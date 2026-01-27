夜王｜鄭秀文重錄《星秀傳說》作主題曲 分享MV花絮網民認錯人：許志安飾演嫖客？
廣告
鄭秀文親自在社交平台分享《夜王》MV拍攝花絮，竟然意外引發網民集體認錯人事件！有網民在合照中發現楊偉倫的身影，但竟然誤以為是許志安參演嫖客角色，令全網陷入一片混亂。更令人驚訝的是，這種認錯情況原來並非首次發生，早在去年年底的慶功宴合照中，已經有網民出現同樣的視覺錯誤！
鄭秀文親自分享MV花絮 意外引爆認人風波
鄭秀文日前在社交平台貼出《夜王》電影主題曲《星秀傳說》MV拍攝花絮相片，並留言表示導演選用了她的舊歌重新製作2026版本，「一個有加rap而且加重beat的版本」。她特別感謝參與rap部分的兩位創作人，表示他們的貢獻令新版本生色不少。然而，這個本來溫馨的分享帖文，卻因為合照中出現的楊偉倫而引發意想不到的網民熱議。
網民集體認錯楊偉倫當許志安引發熱議
合照曝光後，網民留言區立即出現令人啼笑皆非的情況。有網民留言指出：「鄭秀文隔離楊偉倫好似許志安」，更有人直接誤以為許志安真的有份參演《夜王》中的嫖客角色。值得關注楊偉倫原本只穿牛仔褸上陣，件毛毛衫係由Fish（廖子妤 ）即興提供！
去年慶功宴已現同樣認錯情況
更有趣的是，原來這種認錯情況並非首次發生。根據網民發現，早在去年年底的慶功宴合照中，已經有網民出現同樣的視覺錯誤，誤以為許志安有份參演。
電台宣傳現場狂歡熱舞成另一焦點
除了認錯人事件外，鄭秀文日前攜同譚旻萱、芯駖等一眾《夜王》EJ Girls到電台宣傳新歌時的狂歡場面，同樣成為網民熱議話題。當節目首播重新編曲灌錄的《星秀傳說》時，強勁節拍令Sammi不禁原地跳舞，帶動旗下一眾EJ Girls亦忍不住跟上。鄭秀文、芯駖與譚旻萱更似置身夜場一樣，狂歡熱舞「揈」頭髮，連林熙彤、麗英與蔡蕙琪等新一代都一樣投入，場面相當熱鬧。
29年金曲跨世代魅力證經典地位
值得注意的是，鄭秀文於1997年推出《星秀傳說》之時，現場一半女演員當年還未出世，但亦一樣跨年代投入狂歡，證明鄭秀文的金曲經典程度早已跨越年代。近年不少DJ都會以經典廣東快歌作為打碟素材，鄭秀文的金曲如《煞科》、《螢光粉紅》、《終身美麗》，甚至《信者得愛》，每次在CantonPop派對響起，都會引起現場歡呼、投入跳舞合唱。相信《星秀傳說》隨電影《夜王》上映後，勢將於2026年翻紅成為派對狂舞金曲。
圖片來源：鄭秀文IG、廖子妤IG、滾動工作室IG資料或影片來源：原文刊於新假期