一周星星｜黃宗澤錄音追問恩師鄭國江！反被爆小學舊史：佢唔係依家咁嘅樣

被譽為「全方位詞聖」的殿堂級填詞人鄭國江，近日在節目中驚爆與黃宗澤（Bosco）的昔日師生情！節目組更驚喜播出黃宗澤的錄音，向當年的班主任鄭國江提問，沒想到反被恩師大爆他小學時的模樣與現時完全相反，場面搞笑又溫馨，究竟當年乖巧的Bosco是甚麼樣子？