一周星星｜黃宗澤錄音追問恩師鄭國江！反被爆小學舊史：佢唔係依家咁嘅樣
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被譽為「全方位詞聖」的殿堂級填詞人鄭國江，近日在節目中驚爆與黃宗澤（Bosco）的昔日師生情！節目組更驚喜播出黃宗澤的錄音，向當年的班主任鄭國江提問，沒想到反被恩師大爆他小學時的模樣與現時完全相反，場面搞笑又溫馨，究竟當年乖巧的Bosco是甚麼樣子？
黃宗澤錄音突襲 驚問恩師點兼職
節目中途突然播出黃宗澤的聲音，原來他專誠錄製語音向昔日的班主任鄭國江問好兼提問！黃宗澤在錄音中回憶道：「鄭 Sir 嗰時教英文，我仲好記得鄭 Sir 好惡，一唔交功課你就知死。」語氣中充滿對嚴師的敬畏。隨後他好奇地問：「想問鄭 Sir，當年你一邊做老師、一邊兼職做 TVB，到底係點樣分配時間呢？」這個問題也勾起了在場所有人的好奇心，想知道這位詞聖如何練就一身「分身」本領。
鄭國江6字形容細個Bosco 反差樣貌勁驚喜
鄭國江一聽到黃宗澤的聲音，幾乎是秒速認出，並笑著以六個字形容小學時的Bosco：「佢好乖嘅。」更補充說：「佢嗰時唔係依家咁嘅樣架。」這個驚人反差讓全場爆笑。鄭國江解釋，自己秉承「教不嚴，師之惰」的理念，嚴肅只是「上堂限定」，私底下與學生們情同「好兄弟」。至於如何兼顧教職與填詞，他則神奇地表示：「我哋個腦係分開兩邊嘅，兩邊可輪流休息。」展現出他過人的專注力與時間管理能力。
網民熱議師生情：估唔到Bosco細個咁乖
節目播出後，這段意想不到的師生關係立即引起網民熱烈討論，紛紛留言大讚場面溫馨又搞笑。有網民表示：「估唔到鄭國江係黃宗澤老師！世界真係細！」、「Bosco細個原來係乖乖仔，同依家個chok樣好大反差喎！」、「鄭Sir話佢惡，但落堂又係好兄弟，呢啲老師先正！」、「好想睇Bosco小學啲相啊！一定好得意！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期