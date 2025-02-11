鄭嘉穎終極回應「鐵馬家族」不和傳聞 無奈呻：呢個話題都好煩擾
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TVB劇集《鐵馬尋橋》於2010年播出，當中有份參演嘅鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、黃嘉樂及林子善更因此劇結緣兼組成「鐵馬家族」，並不時在社交平台曬出聚會嘅照片。不過繼「大哥」鄭嘉穎以「浪費時間」言論回應缺席「二哥」馬國明婚禮後，「鐵馬家族」是否不和嘅傳言就成為唔少網民關心嘅話題。近日鄭嘉穎孖老婆陳凱琳出席活動時，就以5字終極回應此事……
鄭嘉穎5字終極透露與「鐵馬家族」關係
鄭嘉穎近日與老婆陳凱琳齊齊現身活動，2人事後接受訪問時就再度被問到繼續缺席「鐵馬家族」聚會一事，鄭嘉穎對此就表示：「其實友誼嘅嘢就好簡單，大家唔好搞到咁複雜先」、「唔係話出唔出席有啲活動呢，就代表係唔妥或者唔好嘅。」
鄭嘉穎隨後又稱「呢個話題呢我覺得都好煩擾，即係年幾都係講緊呢樣嘢，我覺得都差唔多要停。」並重申「我哋係冇不和，大家唔使擔心，即係只不過係每個人嘅選選擇啫，即係有啲夾唔夾得啱」兼呻唔係所有嘢都需要擺上互聯網先代表有做。
陳凱琳落力舉例為老公澄清
孖住鄭嘉穎現身嘅陳凱琳亦火速為老公解畫：「因為我依家做緊social media，咁好多時我做content creator我都覺得好似每一個生活點滴都要分享」又透露鄭嘉穎會提醒自己分享要有限度：「佢有時都會同我講有啲嘢你可能都要保留住個privacy。」
不過鄭嘉穎隨後又突然無奈表示：「都幾得意嘅，我覺得有交朋友都好似搞到下嫌疑犯啊，搞到好大件事，好似尋兇咁，點解呢」連陳凱琳都忍唔住在旁連環表示「冇嘢嘅其實，冇嘢嘅」安慰老公鄭嘉穎。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@Viu1 HK、ig@kennethmkm資料或影片來源：原文刊於新假期