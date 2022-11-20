鄭伊健紅館個唱開鑼 蒙嘉慧陪老爺捧場變小fans《一對對》全場燈海
《直至消失天與地》《天煞孤星》首首經典
鄭伊健首次在紅館開三面台，以流動電影的概念呈現，舞台上巨型幕牆，甫開場，展示戰火蔓延畫面， 以聖詩《O Come, All Ye Faithful》揭開序幕，伊健升上舞台， 一連唱出《回憶裡沒有冬季》、《一個為你甘去蹈火海的人》、《我願你知道》、《無人地帶》和《蒸發眼淚》等歌曲，期間巨幕的影像由古老建築物變成大城市的高樓大廈，形成強烈對比，然後大廈和天橋倒塌，畫面震憾。
伊健在一片廢墟中唱出《直至消失天與地》和《不要哭了》。第二部份以《野森林》、《天煞孤星》、《風雲義》、《友情歲月》和《甘心替代你》等經典電影歌延續氣氛，他更升上三層樓高的平台，邊跳邊唱，觀眾睇到嘩嘩聲。
鄭伊健搞爛gag全場爆笑
之後畫風一轉，第三部份伊健的音樂好拍檔陳光榮以結他伴奏，與三年前在紅館演唱會組成的「Cup Noodle」台上JAM歌，並加入小師妹雲浩影(Cloud)和朱雋言合唱。伊健笑言現今杯麵口味多元化，所以加入兩位「小鮮肉」，變成「謎肉杯麵」，全場爆笑。鄭伊健說：「好開心再次踏上紅館，開今次紅館騷艱難咗。好多嘢都變咗，以前我會見到你哋嘅笑容，今日見到你哋裏面嘅笑容。」全場掌聲。
鄭伊健欷歔世界變了很多
鄭伊健然後笑言：「好耐無講呢句：『山頂嘅朋友你哋好嗎？』今次係咪坐山頂好睇啲呢？你哋（跟前排觀眾說）買多場山頂飛就明架啦，不過我唔知仲有冇飛喎！」談到世界變了很多，以前好容易得到的也變得困難，例如BBQ，不過開騷前剛巧放寬，伊健說：「完騷後北潭涌見！」全場起哄。
與嘉賓Cloud合唱《心照》《一對對》
這是Cloud首次踏上紅館表演，水準穩定，伊健不時向她點頭給信心，觀眾報以熱烈掌聲支持，他們合唱《心照》、《一對對》和充滿聖誕氣氛的《夜還未深》，台下歌迷揮動手機燈跟着節拍擺動，全場一片星海，非常浪漫。接着《感激我遇見》前奏響起，全場尖叫，就算伊健降落後台，觀眾仍然大合唱，場面動人。
與觀眾跳舞自拍
鄭伊健換衫後再出場，演唱《發現》、《同一秒》和《一生愛你一個》後，接着連串勁歌熱舞，《極速》和《全城效應》等。然後氣氛一轉，伊健深情演唱《仍能情深愛上》、《動地驚天愛戀過》和《吻感》等，觀眾以手機燈星海回應。Encore環節，伊健以《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let’s Fight》帶動全場氣氛，然後唱出新歌《遇怪魔我識得變大個》，伊健走勻全場，觀眾起身跳舞，自拍時伊健更擺甫士配合。
向師父羅文致敬
鄭伊健表示特別選唱已故師傅羅文的《前程錦繡》向他致敬，唱《只會因你唱》時，坐在台上道具車旁望著全場觀眾，一時感觸眼紅紅，觀眾掌聲回應他以示支持。最後伊健揚言特別挑選節奏輕快的《打開你未來》和《Stonger》謝幕，讓觀眾帶著愉快心情回家。
鄭伊健首場演唱會完整歌單
1. 回憶裡沒有冬季
2. 一個為你甘去蹈火海的人
3. 我願你知道
4. 無人地帶
5. 蒸發眼淚
6. 直至消失天與地
7. 不要哭了
8. 野森林
9. 天煞孤星
10. 風雲義
11. 友情歲月
12. 甘心替代你
13. 愛情歲月
14. 值得等
15. Medley：For U & Me、心照、一對對
16. 夜還未深
17. 感激我遇見
18. 發現
19. 同一秒
20. 一生愛你一個
21. Together
22. Beautiful Day
23. 極速
24. 全城效應
25. 仍能情深愛上
26. 動地驚天愛戀過
27. 吻感
28. 我的歌
Encore：
29. 自動勝利Let’s Fight
30. 遇怪魔我識得變大個
31. 前程錦繡
32. 只會因你唱
33. 打開你未來
34. Stronger
常見問題
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