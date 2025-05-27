鄭欣宜現身西貢市集被偶遇 狀態絕佳近照曝光被指復出有望

37歲鄭欣宜據傳因情緒問題暫別娛樂圈，因此自2023年紅館演唱會後就淡出幕前，近年僅在2023年底為好友許廷鏗的MV《一場同學》客串演出，並為動畫電影《星願奇緣》擔任粵語配音。不過近一年來，唔少網民都紛紛表示在不同場合偶遇欣宜，狀態甚佳更被指復出有望！