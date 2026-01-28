非常檢控觀｜鄭子誠獻聲演亡魂獲激讚！獨家揭養聲秘訣竟是絕不唱K？

昨晚《非常檢控觀》中，「音樂情人」鄭子誠僅以聲音飾演「含冤亡魂」，靚聲演出獲網民激讚！他單憑聲音演活冤屈、淒厲與逼切感，層次分明，盡顯功架。子誠受訪時更獨家披露其養聲秘訣，方法竟與唱歌有關，究竟是甚麼奇招？