有出po者更直言：「前排唔係俾人瘋狂吹奏佢唱功其實好被underrated嘅咩？點知冇咗autotune即刻出事」，片段留言區一面倒負評。

支持者反駁指音響設備影響演出質素

面對排山倒海的批評，亦有支持者為鄧麗欣護航。網民Ann Wei留言力撐：「好多廿歲都著唔到呢種裙，佢狀態好fit，唱歌，現場收音勁差，音響好有問題。我個人覺得佢好靚，42真係好fit」，又指「個個針對肚腩…佢手臂完全無bye bye肉」。另有網民指出商演場地音響設備遠不及紅館級數，認為走音問題與現場收音有直接關係，不應將所有責任歸咎於歌手本身。

Stephy出道逾20年唱功爭議從未間斷

鄧麗欣出道超過20年，唱功一直是她演藝生涯中最具爭議的話題。她早年曾開個人演唱會，當時有樂迷大讚其唱功進步明顯，惟每逢商演或現場live演出，走音問題便再度浮面。有網民諷刺：「20幾年都keep住個水準」、「唱咁多年都仲係走音」，亦有人翻舊帳指她演唱會表現與商演判若兩人，質疑全靠錄音室修音技術加持。感情方面，有網民更搬出前度方力申調侃：「好彩方力申及早撤退」。

網民留言一面倒狠批但亦有人讚身材保養得宜

片段引發的討論持續發酵，大部分網民集中火力批評唱功與造型。有人留言：「佢真係唔適合唱歌」、「難聽到呢」、「都唔知佢唱乜」；亦有人針對造型開火：「條裙好唔掂，好似夾硬車啲布去駁長件高叉泳衣咁」、「佢操得fit都carry唔到呢條裙」。不過亦有網民持相反意見，認為鄧麗欣身材依然出眾，留言指「身材好正，保險仔有眼福」、「身形靚，彈佢嘅留言簡直吹毛求疵」，更有人直言「台下啲男人醉翁之意不在歌」。

鄧麗欣 走音 （圖片來源：threads）
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鄧麗欣 走音 （圖片來源：IG@stboo）
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圖片來源：threads、IG@stboo資料或影片來源：原文刊於新假期

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