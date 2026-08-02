中年好聲音4｜鄭仲豪背景晉級之路及參賽歌單 10強實力與網民評價

鄭仲豪 Maico是《中年好聲音4》10強之一。35歲的鄭仲豪現職樂隊主音兼組合MATCH成員，馬來西亞怡保背景及鮮明聲線令其在比賽中建立辨識度。本文整理其個人背景、晉級流程、已公開歌單、舞台特色和網民討論。