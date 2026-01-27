夜王｜鄭秀文重錄《星秀傳說》作主題曲 分享MV花絮網民認錯人：許志安飾演嫖客？

鄭秀文親自在社交平台分享《夜王》MV拍攝花絮，竟然意外引發網民集體認錯人事件！有網民在合照中發現楊偉倫的身影，但竟然誤以為是許志安參演嫖客角色，令全網陷入一片混亂。更令人驚訝的是，這種認錯情況原來並非首次發生，早在去年年底的慶功宴合照中，已經有網民出現同樣的視覺錯誤！