3子之父鄭嘉穎呻陪讀辛苦 後悔安排大仔讀傳統小學 一原因不改善考慮轉校
56歲鄭嘉穎育有3子，大仔去年由國際學校幼稚園轉讀傳統小學升小一，豈料被中文科考起，令這位爸爸幾乎日日補教，連朋友約食飯都出唔到門。昨日他出席活動時大呻陪讀辛苦，更坦言「行錯一步大家都後悔」，正考慮如果小二情況沒有改善就轉校，而二仔和三仔的升學安排亦因此大調整。
鄭嘉穎後悔轉校決定 大仔學到喊
鄭嘉穎坦言當初讓大仔轉讀傳統小學是錯誤決定，「仔仔讀國際幼稚園一個中文字都唔識，大家都好後悔。」他舉例小一已經要教「牆壁」、「燈籠」等深字，又要背默讀默，大仔學到喊。鄭嘉穎無奈表示「朋友約食飯都出唔到門」，因為要日日陪讀補教，生活完全被打亂。他教導大仔「討厭科目就快啲做完，去做鍾意嘅事」，希望減輕兒子的學習壓力。
小二不改善考慮轉校 二仔三仔安排大不同
面對大仔的學習困難，鄭嘉穎承認「見他讀得辛苦，自己也感心痛」，如果升小二情況沒有變化，會考慮轉校。吸取教訓後，他為二仔和三仔制定了完全不同的升學策略。由於二仔「性格更加不能逼」，鄭嘉穎打算今年安排他入國際學校升讀小一。至於三仔則會入傳統幼稚園，「打好中文基礎才考小學」，希望避免重蹈覆轍。
3子之父湊仔有心得 細仔最叻睇眉頭眼額
鄭嘉穎大談湊仔心得，表示3個仔令他保持活力，但小朋友電力無限，好快就會「chur盡」他。要令仔女聽話，他認為賞罰分明最緊要，會做黑臉白臉。他特別提到細仔「最叻睇人眉頭眼額」，又因為在YouTube學了太多奇怪動作，正考慮要不要削減上網時間。鄭嘉穎笑言現時是「穩守突擊」，先守好頭家，有心儀工作再考慮。
代言20年收開心價 湊仔公優先工作其次
昨晚鄭嘉穎出席保健及美容產品頒獎禮時透露，雖然在無綫服務16年，但為該保健品牌任代言已達20年，是他個人紀錄。他自爆收「開心價」酬勞，因為現正職湊仔公，有心儀合適工作才接，酬勞其次。這位3子之父坦言輔導兒子學業不容易，每日做功課都很吃力，「做到喊，又要應付默書」，看見兒子讀得辛苦，自己也感到心痛。
