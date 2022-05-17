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Kylie C.鄭杞瑤解放36E美胸 「翻版袁嘉敏」客串拍網片電暈「藍仔頭」

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25歲Kylie C.（鄭杞瑤）擁有36E魔鬼級導彈，去年參加Ace Talent模特兒大賽時獲封「翻版袁嘉敏」彈出。早前Kylie C.客串「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK拍片，她一出場便成功電暈男主持人「藍仔頭」！

輕露事業線電暈「藍仔頭」

25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤）因擁有36E導彈身材備受注目，早前她被「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK邀請，拍攝了一段「拍一日拖」的短片，節目中Kylie C.輕露事業線，甫出場便成功電暈主持人「藍仔頭」，搞到平時見慣大場面的「藍仔頭」口窒窒要賴自己眼瞓，仲講笑話：「平時我做開主導㗎嘛，今日無啦啦被人主導返轉頭，我覺我自己好似一個唔識講嘢嘅人，搞到我個心係咁跳！」

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25歲咪神Kylie C.（鄭杞瑤）因擁有36E導彈身材備受注目。（圖片來源：[email protected]
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Kylie C.有「翻版袁嘉敏」之稱。（圖片來源：[email protected]
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早前Kylie C.客串「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道FHProductionHK拍片。（圖片來源：[email protected]
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節目中Kylie C.輕露事業線。（圖片來源：[email protected]

犯罪心理學高材生

其實Kylie C.來頭並不簡單，去年參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍，及後加入「美容教主」唐安麒的公司旗下，火速成為新一代宅男女神，現時IG已有超過7萬名Followers。但原來Kylie C.除了是冠軍級人馬外，也是一名學霸，在大學時修讀犯罪心理學的高材生，故有網民亦封她做「學霸咪神」。Kylie C.畢業後便任職行為治療師幫助自閉症小朋友，除中、英文外，更精通西班牙文，亦略懂韓文、日文及德文，非常巴閉。

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Kylie C.原來是學霸，在大學時修讀犯罪心理學。（圖片來源：[email protected]
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Kylie C.曾參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍。（圖片來源：[email protected]

鄭杞瑤去年現身ViuTV

鄭杞瑤在去年9月11日ViuTV《水著考有Feel》，係其中一位女子組嘉賓：

Kylie C 鄭杞瑤有「翻版袁嘉敏」之稱，泳衣玩水上遊戲啱晒佢！
鄭杞瑤Kylie有「翻版袁嘉敏」之稱，泳衣玩水上遊戲啱晒佢！（圖片來源：ViuTV）
鄭杞瑤Kylie Cheng換了兩件水著，每次都成為焦點。
鄭杞瑤Kylie Cheng換了兩件水著，每次都成為焦點。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C 觀眾表示真係「巧有Feel」！
觀眾表示真係「巧有Feel」！（圖片來源：ViuTV）
Kylie C 觀眾各取所需。
觀眾各取所需。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C 玩水上樂園，有主觀鏡GOPro係好合理的。
玩水上樂園，有主觀鏡GOPro係好合理的。（圖片來源：ViuTV）
Kylie C.
Kylie C.更精通多國語言。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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