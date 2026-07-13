黃子華驚喜現身鄭秀文答謝會 自彈自唱改詞版經典金曲全場笑翻

鄭秀文答謝會昨晚舉行第三場，壓軸嘉賓竟然是「子華神」黃子華，從升降台現身一刻全場尖叫聲震耳欲聾。更令人意想不到的是，黃子華不但罕有地再度表演棟篤笑，更拿起結他自彈自唱改詞版《終身美麗》，將鄭秀文逗得全程冧笑不停。