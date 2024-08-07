網民偵探上身搵鄭中基「偷食證據」 曾孖湘湘拍片答曖昧Q&A？

52歲鄭中基日前（8月3日）無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘終止合作關係，更發長文透露自己情緒出現問題，將會暫時離開娛樂圈。雖然鄭中基的聲明中未有透露過多訊息，不過就被唔少人猜測係與婚姻有關，今日（7日）更有網民偵探上身疑似搵到「偷食證據」……

