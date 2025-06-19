鄭中基離婚｜月付6位數贍養費非8千蚊 爸爸鄭東漢感無奈被拖落水 背後內情反轉

鄭中基與余思敏13年婚姻正式告終，近日兩人現身家事法庭，外界熱議贍養費金額。網上瘋傳鄭中基每月僅付8000元贍養費，不過鄭中基已於18日發聲明，強調「8000元贍養費」與事實嚴重不符，並獲余思敏同意公開澄清，正式承認正在辦理離婚手續，並希望外界給予空間，保護家人和孩子。其父親鄭東漢近日接受媒體訪問，再澄清贍養費真相⋯⋯