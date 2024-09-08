鄭欣宜傳赴加拿大秘密生子專心湊B 經理人4字回應傳聞
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自從鄭欣宜（Joyce）去年三月在紅館舉辦演唱會之後，她便鮮少公開露面，未有參與任何公開活動。對此，她的經理人林珊珊曾表示：「Joyce的確係病咗，療傷之中。」近日有報道指欣宜神隱一年半是為了赴加拿大秘密產子，疑似是經手人的身份都曝光！
鄭欣宜傳赴加拿大秘密生子
近日，有媒體報導指出，鄭欣宜其實是返回加拿大祕密生子，並且孩子的父親是外籍人士。報導稱，鄭欣宜過去一年多時間在溫哥華養胎，並已經順利產下小孩。據悉，她與外籍男友及新生兒一家三口在當地生活，時常被目擊其家庭生活十分幸福。
神隱1年半傳將復出 林珊珊4字回應傳聞
儘管有關她祕密生子的傳言甚囂塵上，鄭欣宜似乎並未有放棄她的音樂事業。最近，有網民在香港的一個商場意外遇到了她，並與她合照，從合照中可見欣宜清瘦了不少。據了解，她此次回港的主要目的是為了安排未來的工作發展，並計劃在今年全面復出。對於這些傳言，林珊珊已經回應：「笑話一則！」
神隱7個月為好友許廷鏗新歌拍MV
歌手鄭欣宜（Joyce）自去年4月開始「失蹤」沒有公開露面，有傳她戀愛大過天掛住拍拖唔接Job，其經理人林珊珊後來回覆傳媒證實欣宜因病停工。去年11月，許廷鏗推出新歌《一場同學》，並在IG貼出宣傳照片。相中可見，許廷鏗坐在教堂內，而焦點卻在旁邊有個金色長髮女子的背影，疑似欣宜「復出」。最後MV公開後可見女主角的確是鄭欣宜，網民都非常開心能夠再見到欣宜，另外有網民覺得許廷鏗歌曲中有寄語，希望欣宜能走出困擾，老朋友再聚。
鄭欣宜激瘦近照曝光
去年亦有有旅客在小紅書上載了日前在西環吃點心巧遇欣宜的照片。旅客表示：「打擾人家吃飯真的不好意思啊。」合照中欣宜穿上黑色緊身背心連身衣，臉上化了淡妝，精神飽滿兼帶著笑容，身型看上去明顯比之前更瘦削 。該名旅客回覆留言表示欣宜十分隨和，雖然瘦了，但狀態還不錯。
經理人林珊珊：和她一起預備中
欣宜的經理人林珊珊回覆傳媒透露：「She is fine . 安好。我們團隊和她一起預備中」並謝謝大家關心。字句間提到預備中，令不少網友都期待欣宜即將復出的可能。
圖片來源：IG@princejoyce、FB@林珊珊 Sandy Lamb、網上照片