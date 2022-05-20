Kylie C.鄭杞瑤原來係學霸 36E「翻版袁嘉敏」客串拍網片電暈「藍仔頭」

25歲Kylie C.（鄭杞瑤）去年參加Ace Talent模特兒大賽時獲封「翻版袁嘉敏」彈出。早前Kylie C.客串「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK拍片，她一出場便成功電暈男主持人「藍仔頭」！