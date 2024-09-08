鄭欣宜傳赴加拿大秘密生子專心湊B 經理人4字回應傳聞

自從鄭欣宜（Joyce）去年三月在紅館舉辦演唱會之後，她便鮮少公開露面，未有參與任何公開活動。對此，她的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」近日有報道指欣宜神隱一年半是為了赴加拿大秘密產子，疑似是經手人的身份都曝光！

