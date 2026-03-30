鄭健樂Rocky上傳「新歡」合照後疑似再炒車 女方態度突變 要求刪文秒割席

現年58歲的鄭健樂（Rocky）近日再度成為網民熱議焦點！繼早前被崔碧珈狠派「好人卡」後，Rocky疑似火速搵到新歡，更在社交平台大曬親密合照。不過劇情再次峰迴路轉，這位神秘女子竟然公開要求Rocky刪除所有合照，令網民直呼「又比人玩」，感嘆現代愛情真係好複雜！