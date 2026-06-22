29歲鄭杞瑤極幼帶比堅尼出海 危危乎畫面撼動全網
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29歲足球主播鄭杞瑤（Kylie C.）昨日與三位閨密出海慶祝16年友誼，在社交平台轉發遊艇合照時，身上那套粉紫色比堅尼卻意外搶走所有焦點。極幼帶設計完全承托不住其豐滿上圍，搖搖欲墜的視覺效果瞬間引爆網民討論，令這趟閨密聚會變成今夏最強福利放送。
鄭杞瑤粉紫比堅尼遊艇照震撼全網
Kylie C.昨日在Instagram限時動態轉發與三位好友的遊艇合照，相中她戴上型格太陽眼鏡，對鏡頭綻放燦爛笑容，並感性寫道：「16 years of friendship ❤️ still countin’ … best day in 2026 ✨」。不過全場焦點無疑落在她身上那套粉紫色比堅尼上衣——下身搭配輕便短褲，腰間隨性繫上白色外衣，而泳衣採用極幼帶設計，幾乎承托不住其澎湃上圍，呈現出搖搖欲墜的驚人效果，堪稱今個夏天最具衝擊力的一張照片。
Kylie C.親自回應身材爭議毫不介意
出道多年，Kylie C.一直因傲人身材引來不少議論，但她從來坦然面對。她曾公開表示：「冇得介意人哋點樣睇我身材，我亦都唔會特別去遮掩，其實有身材俾人睇，起碼俾人有一個記憶點。」這位擁有超過200,000名IG粉絲的足球女神，向來不吝嗇在社交平台展示天賦身材，今次出海福利照亦延續了她一貫大方自信的風格。
犯罪心理學畢業曾左耳失聰仍多線發展
鄭杞瑤畢業於英國修適士大學犯罪學系，回港後曾任職自閉兒童行為治療師，其後參加模特兒比賽奪得演藝亞軍及「Face of Hong Kong」冠軍，正式踏入娛樂圈。她精通日文、德文、韓文及西班牙文等多國語言，更連續兩年擔任賀歲盃主持，憑專業球評深得男球迷歡心。不過她前年曾透露左耳可能永久失聰，坦言：「可能係壓力問題，左邊耳仔可能永久失聰，我睇咗好多中醫、西醫，係好咗少少嘅，但係我都預咗左邊耳仔以後都聽唔到嘢。」即使身體響起警號，她仍持續活躍於歌手及足球評述工作。
網民大讚「頂唔順」封今夏最強福利
照片曝光後，大批網民湧入留言區表達震撼之情。有人直呼「頂唔順」，亦有網民稱她為「香港隊最有價值球員」，更有人留言「好波」來雙關讚嘆。不少粉絲表示這是「2026年最強夏日福利」，亦有人關心她左耳失聰的健康狀況，留言祝福她身體早日康復。
資料或影片來源：原文刊於新假期