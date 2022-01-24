鄭中基社交網上被假冒 甜言蜜語兜搭粉絲 公開呼籲勿上當

鄭中基近月都有不少搞作，日前先自爆完屋企工人姐姐好笑事件，人氣keep住咁上下，難怪會成為不法之徒的目標。鄭中基發現有人冒認他，在網上兜搭他的粉絲，招搖撞騙，所以他在其社交網嚴正聲明，表示自己的帳號已獲官方認證，其他的私人帳號都是假冒切勿上當。