鄭欣宜傳要公司「科水」千萬成立自家品牌被拒玩失蹤 林珊珊再開腔回應！

鄭欣宜（Joyce）早前驚爆「失蹤」兼失聯兩個月，有傳她戀愛大過天掛住拍拖唔接Job，其經理人林珊珊後來回覆傳媒證實欣宜因病停工。不過坊間對她停工議論紛紛，甚至誇張到傳出死訊，又有指欣宜「失踪」的真正原因是向公司「科水」失敗。面對種種傳聞，林珊珊今日（29日）再回覆傳媒，重申欣宜因為生病需要時間療養所以休假，而工作則會等她回復狀態再好好安排，仲表示對欣宜百份百信任：「藝人與經理人之間，是基於異於常人的信任才可以發光發熱，我們信任Joyce ，Joyce也很信任我們。謝謝大家關心。」