79歲鄭少秋近況｜難捨喪女之痛神隱3年 珍貴影片流出1特徵露「失蹤」端倪 惹網民心痛

現年79歲的殿堂級藝人鄭少秋近年幾乎完全淡出幕前，自2023年大女鄭安儀在美國輕生離世後更是銷聲匿跡。近日有網民在小紅書上載一段7年前秋官與粉絲見面的珍貴影片，畫面中他身形極度瘦削如「紙板人」，需要工作人員攙扶引導，令不少粉絲看後心痛落淚。這段舊片流出後瞬間瘋傳，也讓外界更加關注這位昔日巨星的近況。