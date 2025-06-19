鄭中基離婚｜月付6位數贍養費非8千蚊 爸爸鄭東漢感無奈被拖落水 背後內情反轉
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鄭中基與余思敏13年婚姻正式告終，近日兩人現身家事法庭，外界熱議贍養費金額。網上瘋傳鄭中基每月僅付8000元贍養費，不過鄭中基已於18日發聲明，強調「8000元贍養費」與事實嚴重不符，並獲余思敏同意公開澄清，正式承認正在辦理離婚手續，並希望外界給予空間，保護家人和孩子。其父親鄭東漢近日接受媒體訪問，再澄清贍養費真相⋯⋯
爸爸鄭東漢現身法庭 直言被「拖落水」感無奈
鄭東漢日前亦被拍到與兒子一同出庭。對於外界以為他是陪兒子上庭，鄭東漢親自澄清，自己其實是被傳召出庭，而非主動陪同。他受訪時坦言：「我是被拖落水」，無奈之情溢於言表，並指很多細節不便透露，自己本來希望不被牽涉其中，但最終還是難以置身事外。
贍養費金額遠超傳聞 月付6位數以上
針對外界關心的贍養費金額，鄭東漢明確表示，所謂8000元的說法「嚴重不符」，實際上鄭中基每月支付的是「6位數字以上」的贍養費。當被問到這筆費用是否包括兩名子女的學費、生活費、住屋安排及司機等，鄭東漢雖未透露細節，但強調所有起居飲食、司機接送等都由鄭中基一手包辦，總金額更遠超6位數字，對鄭中基來說是「幾大負擔」。
鄭中基戒酒療程真相揭曉 母陪同赴美非太太余思敏
鄭中基去年在社交平台發長文，透露太太余思敏將陪他赴美接受戒酒療程，引發關注。然而，鄭東漢近日澄清，實際上並非余思敏同行，而是鄭中基的母親：「去年10月她（鄭中基母親）陪他去，待了一個月，戒酒療程結束後一起回港。」
離婚原因未公開 余思敏拒絕回應
至於離婚原因，雙方均未有正面回應。余思敏在庭後拒絕傳媒訪問，僅表示「不方便回應」，而鄭中基亦以司法程序進行中為由，表示不再作出更多回應。外界只能從兩人過去的互動及消息中猜測，去年鄭中基曾因酗酒問題赴美戒酒，當時由母親陪同出發，余思敏並未同行，令婚姻狀況早已備受關注。
小朋友安排曝光
鄭東漢透露，現時仍有機會見到孫子孫女，而小朋友似乎亦已接受父母離婚的事實。據悉，兩人將會分擔照顧責任，確保孩子生活無憂。鄭中基負責所有生活開支，讓孩子們有安穩的成長環境。
圖片來源：FB@Ronald Cheng 鄭中基、余思敏IG、ig@sammieyucm資料或影片來源：原文刊於新假期