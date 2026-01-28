非常檢控觀｜鄭子誠獻聲演亡魂獲激讚！獨家揭養聲秘訣竟是絕不唱K？
昨晚《非常檢控觀》中，「音樂情人」鄭子誠僅以聲音飾演「含冤亡魂」，靚聲演出獲網民激讚！他單憑聲音演活冤屈、淒厲與逼切感，層次分明，盡顯功架。子誠受訪時更獨家披露其養聲秘訣，方法竟與唱歌有關，究竟是甚麼奇招？
鄭子誠靚聲演繹 隔空飆戲震懾觀眾
昨晚一集《非常檢控觀》焦點落在鄭子誠的聲音演出上，他聲演的亡魂附身在赤盆上，近乎全集只聞其聲不見其人。為表達角色情感，子誠的聲線變化極具層次，例如向官員申冤時說：「我死得好慘呀！我畀人殺死，靈魂附咗喺呢個赤盆上面」，語氣充滿恨意、淒涼與痛楚；而在向林景程求助時，一句「我喺呢度呀，我畀人害死，你要幫我呀」，則完美演繹出冤屈與逼切感。當與女兒對話時，聲線又變回溫柔窩心，單憑聲音已成功塑造出立體角色，功力深厚。
鄭子誠親解獻聲心得 歸功電台廣播劇訓練
對於這次純獻聲的演出，鄭子誠受訪時笑言是「正中下懷」，更坦言自己用聲音表達情感遠比用樣貌來得更得心應手。他將這份信心歸功於入行初期的電台訓練，他表示：「初初入行時我做咗好多廣播劇，要單靠聲線表達角色感覺同情緒，呢啲恒久訓練令到我呢方面都有啲信心。」可見其「音樂情人」的靚聲並非一朝一夕練成，而是長年累月努力的成果，難怪演出如此有說服力。
鄭子誠獨家養聲秘訣 竟是絕不唱卡拉OK
談到如何保養這把「搵食架生」，鄭子誠大方分享其獨門養聲心得，除了不吃辣、不喝酒、不抽煙等基本功外，最令人意想不到的竟是「絕不唱卡拉OK」。他解釋箇中原因：「如果唔識用聲唱歌、只用喉嚨大嗌，對於聲線係長久損害，所以我唔唱歌，因為我到依家都未掌握到唱歌嘅竅門，點可以唱完把聲唔沙。」這個獨特的養聲方法，相信會讓不少熱愛K歌的朋友大跌眼鏡。
鄭子誠落泊長髮造型 竟撞樣監製陳維冠
除了聲音演出，鄭子誠在劇中飾演失意藝術家的落泊長髮造型亦引起網民討論。他親自解畫，透露該造型是假髮，更爆出背後笑料。原來這個造型竟與無綫監製陳維冠（Joe）撞樣，導致不少台前幕後都認錯人，他憶述：「有次迎頭撞到阿廉（何廣沛），佢好似唔識我咁，再行近啲，佢打招呼叫我阿 Joe」。子誠笑言自己其實很喜歡長髮，但因髮質太硬，留長後會像地拖一樣難以打理，只好在劇中過足癮。
