29歲鄭杞瑤極幼帶比堅尼出海 危危乎畫面撼動全網

29歲足球主播鄭杞瑤（Kylie C.）昨日與三位閨密出海慶祝16年友誼，在社交平台轉發遊艇合照時，身上那套粉紫色比堅尼卻意外搶走所有焦點。極幼帶設計完全承托不住其豐滿上圍，搖搖欲墜的視覺效果瞬間引爆網民討論，令這趟閨密聚會變成今夏最強福利放送。