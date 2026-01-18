渣馬2026｜74歲肥貓鄭則仕完成10K挑戰 發哥做隊長笑收5位數會費
鄭則仕被封超班生 鮑姐大讚進步神速
76歲的鮑起靜在終點接受訪問時，對鄭則仕的表現讚不絕口，直言「邊有人跑幾個月啫，發哥已經叫佢跑10k，好快大學畢業」。據了解，Kent哥加入發哥跑步團只有短短9個月時間，已經能夠完成10公里賽事，進步速度令人刮目相看。鄭則仕本人則相當謙虛，表示「由零到十搵個好師傅就得，好easy」，更透露完成賽事後雖然感到辛苦，但過程非常過癮，甚至萌生挑戰15公里的念頭。
發哥笑言月費兩萬幾
面對Kent哥的雄心壯志，周潤發卻開玩笑說「聽日退會」，引來現場一陣哄笑。發哥更透露，如果要招收新會員就要增加會費，每人月費要收2萬多元，笑言「呢啲全部有錢人嚟，最疊水係Kent哥，一家四口，成十皮呀」。他指出今日Kent哥一家四口都有參與賽事，展現出全家齊齊運動的溫馨畫面。發哥又開玩笑表示，帶跑步鍛練的盧海鵬因為「窮鬼畀唔起錢兩萬幾蚊」而未能入會。
Kent哥暴瘦真相大白 原來係健康跑步成果
近年網上曾流傳鄭則仕「暴瘦」照片，引起不少網民擔心其健康狀況。今次參與馬拉松賽事，正好證明了他的身體狀況良好，而身型變化正是加入發哥跑步團後的健康成果。好友吳家樂早前已在節目中澄清，Kent哥開始跑步後「隻腳好力咗，個人啲肌肉實咗，所以感覺好似瘦咗」，現在打保齡球的耐力也比以前好了很多。至於之前引起關注的滿臉白鬚造型，原來是為內地劇集拍攝需要而保持的造型。
四圍慶功食大龍鳳 發嫂負責book枱找數
賽事完成後，發哥透露已安排四圍慶功，準備「食大龍鳳，煮飽參翅肚」，而發嫂則負責「book房book枱同負責畀錢」。這個溫馨的安排展現出發哥跑步團的深厚友誼，76歲的鮑起靜更感激地表示「發哥救咗我哋呢班老人，令我哋永遠咁青春健康」。79歲的劉江則幽默回應「我就話唔係嘞，唔知佢唔好彩定我哋唔好彩！喺大帽山撞過佢一次，就跟佢跑咗6年」。
網民熱議老當益壯 讚Kent哥勵志轉型
網民對於74歲的鄭則仕能夠完成10公里賽事紛紛表示讚賞，有人留言「Kent哥真係好勵志，由肥貓變跑手」、「74歲仲可以跑10k，真係老當益壯」。亦有網民表示「發哥個跑步團真係好正，帶住一班老友記一齊做運動」，認為這種正能量值得推廣。部分網民更關心Kent哥的身體狀況，看到他能夠順利完成賽事後都表示放心，「之前見佢瘦咗好擔心，原來係做運動嘅成果」。