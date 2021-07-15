鄭家純「小三」大逆轉 獲男友正印改口發道歉聲明力撐：我與鄭小姐都是受害者

鄭家純（雞排妹）昨日被台灣雜誌斷正同保時捷男到酒店房密會，期間態度親暱，保時捷男正印A小姐接受雜誌訪問時指二人是未婚夫妻關係。被封小三的鄭家純聲大夾惡指男方會叫她做老婆，大家相識已有四、五年之久﹗事件峰迴路轉，昨晚A小姐透過鄭家純發道歉聲明，表示沒有訂婚，沒有「正宮或小三」之說法，更指她和鄭家純都是受害者﹗

文：東方新地 ｜圖：鄭家純Facebook / IG 、新傳媒資料室