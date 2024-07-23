玻璃朱質疑鄭秀文冇請TVB歌手做嘉賓唔夠「大愛」 網民：應該請埋黃心穎
玻璃朱不滿鄭秀文演唱會嘉賓名單
鄭秀文一連13場的紅館演唱至今已邀請了多位歌手做嘉賓，包括Serrini、林家謙、張敬軒、陳凱詠、謝雅兒、鄧麗欣、COLLAR及周殷廷，而固定嘉賓還有許志安、JB和廿四味等，但這份嘉賓名單卻引起玻璃朱不滿，她在帖文中寫道：
一路睇Sammi演唱會嘅嘉賓，點解全部都係會上ViuTv嘅歌手？如果作為前輩提攜新人，佢又唔請下「聲夢」班人？或一個愛國愛港藝人？佢而家更接近完全脫離內地市場㖭，意向都好明顯下。帶著信仰大愛一點可以嗎？
網民：林峯都上過ViuTV
玻璃朱這段言論迅速在網絡上引起了熱烈討論，部分網民支持她的看法，認為應該給予更多機會給本地新晉歌手。也有不少網民認為請誰做嘉賓是Sammi的自由，玻璃朱不應指手劃腳，有網民則認為嘉賓名單並非由Sammi決定，亦有網民指出除COLLAR外，其餘的嘉賓均並非ViuTV旗下歌手，可以上勻兩間電視台。
不少網民留言指：「玻璃朱開口埋口淨係識聲夢，係咪當龍婷同輝智死嘅？」、「聲夢本身都開演唱會 ，邊有檔期」、「佢唔請黃心穎已經唔夠大愛。都係歌唱界新人，都係無咩機會上紅館。符合被邀條件。而且仲好有noise」、「最錯係無請韓紅同黃心穎做嘉賓！」、「會唔會有個可能性係聲夢人氣不及ViuTV歌手」、「我係咪要笑，林峯都上過ViuTV啦」、「點解唔問做咩唔請Taylor Swift，放棄國際市場？」、「可能係嬲緊無請佢」等。
屢被冠「黃宗澤舊愛」之名 網民：Bosco躺著也中鎗
此外玻璃朱曾自稱與黃宗澤（Bosco）有過5個月的姊弟戀，因此每次有玻璃朱的相關報導，不少媒體都會為她冠上「黃宗澤舊愛」之名，網民都紛紛笑指：「可憐躺著也中鎗的Bosco」、「佢先係最大苦主，鑊鑊都『玻璃朱舊愛』，咁就一世」、「誤入歧途」、「咁飢不擇食，抵俾人笑啦」、「呢一單係值得後悔一世呀」、「黃宗澤表示：點解要講我啲黑歷史？」、「黃宗澤污點，佢應該係10萬個後悔」等。
玻璃朱曾自爆同黃宗澤拍過拖
玻璃朱作為飲食界KOL，曾拍過TVB節目《我係小廚神3》和《媽媽唔易造》，又出過食譜，同不少圈中人相熟，並自稱黃宗澤舊愛。有指她是林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，又跟張栢芝、姚子羚、陳凱琳等是好友，在其IG有不同明星的合照，十分高調。
玻璃朱亦曾自爆跟黃宗澤拍過5個月拖，發展過「姊弟戀」，二人見過雙方家人朋友，她又爆Bosco當時未大紅大紫，收入有限，會借佢架車用，不過出街食飯Bosco都會主動畀錢，所以玻璃朱話會遷就對方食平啲啲。可惜黃宗澤畀唔到安全感佢，最後因誤會而分開咗，玻璃朱指呢次戀情最傷，要飛去日本治情傷，分開後年多重遇，再見亦是朋友。
曾因不小心駕駛罪被判社服令
玻璃朱言行一向出位，曾多次高調撐楊明，又曾直指MIRROR「呢啲樣行落旺角大把啦」，引起網民熱議。此外玻璃朱曾被控不小心駕駛，事源她2022年初駕車於灣仔天樂里交界撞傷一名正橫過馬路的菲律賓藉男子，事發後拒「吹波仔」（提供呼氣樣本），最後被判社會服務令200小時，及停牌兩年及自費完成駕駛改善課程，並要罰款2,000元。她更被揭過去曾3次涉及交通的刑事記錄，牽涉2次不小心駕駛及1次酒後駕駛。
曾參戰《中年好聲音》呻未被約面試 搵TVB高層求助
「玻璃朱」曾參加《中年好聲音》，並在社交網分享自己由報名到面試的經過，文中她大呻遲遲未收到面試通知，因而質疑無綫會篩選參賽者的參賽資格：「好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍，唔通真係？最後搵咗一位高層朋友查詢，佢過咗一日回覆話約咗我星期六嚟試音。但當時真係無人通知過。」