鄭中基社交網上被假冒 甜言蜜語兜搭粉絲 公開呼籲勿上當
文：東方新地｜圖：《機動電視台RTV》影片截圖、[email protected]、[email protected]鄭中基、[email protected]《機動電視台RTV》
鄭中基 出聲明指有人假冒
鄭中基分別在他的Facebook及Instagram出post，嚴正聲明留言表示最近發現有人假冒他，用他的名字在網上周圍兜搭，所以他要公開呼籲網民要小心，若收到假冒他的帳號主動私訊，一律封鎖對方及向社交網檢舉。
公開假冒者的兜搭證據
鄭中基更公開假冒者發出的私訊，對方的帳號名用了「Ronald Cheng」(與鄭中基的英文名相同)，用了甜言蜜語來表達對粉絲的感謝，仲以「令人驚嘆」來形容粉絲，目的都是叫對方發送好友請求，唔知有咩目的？
網民一招認證係假冒
鄭中基踢爆有人存心冒認後，網民即留言熱議，不少人都認為鄭中基本人根本不會以這種方式兜搭粉絲，無論同詞與風格都完全不像鄭中基，所以一睇就知係假冒。
鄭中基 分享親身經歷
鄭中基的個人YouTube頻道「機動電視台RTV」最新一集同大家分享工人姐姐匪夷所思事件，雖然有不少網民提供了自己姐姐的搞笑事，不過鄭中基的親身經歷娛樂性都好豐富。
姐姐返工首日即派福利
鄭中基憶述早年前屋企個新人姐姐返工首日，他說：「之前請咗個新姐姐，有日放工返去第一次見到佢，我問Emma(囡囡)佢點解咁？Emma話『I don’t know！』我見佢著住一條好短嘅短褲，佢係嚟到呢度(鄭中基用手展示條褲有幾短)，好似打排球嗰啲，不過佢身形係……豪華臀嗰啲，佢仲要嚟嗰時係冬天，我問佢咁凍點解唔著番條長褲，佢話以前個阿Sir好鍾意佢著短褲。未請佢時佢話以前阿Sir對佢評價係好好，都好鍾意佢，咁我咃就問佢拎舊僱主電話，佢話好啦！不過你打畀阿Sir，唔好打畀Mum，因為阿Mum好憎我！」
阿媽屋企有極品工人
鄭中基屋企姐姐鍾意著短褲都未算好匪夷所思，他指其母屋企的工人姐姐先經典，她留有一頭似瀑布咁靚的長髮，請她回家完全是歎世界，屋企已經冇乜家務要做，但她竟然還要求請多個助理分擔工作，他說：「我阿媽嗰個話自己好攰，明明已經冇乜嘢做，佢話要請多個助手，當然最後都冇請畀佢……我個女有同啲姐姐交換電話玩，有次佢同我媽嗰個姐姐whatsapp，我見到張相問佢邊個嚟，跟住篤入去睇吓，佢著住件好緊身嘅背心，跪喺床上好靚咁擺晒pose……」
請客要自己帶傭工人
鄭中基繼續狂數阿媽家中的姐姐，他說：「有一次我要搬屋喺屋企執嘢，因為費事啲小朋友搞搞震所以send咗去我阿媽屋企，點知搵工人幫手冇人應，原來佢去咗我阿媽屋企，我阿媽話要工人幫手洗碗，我問點解佢個工人唔洗碗，個姐姐竟然答你啲小朋友嚟食飯，你就要自己帶工人自己負責番，我就問我阿媽如果請客，係咪要啲客人自己帶工人……」