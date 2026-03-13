79歲鄭少秋近況｜難捨喪女之痛神隱3年 珍貴影片流出1特徵露「失蹤」端倪 惹網民心痛

現年79歲的殿堂級藝人鄭少秋近年幾乎完全淡出幕前，自2023年大女鄭安儀在美國輕生離世後更是銷聲匿跡。近日有網民在小紅書上載一段7年前秋官與粉絲見面的珍貴影片，畫面中他身形極度瘦削如「紙板人」，需要工作人員攙扶引導，令不少粉絲看後心痛落淚。這段舊片流出後瞬間瘋傳，也讓外界更加關注這位昔日巨星的近況。

7年前珍貴影片流出 身形瘦削如紙板人

在這段7年前的影片中，當時年過70的鄭少秋身穿筆挺花紋西裝，全程保持笑容頻頻向粉絲揮手道謝，態度依然大方瀟灑。然而鏡頭下的他極度瘦削，身軀單薄得猶如「紙板人」，原本筆挺的西裝外套顯得鬆垮，臉頰明顯凹陷且帶有疲態。移動時更需身邊工作人員貼身陪同與攙扶引導，這些細節都難掩歲月痕跡，讓網民感嘆「總以為來日方長」「沒想到時光荏苒」，甚至有人直言「一邊看一邊落淚」。

鄭少秋神隱3年 最後露面為女兒打氣

鄭少秋最近一次實體公開露面已是2022年6月，當時他現身二女鄭欣宜的演唱會為愛女打氣。其後僅在2023年初於機場被汪明荃偶然捕獲合照，此後便完全銷聲匿跡。即使是去年11月好友許紹雄的告別禮上，他也只是送上花牌未見其人。這種近乎完全的「神隱」狀態，讓粉絲們相當掛念這位昔日的螢幕巨星。

經歷喪女之痛 未能走出陰霾

2023年10月，鄭少秋與首任女友盧慧茹所生的大女鄭安儀於美國輕生離世，終年55歲。由於父女倆長年分隔兩地，秋官連女兒最後一面都未能見到。據悉這份未能及時修補父女關係的遺憾與愧疚令他大受打擊，事後只能透過現任妻子官晶華對外坦言心情極度低落。禍不單行的是，二女鄭欣宜近年也備受抑鬱症困擾，多次缺席公開活動並「神隱」休養，父女倆同時陷入人生低谷。

網民心痛留言 盼秋官保重身體

影片流出後，網民紛紛留言表達對秋官的關心和不捨。「看到秋官這樣真的很心痛，希望他能保重身體」「歲月不饒人，但秋官永遠是我們心中的經典」「希望他能走出陰霾，身體健康最重要」等留言充滿溫暖。不少粉絲更表示會一直支持和關注這位陪伴他們成長的螢幕巨星，希望他能早日重拾笑容面對人生。

78歲鄭少秋喪女重創後神隱3年 為許紹雄罕有「露面」二女欣宜行蹤成謎

鄭少秋 神隱 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭少秋 神隱 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭少秋 神隱 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭少秋 神隱 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
鄭少秋 神隱 鄭少秋在港的最後一套劇是 2019年ViuTV播出的《詭探前傳》。（圖片來源：劇照）
鄭少秋在港的最後一套劇是 2019年ViuTV播出的《詭探前傳》。（圖片來源：劇照）

喪女之痛成隱退導火線 妻子指他心情未平復

鄭少秋近年經歷人生最大打擊，他與首任女友盧慧茹所生的大女鄭安儀，在2023年10月驚爆於美國輕生身亡，終年55歲。白髮人送黑髮人的痛苦令這位堅強的老戲骨徹底崩潰。現任妻子官晶華當時透露他心情未能平復，又指由於牽涉美國法律問題，女兒身後事只能交由生母處理，無法親自為女兒送終的遺憾更是雪上加霜。這場家庭悲劇成為秋官徹底隱退的導火線，從此再無公開露面意願。

次女鄭欣宜同步神隱 父女倆行蹤成謎

巧合的是，鄭少秋的第二名女兒鄭欣宜（Joyce）在2023年亦一度神隱消失娛樂圈，去年雖然在《歌手2025》節目「復出」參賽，卻發生意外受傷退賽後繼續神隱，此後跟爸爸同樣行蹤成謎。父女倆同時選擇遠離鎂光燈，似乎都在用自己的方式療傷止痛。

鄭少秋三段感情婚姻誕四女 坦言對大女一直虧欠

回顧鄭少秋的感情路，他曾經歷三段感情婚姻，先後誕下4名女兒。年輕時與盧慧茹拍拖3年育有大女鄭安儀，分手後盧慧茹帶同女兒離開令兩父女失聯多年，秋官一直坦言對女兒感到虧欠。1985年他與沈殿霞在加拿大結婚並誕下鄭欣宜，不過在欣宜年僅8個月大時，夫婦結束3年婚姻；四年後1989年，他與官晶華在台灣結婚，並誕下兩名女兒鄭詠恩及鄭詠曦，近年欣宜亦曾與同父異母的妹妹合體為秋官慶生，可見家人關係融洽。

鄭欣宜神隱兩年IG突然清零 惹約滿另謀發展疑雲

現年38歲的鄭欣宜（Joyce）自2023年3月在紅館舉辦演唱會後，便鮮少公開露面，也極少更新個人社交網，對此，她的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」其後，J欣宜的IG被發現突然清零，引起外間的諸多猜測！

欣宜YouTube頻道Vlog亦被刪走

除了擁有41萬followers的IG突然被清零外，欣宜有14萬人訂閱的YouTube頻道中，所有Vlog亦被刪走，只留下少量帖文及專輯歌曲。

鄭少秋 神隱 鄭少秋於去年11月致送花牌給亡友許紹雄，是喪女神隱三年後首度「露面」。（圖片來源：Viu1HK）
鄭少秋於去年11月致送花牌給亡友許紹雄，是喪女神隱三年後首度「露面」。（圖片來源：Viu1HK）
鄭少秋 神隱 鄭少秋近年經歷人生最大打擊，他與首任女友盧慧茹所生的大女鄭安儀(即鄭欣宜大家姐)，在2023年10月驚爆於美國輕生身亡，終年55歲。（圖片來源：YouTube頻道「Smart Travel」）
鄭少秋近年經歷人生最大打擊，他與首任女友盧慧茹所生的大女鄭安儀(即鄭欣宜大家姐)，在2023年10月驚爆於美國輕生身亡，終年55歲。（圖片來源：YouTube頻道「Smart Travel」）
鄭少秋 神隱 爸爸鄭少秋曾低調現身欣宜2022演唱會，嘉賓環節時更十分畀反應。（圖片來源：寰亞娛樂）
爸爸鄭少秋曾低調現身欣宜2022演唱會，嘉賓環節時更十分畀反應。（圖片來源：寰亞娛樂）
鄭少秋 神隱 欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）感情十分要好，絲毫沒有芥蒂，不時參與家庭飯聚。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜與同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）感情十分要好，絲毫沒有芥蒂，不時參與家庭飯聚。（圖片來源：IG@princejoyce）
鄭少秋 神隱 欣宜自從開演唱會後就沒有做公開露面，而對於遠赴加拿大生B一事，經理人林珊珊就指係「笑話一則」（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜自從開演唱會後就沒有做公開露面，而對於遠赴加拿大生B一事，經理人林珊珊就指係「笑話一則」（圖片來源：IG@princejoyce）
鄭少秋 神隱 欣宜的IG已被清零。（圖片來源：IG@princejoyce）
欣宜的IG已被清零。（圖片來源：IG@princejoyce）

