鄭家純「小三」大逆轉 獲男友正印改口發道歉聲明力撐：我與鄭小姐都是受害者
文：東方新地 ｜圖：鄭家純Facebook / IG 、新傳媒資料室
男方指上酒店房「沒有跟鄭家純做那件事」
保時捷男姓王，他在訪問中指自己身體不好「不可能跟她（雞排妹）做那件事」，並指上酒店房是因疫情，沒地方可以聊天，並指當日大家聊天聊到凌晨四、五點﹗他又指曾跟鄭家純交往過，及後分手，現在關係像家人﹗
鄭家純告網民
昨晚鄭家純代A小姐發出道歉聲明，A小姐在聲明中指「從來沒有所謂小三跟正宮」，又指自己非王先生的未婚妻，「王先生的感情觀較開放，他的每個感情對象都有不同的情況」，在聲明中向鄭家純道歉，並指「我與鄭小姐都是被害人」。同時鄭家純指會向台灣雜誌及惡意中傷的網民提告，並在留言中「溫馨提示」網民要刪留言便要快，因為她會提出控告並指「滿懷惡意的人身攻擊跟傷害言論，不願再縱容，希望這次提告，能讓網路世界的倫理風氣往前進一步」
鄭家純帶「準人夫」上房斷正 驚爆做小三
台灣女神鄭家純（雞排妹）被斷正與一名開保時捷的男子拍拖上酒店房，期間態度親暱，男方卻被爆原來已有未婚妻A小姐，原定9月結婚，A小姐回應傳媒時指發現男友與鄭家純打得火熱後即解除婚約﹗鄭家純被冠以小三之名，卻理直氣壯發長文，霸氣回應正印A小姐「他會叫我老婆」以宣示主權﹗
現年27歲鄭家純（雞排妹）今年4月自爆和拍拖三年的男友分手，稱自己單身的鄭家純，原來身邊已有親密另一半，日前與駕駛保時捷、年約三十餘歲男子，拍拖到五星級酒店房密會，在停車場偶有拖手、掃臀，雞排妹與男伴態度親暱﹗據知保時捷男年約三十餘歲，身形高大，從事桌上遊戲生意。
鄭家純雞排妹斷正帶仔上酒店房
鄭家純與保持捷男斷正上酒店房，卻驚聞原來保持捷男有一名未婚妻A小姐，A小姐接受台灣媒體訪問時指與保時捷男2020年3月交往，8月同居，經男方多次求婚，婚期已定於今年9月，卻發現男友與鄭家純發展中，令A小姐心碎決定取消婚約﹗驚變做小三的鄭家純在社交網發長文回應，雖被稱為小三，但鄭家純用詞夠晒霸氣，表示與保時捷男不是男女朋友關係，但卻力證大家已維持「特別關係」達四、五年。
鄭家純：大家有共識不在意各自交友世界
鄭家純在facebook給正印A小姐的千字文公開信，表示不知道A小姐的存在，同時否認自己是第三者，但卻表示男方「會叫我老婆，也曾多次和我討論結婚或生小孩，甚至問我要不要陪他家人吃飯 」。鄭家純透露跟保時捷男四、五年前認識，大家有共識 「不適合用世俗認定的男女朋友關係來珍惜對方… 我們是有感情和信任，卻沒有佔有慾的，不在意各自的交友世界，平時不常見面各過各的，但這幾年來，當我或他遇到人生低潮的重要時刻，必定互相支援給予支持與幫助。」
鄭家純：未婚妻不是事實
鄭家純其後再發文指未婚妻不是事實，指保時捷男跟A小姐沒有訂婚，並指「A小姐在一開始也願意接受男方的感情觀」，並強調「沒有正宮也沒有小三」，否認自己當小三。
鄭家純似乎未受小三新聞影響，更不時回應網民，又指「連我自己都覺得這篇很好看」 ，唔介意做了新聞人物﹗
網民質疑鄭家純腳踏兩船
鄭家純指與保時捷男在四、五年前認識，一直保持不相互干涉的特別關係中，令網民質疑鄭家純同期有一親密男友，即與兩男關係重叠﹗「所以這是甚麼關係？不能苟同…」、「認識對方很久卻不知道他有未婚妻？」、「可是去年不是還有跟一個交往3年的對象分手，現在這個男生4、5年前認識，是不是有重疊啊﹗」
鄭家純澄清「從沒賣過雞排」
雞排妹鄭家純出道9年，憑敢言加性感在台灣網絡取得一定影響力，為了證明自己已經成長、邁向另一階段，在去年生日時許願要求大家別再叫她「雞排妹」，早前她正式將面書檔案名稱「雞排妹ili鄭家純」簡單改為「鄭家純」，告別「食物名＋妹」這個暱稱，與此同時，有網民翻出當年她代言雞排店的高清影片放上youtube…
9年前出道原名鄭佳甄 憑炸雞模特兒上位
在2012年初，原名鄭佳甄的鄭家純因學生時期曾兼職外拍模特兒，為雞排店代言做「一日店長的」宣傳，影片爆紅，而被媒體冠以「雞排妹」的暱稱，多年來有不少網民陷入「曼德拉效應」誤以為她曾經在夜市兼職賣過雞排，事實就只是拍攝一條影片而已！
原名鄭佳甄的鄭家純，12年拋胸拍攝雞排店廣告爆紅，獲「雞排妹」綽號，13年任台灣「廢核活動」代言人，及參與過學運和公開批評時任台北市市長柯文哲，被網民封為「社運女神」，15年曾到香港發展加盟華藝娛樂旗下，近年發展自己的自慰杯生意，有傳她打算從政做「民主女神」⋯⋯
網友回應：「直接稱呼家純更好！」
對於女神的心聲，一班粉絲都讚好，甘心做其「老公」。
早前鄭家純為了新書《深夜保健室》宣傳，穿上激短制服配吊帶襪拍攝：