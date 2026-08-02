中年好聲音4｜鄭仲豪背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價
鄭仲豪是誰？年齡、職業及家庭背景
鄭仲豪35歲，職業為樂隊主音兼組合MATCH成員，來自或具馬來西亞怡保背景。家庭方面，公開資料未見已婚資料。參賽前已有工作與人生歷練，亦因此在歌曲選擇和情感表達上，往往能帶出成年人追夢的重量。
《中年好聲音》讓一批未曾正式出道、曾暫停音樂夢，或已在行內累積經驗的參賽者重新站上大型舞台。鄭仲豪的看點不只是一場高分演出，更在於如何因應每輪主題調整曲風、語言和舞台呈現。
鄭仲豪晉級流程：由初賽一路打入10強
有多年駐唱、樂隊及選秀經驗，曾參加《華人星光大道3》與《全民造星V》。在《中年好聲音4》通過多輪賽事，30強以《Lose Control》獲93分；中123助力賽與顏米羔合唱《黑色狂迷》取得95分兼MVP，晉級10強。
鄭仲豪參賽歌單及代表作
按節目片段及公開報道整理，鄭仲豪曾演唱：《Lose Control》、《歲月無聲》、《昨遲人》、《越吻越傷心》、《黑色狂迷》、《幸福之歌》。不同階段的歌單橫跨慢歌、快歌、合唱或個人作品，亦反映其在比賽中嘗試擴闊風格。鄭仲豪被稱為「Rock友」，是《中年好聲音4》中充滿搖滾熱情與真摯情感的參賽者。他多次突破自我，包括棄Rock風改編《想你》獲林志美激讚「從心出發」、圓夢與Supper Moment主音Sunny合唱《幸福之歌》更獲肥媽力推「直接加入啦」、唱《不來也不去》悼念亡父眼濕濕告白感動全場、獨創「嘔泥聲」唱腔與顏米羔Rock爆舞台奪95分震驚全場，以及自彈自唱《不見不散》冧妻令肥媽破例激讚「值得」。他亦曾棄搖滾轉騷靈風在Live Band加持下奪93分、與楊嘉瓏Rock爆《歲月無聲》助紅隊扭轉淘汰危機，更以40秒高音炸場險勝「頭號殺手」范子睿，即使盲盒選歌刻意收斂被陳松伶指「浪費咗」或因缺點陷危機，仍以真誠演繹與爆發力贏得評審與觀眾認可。
鄭仲豪唱歌特色與網民評價
以Rock、騷靈唱腔和強烈舞台氣場見稱。支持者欣賞他的爆發力與控制力；重金屬式粗獷唱法則較兩極。但網民並不睇好，甚至有出局的傳聞流出。
鄭仲豪Instagram
想追蹤鄭仲豪的近況，可瀏覽其公開Instagram：@maico_teh。
鄭仲豪唱歌片段
以下是指定《中年好聲音4》播放清單內，鄭仲豪與Supper Moment主音Sunny合唱《幸福之歌》的官方片段：
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