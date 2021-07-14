鄭家純驚爆做小三拖仔上酒店房 向正印挑機：他會叫我老婆

台灣女神鄭家純（雞排妹）被斷正與一名開保時捷的男子拍拖上酒店房，期間態度親暱，男方卻被爆原來已有未婚妻A小姐，原定9月結婚，A小姐回應傳媒時指發現男友與鄭家純打得火熱後即解除婚約﹗鄭家純被冠以小三之名，卻理正氣壯發長文，霸氣回應正印A小姐「他會叫我老婆」以宣示主權﹗鄭家純果然貫徹言論惹火，感情生活都轟動過人﹗

文：東方新地 ｜圖：鄭家純Facebook / IG 、新傳媒資料室