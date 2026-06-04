42歲鄧麗欣商演片段流出 一開口網民即「跪求熄音」 性感貼身藍裙揭「真實身材」引爭議

鄧麗欣日前獲邀出席保險公司年度頒獎典禮擔任表演嘉賓，一身藍色貼身長裙性感登場獻唱經典歌曲，豈料演出片段流出後即時引爆網絡熱議。網民不但狠批其唱功走音離譜，更指造型「着錯衫」令身形顯得異常怪異，一夜之間成為全城焦點。