鄭中基「一日職業體驗計劃」 體驗拾荒者工作 為基層發聲

鄭中基上月舉行了《鄭中基Drive In Ultra：WEE are Ronald Cheng自駕演唱會2021》，忙完演唱會便立即更新了自家製作的Youtube頻道。鄭中基YouTube頻道名為「機動電視台RTV」，日前宣佈頻道推出「一日職業體驗計劃」，暴龍哥終於完成首個體驗。鄭中基到上水探訪近70歲的拾荒者黃婆婆，透過一日體驗為基層發聲，希望可以令大眾尊重拾荒者，暴龍哥最後更感性表示……

編輯：東方新地 丨原文：New Monday丨圖片：「機動電視台RTV」YouTube Channel 截圖