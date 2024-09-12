鄭中基復出拍「匪夷所思」新片 網民反應兩極 不滿對湘姐指控零交代
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鄭中基突然宣布將於今晚（9月12日）九點鐘在YouTube頻道《機動電視台RTV》上發布新片，網民對此反應兩極，有網民就不滿鄭中基對於之前指控湘姐一事零交代。
鄭中基：Weee~我哋返嚟啦！
鄭中基昨日（11日）透過社交網宣布即將復出：「Weee~我哋返嚟啦！知道有好多觀眾都等待咗一段時間，多謝大家 。唔使擔心，由聽日開始我哋會陸續出返片，就由大家最期待嘅匪夷所思作為第一條！聽晚九點鐘，準時收睇機動電視台。 #我哋返嚟啦 #機動電視台 #鄭中基 #匪夷所思 #一人一個醫院之匪夷所思」
上月宣布將前往美國接受治療
鄭中基上月初公開與多年合作的經理人何慶湘決裂，並指控對方在工作和道德操守上有問題，引發起網民廣泛的猜測和討論。之後鄭中基再於社交媒體上發文，感謝太太余思敏對他的支持。又指自己患有抑鬱症，並在近年再次面對酗酒問題，透露太太將陪同他前往美國接受戒酒中心療程。
有網民質疑：唔使戒酒啦？
在鄭中基的社交網有過萬粉絲都對他復出的決定表示支持，但在討論區卻也有不少網民對此事充滿疑問，紛紛質疑鄭中基在「出事」後短短一個月就復出：「有無咁快」、「唔係去咗美國咩」、「好趕住做嘢咩？」、「連登仔又話佢做咗九叔俾老婆軟禁嘅」、「唔使戒酒啦？」、「解釋咗佢經理人做咗咩違反職業道德未」、「扮無事發生過？」等。
有網民解畫：未出發去美國
有網民猜測即將上架的影片是「之前拍落」，隨即引來網民反駁：「佢發生完單嘢開post收集㗎，擺明冇諗過退啦！」亦有網民搵出鄭中基之前所發的聲明為他解畫：「聲明其實有講係『完成手上嘅工作後』先去美國參加戒酒療程嘅，而佢9月尾重有兩場高雄演唱會，照推斷最快都10月先真正出發去美國。」
撰文：東方新地圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基、IG@sammieyucm、[email protected]、IG@sheung_sheung_sheung