3子之父鄭嘉穎呻陪讀辛苦 後悔安排大仔讀傳統小學 一原因不改善考慮轉校

56歲鄭嘉穎育有3子，大仔去年由國際學校幼稚園轉讀傳統小學升小一，豈料被中文科考起，令這位爸爸幾乎日日補教，連朋友約食飯都出唔到門。昨日他出席活動時大呻陪讀辛苦，更坦言「行錯一步大家都後悔」，正考慮如果小二情況沒有改善就轉校，而二仔和三仔的升學安排亦因此大調整。