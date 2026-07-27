鄭中基婚變後正式復出！鏡頭前遭挾持 47字宣布重大事件引哄動
鄭中基頻道突發影片 宣告震撼驚人消息
鄭中基近期透過機動電視台RTV頻道無預警上載了一段短片，正式向外界宣布直播台R Live已經全面啟用。在影片畫面中他刻意扮演被人挾持入鏡，表情生動惹笑，更對著鏡頭直言「機動電視台的直播台R Live已經開了，入面將會有好多精彩的直播，同埋精華片段，記得快啲訂閱啦！我本人係絕對支持呢件事，完全冇人威脅我，（笑容）。」，隨後露出勉強的笑容。這段充滿黑色幽默的宣傳手法迅速吸引大批支持者目光，同時亦證實了他即將重返幕前全面復出，將會有大量精華片段及精彩直播內容陸續推出面世。
下月強勢登陸台北大巨蛋重返大型舞台
隨著新頻道企劃曝光，有關方面亦落實了他未來最重要的登台計畫。下個月即將迎來於台北大巨蛋舉行的龍星大樂主題日，官方陣容名單確認他會聯同光良與謝金燕等多位實力派歌手輪番上陣。他被安排在8月16日的最終日壓軸登場，屆時更會攜手極具慵懶迷人聲線的新世代R&B創作女聲Karencici同台飆歌。
經歷婚變與電影《阿龍》低收 雙重打擊神隱
回顧過去兩年他的經歷可謂波折不斷，前年8月4日他突然爆出與前經理人終止合作，直指對方道德操守出現嚴重問題，隨後更自爆患上憂鬱症而決定暫別幕前。到了去年4月他正式宣布與余思敏離婚，結束多年夫妻關係，並於同年6月雙雙現身家事法庭處理後續事宜。直到去年9月由他主演的電影《阿龍》正式上映，縱使期間曾接受個別媒體訪問，但最終票房僅錄得2,000,000港元，自此之後外界便再未見過他出席任何公開場合。
網民搞笑抽水：大佬有冇受湘？
影片一經發布隨即引爆網絡熱話，粉絲對於偶像再次活躍幕前感到極度興奮，不少支持者直接引用片中挾持情節開玩笑，有人搞笑留言詢問「大佬有冇受湘？」，亦有人打趣直呼「點解要蝦基哥呀」。面對偶像久違現身，大批粉絲激動表示「好耐冇見大佬」、「好似大隻咗」。
離婚風波回顧 何慶湘事件成導火線
2024年8月，當時鄭中基突然公開指控經理人何慶湘工作及操守有問題，宣布終止合作，並表示將赴美戒酒。而在鄭中基宣布與何慶湘中止合作前，余思敏曾在IG貼出一張疑似地毯的相片，並標註老公鄭中基、何慶湘等人，疑意有所指：「Good morning HK. Something big are coming…want to see？」惹起網民多方揣測，並「神探」上身指地毯款式是出自北角某酒店的同款，隨後更傳出何慶湘懷孕等負面消息。