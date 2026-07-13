黃子華驚喜現身鄭秀文答謝會 自彈自唱改詞版經典金曲全場笑翻
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鄭秀文答謝會昨晚舉行第三場，壓軸嘉賓竟然是「子華神」黃子華，從升降台現身一刻全場尖叫聲震耳欲聾。更令人意想不到的是，黃子華不但罕有地再度表演棟篤笑，更拿起結他自彈自唱改詞版《終身美麗》，將鄭秀文逗得全程冧笑不停。
黃子華升降台登場即席棟篤笑足十分鐘
黃子華從升降台緩緩升起的一刻，全場觀眾爆發出震天歡呼。他一開口便進入棟篤笑模式，足足表演了10分鐘，笑料密集程度堪比正式演出。黃子華直接拆穿鄭秀文的「答謝會」本質：「開個演唱會需要啲乜？一支咪，有個場地就搞掂。」他更搞笑地指出門票上寫着「You & Mi，鄭秀文，亞洲巡迴」，幽默地幫Sammi「澄清」今次演出絕對沒有違反商品說明條例，因為根本就是一個演唱會，引得全場笑聲不斷。
鄭秀文拍《夜王》時大方請客被子華爆料
黃子華在棟篤笑環節中爆料，指拍攝《夜王》期間鄭秀文非常闊綽，特意租了一個雪糕櫃請全劇組任食，形容她是一個「冇金錢概念」的人。他更笑稱香港這兩日多了兩個「會」，一個是「免費雪糕三合會」，另一個就是這場高級的「答謝會」。Sammi在旁聽到這段爆料時，只是笑而不語，既沒有否認也沒有補充，表情盡顯大方本色。
黃子華自彈自唱改詞版《終身美麗》笑問塔是什麼塔
棟篤笑環節過後，黃子華竟然拿起結他大開金口，以《終身美麗》為藍本進行二次創作，將原版歌詞改到面目全非，變成一首充滿個人風格的搞笑版本。唱到「塔尖仍舊記憶」一句時，他突然停下來笑問歌詞中的「塔」到底是什麼塔，Sammi回答是東京鐵塔，黃子華即刻接話：「因為我拍埋晒啲《破地獄》，講起塔我就諗起嗰啲塔⋯」全場觀眾笑到前仰後合，而鄭秀文更是由頭到尾冧笑不停。
網民大讚子華神誠意滿分紛紛求完整版
演出片段在社交平台曝光後隨即引發熱議，不少網民留言表示：「子華神唱歌好有誠意」、「改詞改到咁靚真係有心」、「Sammi請到子華做嘉賓真係好犀利」。亦有網民笑言黃子華的棟篤笑比正式演出更精彩，紛紛要求官方釋出完整版影片。有粉絲更指出，黃子華願意為鄭秀文罕有地再度表演棟篤笑加自彈自唱，足見兩人因《夜王》建立的深厚友誼。
資料或影片來源：原文刊於新假期