鄭中基「一日職業體驗計劃」 體驗拾荒者工作 為基層發聲
鄭中基上月舉行了《鄭中基Drive In Ultra：WEE are Ronald Cheng自駕演唱會2021》，忙完演唱會便立即更新了自家製作的Youtube頻道。鄭中基YouTube頻道名為「機動電視台RTV」，日前宣佈頻道推出「一日職業體驗計劃」，暴龍哥終於完成首個體驗。鄭中基到上水探訪近70歲的拾荒者黃婆婆，透過一日體驗為基層發聲，希望可以令大眾尊重拾荒者，暴龍哥最後更感性表示……
編輯：東方新地 丨原文：New Monday丨圖片：「機動電視台RTV」YouTube Channel 截圖
鄭中基「一日職業體驗計劃」 體驗拾荒者生活辛酸
鄭中基YouTube頻道「機動電視台」近日上載新片，應諾之前應誠觀眾會出嘅「一日職業體驗計劃」，暴龍哥近日就到上水探訪拾荒者黃婆婆，陪住黃婆婆一日，體驗拾荒者嘅日常生活。
鄭中基早上9點就去上水會見拾荒者黃婆婆，暴龍哥幫黃婆婆推手推車，喺上水街頭邊走邊拾紙皮。
拾荒者為城市做出貢獻卻遭無禮對待
年近70歲嘅黃婆婆平時以拾取街邊紙皮變賣維生，佢習慣清晨6點就開始拾紙皮。鄭中基跟著黃婆婆喺上水街頭遊走，發現原來街道兩旁有好多被人丟棄紙皮，若非拾荒者幫手回收，成條街嘅紙皮就會堆積如山，阻礙行人。
兩人將紙皮疊好推到回收店售賣，結果兩人辛苦大半日，僅僅賣的60蚊，暴龍哥十分錯愕。而黃婆婆就感恩話已比平時多，全靠暴龍哥幫手，當日拾紙皮數量係近幾個月最多。
其後，鄭中基又去黃婆婆屋企，兩人談話見黃婆婆分享平時拾紙皮嘅辛酸。原來佢經常會受到無禮對待，包括商場保安不是會拒絕佢去執紙皮；佢嘅手推車亦試過俾人放火燒過；最過分嘅係，有d途人仲會將垃圾丟喺佢嘅紙皮到，黃婆婆講講下，不禁哽咽。
暴龍哥喺頻道留言：「希望透過影片令大家知道除咗捐錢、捐口罩防疫物資之外，呢班人最需要嘅係咩呢？俾我認真一集，大家乖，睇完之後記得要好好多謝呢班默默為我哋服務嘅拾荒者。」