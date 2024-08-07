網民偵探上身搵鄭中基「偷食證據」 曾孖湘湘拍片答曖昧Q&A？

52歲鄭中基日前（8月3日）無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘終止合作關係，更發長文透露自己情緒出現問題，將會暫時離開娛樂圈。雖然鄭中基的聲明中未有透露過多訊息，不過就被唔少人猜測係與婚姻有關，今日（7日）更有網民偵探上身疑似搵到「偷食證據」……
鄭中基高度參與的網台「機動電視台RTV」推出不少商品，也全力協助宣傳鄭中基的演唱會。（圖片來源：機動電視台RTV）
網民偵探上身疑搵到「偷食證據」
對於鄭中基在聲明中只透露自己近年患上抑鬱症及酒癮，並表示將會於演唱會完成後，由太太陪同到美國參與戒酒療程。不過鄭中基的文中就未曾提及突然離職的前經理人何慶湘，引起網民無限猜測。
不過今日就有網民以「原來鄭中基老婆個post係酒店地毯」為題，表示余思敏早前「Something big are coming…..」的ig圖文其實係於酒店拍攝，而該酒店更與鄭中基的公司僅有2分鐘路程。不少網民留言表示：「假設我間中飲醉酒，因為喜歡自由，所以唔想係公司休息。係醉左既情況下，行唔行到去酒店開房休息呢？」「佢成個ig帳號都係貼生活相，無啦啦貼張地氈，仲something big，仲要@埋湘姐？」「2分鐘距離，會唔會係長期book住間房當私竇」
余思敏在鄭中基宣布與何慶湘停止合作前一晚突然po「地毯帖文」，更標註鄭中基、湘姐及機動電視台，預告有大事發生「Something big are coming…..」，不過就未有明言發生咩事。（圖片來源：ig＠sammieyucm）
今日有網民表示余思敏「地毯帖文」中的地毯與北角某酒店的地毯一模一樣，翻查機動娛樂的公司註冊資料，該酒店與鄭中基的公司僅有2分鐘路程。（圖片來源：網上圖片）
鄭中基曖昧Q&A問經理人拍拖問題
鄭中基於今年4月時為慶祝機動電視台RTV的YouTube channel超過六十萬訂閱，拍攝了一條Q&A的影片，並一一回觀眾們的提問。當被問到最鍾意公司邊個員工時，鄭中基之表示大家各有特質，最鍾意「需要時幫到手嗰個」，最後在大家起哄下講出秘書Judy的名字。而當觀眾問及湘湘幾時搵到男朋友時，鄭中基及何慶湘就齊齊表示：「呢啲我哋答唔到」，隨後再表示：「我唔鍾意啲細過我嘅」回答得相當曖昧。
鄭中基今年4月孖住何慶湘以及「Mama Step」齊齊拍片回答觀眾提問。（圖片來源：youtube＠機動電視台RTV）
鄭中基被問到最鍾意邊個員工時，就表示最鍾意「需要時幫到手嗰個」。（圖片來源：youtube＠機動電視台RTV）
隨後何慶湘被觀眾問到幾時搵到男朋友時，何慶湘同鄭中基就齊齊表示答唔到。（圖片來源：youtube＠機動電視台RTV）
不過何慶湘就透露唔鍾意年紀比自己細嘅。（圖片來源：youtube＠機動電視台RTV）
鄭中基終止與經理人合作關係 因道德操守問題？
鄭中基於社文平台出post表示他發現何慶湘在工作和道德操守上存在問題，因此決定立即終止所有合作。
「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」
2人經常一起拍片，關係友好（圖片來源：youtube＠機動電視台RTV）
鄭中基再回應因個人情緒及健康問題
在宣布與何慶湘及機動娛樂終止合作一小時後引起網民熱烈的討論，鄭中基再次更新其社交媒體，感謝粉絲的關心，並透露因個人情緒及健康問題，將在高雄演唱會後暫時離開公眾視野，好好休息。
「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」
鄭中基無預警於社交媒體上發表驚人聲明，宣布與長期合作的經理人何慶湘及其公司機動娛樂 「終止合作關係」，聲明令不少觀眾感奇怪： 為何是鄭與網台終止合作，而不是將湘姐炒魷？！（圖片來源：fb＠Ronald Cheng 鄭中基）
鄭中基老婆余思敏一早有預告？ 「Something big are coming…..」
機動娛樂，作為Ronald的個人經理人公司，自2020年3月開設YouTube頻道「機動電視台RTV」以來，已成功吸引超過65萬訂閱者。該公司不僅管理Ronald的事業，還簽約了多名藝人。然而，鄭中基與經理人何慶湘已合作超過十年時間。此外，有網民還發現鄭中基的妻子Sammie余思敏在事件發生前一天在Instagram限時動態中似乎亦有暗示有重大消息即將公布，並提到Ronald、何慶湘及機動電視台，這讓外界猜測此次事件與她的預告有關。
余思敏在事發前一晚分享這個「地毯帖文」，標註鄭中基、湘姐及機動電視台，預告有大事發生「Something big are coming…..」，幾位被Tag的當事人沒有讚好，亦未有明言是什麽事情。（圖片來源：ig＠sammieyucm）
有網民還發現鄭中基的妻子Sammie余思敏在事件發生前一天在Instagram限時動態中似乎亦有暗示有重大消息即將公布，並提到Ronald、何慶湘及機動電視台，這讓外界猜測此次事件與她的預告有關。（圖片來源：ig＠sammieyucm）
開設YouTube頻道「機動電視台RTV」以來，已成功吸引超過65萬訂閱者。該公司不僅管理Ronald的事業，還簽約了多名藝人（圖片來源：ig＠tinyeyes39）
網友發現最近余思敏的IG分享不少「心靈雞湯」式感性文章 ，少有提及家庭，推測有可能感情生變！（圖片來源：ig＠sammieyucm）
網民難以置信：真係匪夷所思
不少有睇開YouTube頻道「機動電視台RTV」的觀眾都表示認為Ronald與經理人關係友好，猜不到都有決裂的時候，亦有觀眾不解為何是Ronald離開而不是經理人「估唔到首領都會派花生」「睇機動電視台嗰陣，覺得鄭中基同埋湘姐關係超級好，估唔到居然會有今日」「無論如何，都會支持我的中基」「大佬去邊，我哋跟去邊」「點解係炒自已唔係炒條女」「乜原來檔野唔係鄭中基搞架？」
2人關係友好合作超過十年，由網絡電台到最近的演唱會都跟出跟入打點一切。（圖片來源：ig＠tinyeyes39）
機動娛樂以及網店「大佬好嘢」幕後還有一位媽媽及主腦 「Mama Step」（奕奕媽媽），負責產品設計及插畫。（圖片來源：ig＠sheung_sheung_sheung）
鄭中基淺水灣過億獨立屋曝光
鄭中基於2011年迎娶前有線女主播余思敏，先後誕下大女鄭梓喬（Emma）及細仔鄭梓仁（Evan），婚後的鄭中基一改以往「無賴」的性格，對Sammie和孩子都照顧有加。現在的鄭中基，可說是真正的浪子回頭，全因Sammie和一雙兒女，才令他人生變得更圓滿。
鄭中基於2011年迎娶前有線女主播余思敏，先後誕下大女鄭梓喬（Emma）及細仔鄭梓仁（Evan）（圖片來源：IG@余思敏）
現時鄭中基一家四口居住在淺水灣獨立大屋，Sammie不時都會在網上分享一家四口的生活點滴。從相中可見，全屋以米白色的風格為主，感覺整齊簡約。屋內樓底高有複式設計，把客廳和偏廳間隔一分為二。客廳相當闊落，可擺放兩張梳化及茶几，聖誕節時即使擺放逾2米高的聖誕樹都依然空間十足，讓一家人有足夠的活動空間。走過樓梯後，偏廳有足夠地方可擺放子女的玩具，絕對是他們的小天地！
鄭中基一家四口居住在淺水灣獨立大屋，Sammie不時分享生活點滴。從相中可見，全屋以米白色的風格為主，感覺整齊簡約。（圖片來源：IG@余思敏）
（圖片來源：IG@余思敏）
客廳相當闊落，可擺放兩張梳化及茶几（圖片來源：IG@余思敏）
客廳相當闊落，可擺放兩張梳化及茶几（圖片來源：IG@余思敏）
客廳相當闊落，可擺放兩張梳化及茶几（圖片來源：IG@余思敏）
客廳相當闊落（圖片來源：IG@余思敏）
聖誕節時即使擺放逾2米高的聖誕樹都依然空間十足（圖片來源：IG@余思敏）
聖誕節時即使擺放逾2米高的聖誕樹都依然空間十足（圖片來源：IG@余思敏）
（圖片來源：FB@余思敏）
偏廳有足夠地方可擺放子女的玩具（圖片來源：FB@余思敏）
偏廳（圖片來源：IG@余思敏）
（圖片來源：IG@余思敏）
（圖片來源：IG@余思敏）
（圖片來源：IG@余思敏）
獨立屋配上落地玻璃的設計令屋內光線充足，而連接廳外的大露台上還種了不少植物，更可望到一望無際的海景，令人心曠神怡。另外，鄭中基不時都會在家中親自下廚，家內的廚房同樣寬敞，煮食用具整齊排列，絕對令人有意欲下廚。
獨立屋配上落地玻璃的設計令屋內光線充足（圖片來源：IG@余思敏）
廳外的大露台上還種了不少植物，連吉都可擺放兩棵！（圖片來源：IG@余思敏）
望到一望無際的海景（圖片來源：FB@余思敏）
望到一望無際的海景（圖片來源：FB@余思敏）
鄭中基不時都會在家中親自下廚，家內的廚房同樣寬敞，煮食用具整齊排列（圖片來源：FB@余思敏）
廚房（圖片來源：IG@余思敏）
獨立屋天台位置可擺放大型吹氣滑梯。（圖片來源：IG@余思敏）
小朋友房間（圖片來源：IG@余思敏）
大型玩具都可擺放（圖片來源：FB@余思敏）
家中大門位置（圖片來源：FB@余思敏）