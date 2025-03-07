鄭中基面容憔悴重返機動電視台 「潛水」半年網民分析3點質疑1件事
鄭中基 已完成戒酒療程
去年，完成了9月份的高雄個唱後，鄭中基宣布暫停工作，與太太余思敏前往美國接受戒酒療程，直到最近才重返「機動電視台」開工拍片，他在片中解釋：「其實我返嚟一段時間，戒酒療程都完成咗。不過醫生就叫我唔使咁急返嚟做嘢，所以我就處理channel嘅嘢先，都要湊返你哋啦！仲有咁多印度嘅單！」
憔悴回歸獲員工熱烈歡迎
在「機動電視台RTV」發布的13分鐘影片中，鄭中基戴著口罩回到公司，受到員工的熱烈歡迎。員工們更賣口乖說：「爸爸返嚟啦！」、「老闆再唔返，個Channel就要冧！」、「你再唔返，我就冇糧出啦。」之後鄭中基除下口罩，可以見到他面容清減了不少，顯得有點憔悴，但精神不俗。
影片中鄭中基不僅處理了大疊文件，還化身美國大使館的面試官，幫助一位準備前往美國參加朋友畢業禮的員工預演面試流程。此外，鄭中基還與同事們一起玩遊戲，展示出他輕鬆的一面。網民對於鄭中基的回歸表示非常高興，紛紛高呼「大佬返嚟啦！」、「太開心王者歸來！」、「我好掛住首領呀！」等，並表示希望他拍更多「機動電視台」的節目。
戒酒前與經理人何慶湘決裂
睇翻鄭中基在停工前，曾因突然公開與經理人何慶湘決裂，並指控對方「工作及道德操守有問題」，而引來網民熱議。當日鄭中基太太更曾出po表示有大事要發生，令網民猜測鄭中基是因「偷食」何慶湘被發現，而被老婆逼發聲明，宣布與合作長達10年的何慶湘「割𥱊」。不過鄭中基對此事未有作任何解釋，只宣布因個人情緒及健康問題，要停工前往美國接受戒酒中心療程。
網民質疑冷處理後扮無事
現在鄭中基「潛水」半年後回歸，有不少網民就質疑他「冷處理」後扮無事發生：「BBO肥仔可以學鄭中基咁冷處理就可以過關？」、「個個當冇事發生先好嘢」、「娛樂圈做緊要臉皮厚，發生咩事都要扮無事」、「避下風頭啫、淡化件事」、「轉移視線」、「經過呢單嘢…更加欣賞佢演技」、「其實點解出軌要戒酒？」、「戒咩酒，俾佢老婆軟禁就真」、「要戒口，唔好亂食嘢」。
網民分析3件事：大婆小三有心鬥氣？
1. 余思敏堅持唔刪Post
陳志雲曾經爆余思敏不滿何慶湘與鄭關係，建議搵助手要揀醜様或同性，睇翻余思敏IG，她至今堅持唔刪走被指為捉姦現場「地毯IG Post」。
2. 何慶湘解開懷孕傳聞之謎
經理人何慶湘去年12月尾首度露面埋堆電影界猛人、高先電影院的營運總監曾憲玟，開心轉跑道之餘，亦解開懷孕傳聞之謎。
3. 何慶湘仍標註為鄭中基經理人
何慶湘的IG檔案至今仍然未有更新，標註為鄭中基經理人，疑似有心鬥氣。
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回來了！要處理嘅公事多到癲？幫員工模擬面試？