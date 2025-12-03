鄭秀文自愧因拍戲無法參與支援 現身教堂出席災民祈禱會

天后鄭秀文近日因大埔宏福苑五級火災事件深感沉重，在社交平台撰寫長文表達內心感受。正忙於新戲拍攝工作的她坦言，看到熱心市民自發到現場幫忙時，自己卻因工作無法參與支援而感到慚愧。最終她在拍攝提早完工後趕到教堂參與災民祈禱會，與其他信徒一同為受災者祈禱，場面令人動容。