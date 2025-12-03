鄭秀文自愧因拍戲無法參與支援 現身教堂出席災民祈禱會
天后鄭秀文近日因大埔宏福苑五級火災事件深感沉重，在社交平台撰寫長文表達內心感受。正忙於新戲拍攝工作的她坦言，看到熱心市民自發到現場幫忙時，自己卻因工作無法參與支援而感到慚愧。最終她在拍攝提早完工後趕到教堂參與災民祈禱會，與其他信徒一同為受災者祈禱，場面令人動容。
鄭秀文拍戲期間心繫災情感慚愧
鄭秀文在Instagram發文透露，自宏福苑火災發生後，她與所有香港人一樣內心充滿沉重和傷痛。由於正值新電影拍攝期間，她必須履行從早到晚的工作，在最無助和悲痛的時刻卻無法抽身幫忙。她表示：「看到很多熱心市民親身到現場提供幫助給予愛，自己卻在拍攝場裏什麼都幫不到，非常難過慚愧。」這股難以言喻的沉痛一直壓在她心頭，讓她在工作期間也難以釋懷。
提早收工奇蹟趕上祈禱會
在拍攝期間，鄭秀文偶然在網上看到教堂舉辦災民祈禱會的消息，但擔心當日拍攝會到晚上九點而錯過時間。她形容翌日拍攝時內心一直忐忑不安，總希望能夠早點完成工作。奇蹟地，拍攝真的提早了半小時收工，讓她有機會趕往教堂。雖然途中一度去錯了名字相似的教堂，但她沒有放棄，最終成功找到正確地點參與祈禱會。
十數人教堂同心為災民祈禱
抵達教堂後，鄭秀文發現出席人數不多，只有十幾個人坐在教堂中顯得疏落，但她認為同心比人數更重要。在一個多小時的祈禱會中，眾人同心禱告，在淚水中把無助化成祈禱的力量。她在心願紙上寫下對災民和消防醫護人員的祝禱，祈求天父垂聽卑微的禱告，醫治這座城市破碎的心。祈禱會結束後，她更收到一位同樣出席的陌生教友私訊，彼此分享感受，讓她感受到愛的力量。
網民讚賞鄭秀文真誠關懷
鄭秀文的長文發布後，不少網民留言表達支持和理解。有網民表示：「Sammi真係好有心，工作再忙都要去祈禱會。」也有人認為她的真誠分享很感人：「睇到都想喊」部分網民更讚賞她沒有只是發黑圖了事，而是用心寫出內心感受。鄭秀文在文末表示，雖然心情仍然沉重，但會繼續為受災、受傷和失去的人默念祝禱，期盼愛能成為力量，時間能幫助所有人療傷。
圖片來源：IG@sammi_chengsauman資料或影片來源：原文刊於新假期