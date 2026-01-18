渣馬2026｜74歲肥貓鄭則仕完成10K挑戰 發哥做隊長笑收5位數會費

74歲肥貓鄭則仕今日與70歲周潤發等一眾圈中好友齊齊參戰渣打香港馬拉松2026的10公里賽事！近年鄭則仕因加入發哥跑步團，而身型明顯收緊，今次更被鮑起靜大讚為「超班生」。賽後接受訪問時，Kent哥淡定表示跑完好辛苦但好過癮，更透露仍想挑戰多跑5公里，展現出驚人的運動熱誠！