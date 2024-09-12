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鄭中基復出拍「匪夷所思」新片 網民反應兩極 不滿對湘姐指控零交代

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鄭中基突然宣布將於今晚（9月12日）九點鐘在YouTube頻道《機動電視台RTV》上發布新片，網民對此反應兩極，有網民就不滿鄭中基對於之前指控湘姐一事零交代。

鄭中基：Weee~我哋返嚟啦！

鄭中基昨日（11日）透過社交網宣布即將復出：「Weee~我哋返嚟啦！知道有好多觀眾都等待咗一段時間，多謝大家 。唔使擔心，由聽日開始我哋會陸續出返片，就由大家最期待嘅匪夷所思作為第一條！聽晚九點鐘，準時收睇機動電視台。 #我哋返嚟啦 #機動電視台 #鄭中基 #匪夷所思 #一人一個醫院之匪夷所思」

鄭中基 鄭中基宣布「會陸續出返片」。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基宣布「會陸續出返片」。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基 首條復出片係「一人一個醫院之匪夷所思」。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
首條復出片係「一人一個醫院之匪夷所思」。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基 不少粉絲都對鄭中基這個決定表示支持。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
不少粉絲都對鄭中基這個決定表示支持。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）

上月宣布將前往美國接受治療

鄭中基上月初公開與多年合作的經理人何慶湘決裂，並指控對方在工作和道德操守上有問題，引發起網民廣泛的猜測和討論。之後鄭中基再於社交媒體上發文，感謝太太余思敏對他的支持。又指自己患有抑鬱症，並在近年再次面對酗酒問題，透露太太將陪同他前往美國接受戒酒中心療程。

鄭中基 鄭中基上月發出嘅聲明中，表示老婆余思敏將會陪自己去美國接受戒酒療程。（圖片來源：IG@sammieyucm）
鄭中基上月發出嘅聲明中，表示老婆余思敏將會陪自己去美國接受戒酒療程。（圖片來源：IG@sammieyucm）
鄭中基 作為前有線主播嘅余思敏及鄭文日前為好友兼前同事劉明軒食飯慶生，「潛水」逾一個月嘅余思敏終於再出現，雖然以淡妝示人，但仍難掩憔悴嘅面容。（圖片來源：IG@ladyv.me）
作為前有線主播嘅余思敏及鄭文日前為好友兼前同事劉明軒食飯慶生，「潛水」逾一個月嘅余思敏終於再出現，雖然以淡妝示人，但仍難掩憔悴嘅面容。（圖片來源：[email protected]

有網民質疑：唔使戒酒啦？

在鄭中基的社交網有過萬粉絲都對他復出的決定表示支持，但在討論區卻也有不少網民對此事充滿疑問，紛紛質疑鄭中基在「出事」後短短一個月就復出：「有無咁快」、「唔係去咗美國咩」、「好趕住做嘢咩？」、「連登仔又話佢做咗九叔俾老婆軟禁嘅」、「唔使戒酒啦？」、「解釋咗佢經理人做咗咩違反職業道德未」、「扮無事發生過？」等。

鄭中基 有網民不滿鄭中基未有解釋之前對湘姐的指控。（圖片來源：IG@sheung_sheung_sheung）
有網民不滿鄭中基未有解釋之前對湘姐的指控。（圖片來源：IG@sheung_sheung_sheung）
鄭中基 鄭中基上月初無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘「終止合作」，之後又透露因個人情緒及健康問題，將在9月29日完成的高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基上月初無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘「終止合作」，之後又透露因個人情緒及健康問題，將在9月29日完成的高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。（圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基）

有網民解畫：未出發去美國

有網民猜測即將上架的影片是「之前拍落」，隨即引來網民反駁：「佢發生完單嘢開post收集㗎，擺明冇諗過退啦！」亦有網民搵出鄭中基之前所發的聲明為他解畫：「聲明其實有講係『完成手上嘅工作後』先去美國參加戒酒療程嘅，而佢9月尾重有兩場高雄演唱會，照推斷最快都10月先真正出發去美國。」

鄭中基 有網民搵出鄭中基之前所發的聲明為他解畫。（圖片來源：網民留言截圖）
有網民搵出鄭中基之前所發的聲明為他解畫。（圖片來源：網民留言截圖）

撰文：東方新地圖片來源：FB＠Ronald Cheng 鄭中基、IG@sammieyucm、[email protected]、IG@sheung_sheung_sheung

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