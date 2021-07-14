鄭家純驚爆做小三拖仔上酒店房 向正印挑機：他會叫我老婆
文：東方新地 ｜圖：鄭家純Facebook / IG 、新傳媒資料室
鄭家純雞排妹斷正帶仔上酒店房
鄭家純與保持捷男斷正上酒店房，卻驚聞原來保持捷男有一名未婚妻A小姐，A小姐接受台灣媒體訪問時指與保時捷男2020年3月交往，8月同居，經男方多次求婚，婚期已定於今年9月，卻發現男友與鄭家純發展中，令A小姐心碎決定取消婚約﹗驚變做小三的鄭家純在社交網發長文回應，雖被稱為小三，但鄭家純用詞夠晒霸氣，表示與保時捷男不是男女朋友關係，但卻力證大家已維持「特別關係」達四、五年。
鄭家純：大家有共識不在意各自交友世界
鄭家純在facebook給正印A小姐的千字文公開信，表示不知道A小姐的存在，同時否認自己是第三者，但卻表示男方「會叫我老婆，也曾多次和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯 」。鄭家純透露跟保時捷男四、五年前認識，大家有共識 「不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方… 我們是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界，平時不常見面各過各的，但這幾年來，當我或他遇到人生低潮的重要時刻，必定互相支援給予支持與幫助。」
鄭家純：未婚妻不是事實
鄭家純其後再發文指未婚妻不是事實，指保時捷男跟A小姐沒有訂婚，並指「A小姐在一開始也願意接受男方的感情觀」，並強調「沒有正宮也沒有小三」，否認自己當小三。
鄭家純似乎未受小三新聞影響，更不時回應網民，又指「連我自己都覺得這篇很好看」 ，唔介意做了新聞人物﹗
網民質疑鄭家純腳踏兩船
鄭家純指與保時捷男在四、五年前認識，一直保持不相互干涉的特別關係中，令網民質疑鄭家純同期有一親密男友，即與兩男關係重叠﹗「所以這是甚麼關係？不能苟同…」、「認識對方很久卻不知道他有未婚妻？」、「可是去年不是還有跟一個交往3年的對象分手，現在這個男生4、5年前認識，是不是有重疊啊﹗」
鄭家純澄清「從沒賣過雞排」
雞排妹鄭家純出道9年，憑敢言加性感在台灣網絡取得一定影響力，為了證明自己已經成長、邁向另一階段，在去年生日時許願要求大家別再叫她「雞排妹」，早前她正式將面書檔案名稱「雞排妹ili鄭家純」簡單改為「鄭家純」，告別「食物名＋妹」這個暱稱，與此同時，有網民翻出當年她代言雞排店的高清影片放上youtube…
9年前出道原名鄭佳甄 憑炸雞模特兒上位
在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒，為雞排店代言做「一日店長的」宣傳，影片爆紅，而被媒體冠以「雞排妹」的暱稱，多年來有不少網民陷入「曼德拉效應」誤以為她曾經在夜市兼職賣過雞排，事實就只是拍攝一條影片而已！
原名鄭佳甄的鄭家純，12年拋胸拍攝雞排店廣告爆紅，獲「雞排妹」綽號，13年任台灣「廢核活動」代言人，及參與過學運和公開批評時任台北市市長柯文哲，被網民封為「社運女神」，15年曾到香港發展加盟華藝娛樂旗下，近年發展自己的自慰杯生意，有傳她打算從政做「民主女神」⋯⋯
網友回應：「直接稱呼家純更好！」
對於女神的心聲，一班粉絲都讚好，甘心做其「老公」。
早前鄭家純為了新書《深夜保健室》宣傳，穿上激短制服配吊帶襪拍攝：
重溫「雞排妹」訪港發展專訪：
鄭家純：係男人都想上我！
台灣雞排妹（鄭家純），憑32E驕人上圍、甜美樣子，成功俘虜港男心被封「宅男女神」，但她卻說：「他們心目中的女神成千上萬個，我只是其中之一，沒甚麼好高興。」2015年首次拍港產片《台北夜蒲團團轉》，雞排妹大讚香港團隊效率高，戲中對手陸永最搞笑，「他（陸永）經常會講些說話引人發笑，片場內他是最大亮點。」至於和陸永肉搏時有否感到他有生理反應？雞排妹說沒有，「可能他怕老婆生氣，加上事前他跟導演溝通好。」
身材好累事
當年導演錢國偉到台灣為《台》片選角時邀請大堆台灣女星試鏡，每個都穿得火辣辣，反而因天氣冷着毛衣到場的雞排妹卻被選中，連她也覺不可思議，「或者我有正義感，事關導演也有留意我的新聞。」曾在台灣、日本出過三本寫真的雞排妹，有感身材好很累事，因每個男生也想跟她發生關係，「他們以為送禮物給我，帶我食好的就可以亂來，試過有一個說好食完飯開車送我回家，最終卻車我到附近motel，幸好我走得快。」
堅持不露點
和34歲台灣音樂人溫晉禾兩度分手的雞排妹，曾在面書留言「再復合就下地獄」，卻多次被拍到在男方家過夜，她辯說：「真的跟他分開了，也做不成朋友，很遺憾。」原來拍拖期間雞排妹自爆曾遭對方毆打，「現在選男友我會選真心對我好的，不要不久就原形畢露，思想還要夠成熟。」7歲父母離異的雞排妹不但沒對婚姻失去憧憬，還希望25歲前結婚生仔，揚言拍拖時要跟男友同居的她表示「拍戲幾性感都得，要我露三點就不行，因為免將來老公尷尬。」對於要拋胸養家，她不諱言「這是工作一部分，相信家人會體諒我，要是每個我都要顧及他感受，豈不是很累。」
鄭家純 IIi（原名：鄭佳甄）生日日期：1993年8月31日（21歲）三圍：32E、22、33
藐爆寫真對手雞排妹︰「有我，其他都不用看！」
21歲台灣女神雞排妹鄭家純為首本香港寫真集《Stay With Me》來港宣傳，她說：
「我18歲時已先後在台灣、日本出過寫真和DVD，經驗算是有吧！但事隔3年，成熟了也老了。要是胸部再大一點，應該會更好看，這點實在可惜。」
雞排妹「成熟」了，不過直率作風依舊，除指其他寫真不值一睇，又話台灣老一輩食古不化，歧視娛圈女星，呢件雞排好上火！
因寫真要擺書展賣，所以部分超激照片要抽起，雞排妹也覺無奈：「我不是重得失的人，向來都是乖乖的按部就班，既然這樣便將錯就錯，讀者可在台版內看到這些相片，現在預購情況也很激烈，24小時內已被訂逾千本。」雞排妹還會推出全球限量5套、價值3,200元的雞排換衫figure，讓宅男過手癮。
「別人愛借我上位」
雞排妹說沒看過其他女星的寫真：「有我的，其他都不用看啦！而且沒創意，拍攝手法也不是很好。」對於被港女慧妍指她C奶裝E奶，雞排妹笑言：「小就小囉！有些人為博上媒體，老愛將我當作箭靶，好像有日本AV導演說我很想當他片的女主角，老實說我根本不認識他呢。」
2014年和台灣音樂人溫晉禾兩度分手的雞排妹自稱目前單身，「香港男生也不錯，可以考慮，我有親戚嫁給港男，她說港男溫柔，很會寵女生，加上香港做父母的，對我們做娛樂圈的，沒那麼大排斥和抗拒，不似台灣做父母的保守，覺得我是有目的，就連房東也是這樣，很多時都不會租給她們，我也曾碰過很多次釘，千萬別做錯事，否則人家會把你當老鼠屎看。」
回應「胸大無腦」
對於胸大無腦一詞，雞排妹一觸即發，「發明這句話的才沒腦袋呢，難道胸小的人，隆胸後就沒腦嗎？其實也只不過胸前多兩頭肉而已，不要不尊重人。」那有否想過整形？「無論台灣、日本、香港和韓國也好，做整形的女生好像是找同一個醫生的，好像倒模一樣，我真的不敢想，除非天生是鼻子歪，去整才合理。」
經典高清片：正妹敎你炸雞排 鄭佳甄 ILi @爆料雞排
這段影片就是傳說中的「雞排妹」代言宣傳片。