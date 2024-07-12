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鄭秀文演唱會 孖許志安合唱「終極洗白」！盤點精彩場面7件事

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51歲的鄭秀文（Sammi）去年因感染新冠肺炎，原定演唱會延期至今年7月舉行的13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，·今晚（12日）8時40分於紅館開鑼，帶大家直擊各個精彩場面！
鄭秀文 金黑色女皇服飾好有型！（圖片來源：東方新地）
金黑色女皇服飾好有型！（圖片來源：東方新地）

盤點精彩場面7件事

鄭秀文演唱會 1.巨型機械甲霸氣登場

Sammi 騎著巨型機械甲以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，接著機械甲移動到台中，唱出《發熱發亮》並發放煙火。她在舞蹈員協助下脫去盔甲，換上金黑色女皇服飾，「等了360天的演唱會，多謝大家沒有退票，保證是值得等待，必會雙倍奉還」，她笑言「不是時間雙倍奉還」。接著她獻上《我們的主題曲》，全場歌迷都自動自覺大合唱，氣氛high到爆！

鄭秀文 Sammi 騎著巨型機械甲以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，接著機械甲移動到台中，唱出《發熱發亮》並發放煙火。（圖片來源：東方新地）
Sammi 騎著巨型機械甲以一曲《朝聖》從台側霸氣登場，接著機械甲移動到台中，唱出《發熱發亮》並發放煙火。（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 好霸氣！（圖片來源：東方新地）
好霸氣！（圖片來源：東方新地）
鄭秀文 好有未來感。（圖片來源：東方新地）
好有未來感。（圖片來源：東方新地）

鄭秀文演唱會 2.經典舉手甫士重現！

早年鄭秀文在演唱會一張蘋果照妖鏡照片在網絡上瘋傳，時隔多年，鄭秀文今次勁舞環節做出類似動作，不禁勾起網友回憶！

鄭秀文 時隔多年，鄭秀文今次勁舞環節做出類似動作，不禁勾起網友回憶！（圖片來源：東方新地）
時隔多年，鄭秀文今次勁舞環節做出類似動作，不禁勾起網友回憶！（圖片來源：東方新地）

鄭秀文演唱會 3.造型百變勁有心思！

鄭秀文形象百變，在舞台上創造過多個經典造型，今次演唱會六個階段換衫轉造型，服飾由中方玩到西方，古代去到未來、仲加插科技元素，勁有心思！

鄭秀文 （圖片來源：小紅書圖片）
（圖片來源：小紅書圖片）

鄭秀文演唱會 4.駐場嘉賓係許志安！「終極洗白」

《世紀末煙花》係1999年許志安推出的作品，由林夕填詞，演唱會中Sammi其後提到「世界越來越差」，感覺像進入末世，提醒大家要面對未來就要活在當下、學懂珍惜，然後台邊有人以鋼琴伴奏彈出《世記末煙花》，而身穿黑西裝的許志安就以特別嘉賓身份與Sammi 合唱《世紀末煙花》 ，引起全場哄動，場面勁感人！唱完後默默離場未有特別發言，留下Sammi 再唱一首《交換溫柔》，據知這個環節會每晚上演。而歌詞中一句「這份愛怕已昇華」，與許志安早前接受黎芷珊訪問時提及的內容不謀而合！

不過有網友表示：「Show前見到rundown以為唱首安仔既歌，點知原來係駐場嘉賓，每晚俾佢唱半首」「Sammi幫到盡」「真係她老婆」

鄭秀文 今次老婆先開騷，二人合唱《世紀末煙花》引起全場哄動，場面勁感人（圖片來源：網上圖片）
今次老婆先開騷，二人合唱《世紀末煙花》引起全場哄動，場面勁感人（圖片來源：網上圖片）

鄭秀文演唱會 5.嘉賓Serrini 疑似失準

另外，首場嘉賓則是Serrini 唱出《月色魔美》，不過有在場粉絲表示唱到走音，有少許失準。

鄭秀文 （圖片來源：黃VIU圖片）
（圖片來源：黃VIU圖片）

鄭秀文演唱會 6.講到電影路感觸流淚！

其中一個感動位係台上播放Sammi金像獎提名片段同埋獲影后得獎感言，Sammi出場時講到自己電影路時，突然感觸流淚，畫面充滿洋蔥。

鄭秀文 （圖片來源：網上圖片）
（圖片來源：網上圖片）

鄭秀文演唱會 7.影后的主題曲充滿回憶！

第6組歌單經典電影主題曲串燒最有意義，Sammi奪得金像影后之後，特選選取了由1996至2003年間多齣電影主題歌作串燒金曲，當中過半數都係杜琪峯導演的作品，電影medley順序包括 ：

《不拖不欠》 百分百感 覺 1996

《最後一次》 愛你愛到殺死你1997

《為何又是這樣錯》 行運一條龍1998

《 感情線上》 孤男寡女2000

《終生美麗》瘦身男女2001

《玻璃鞋》嫁個有錢人2002

《回來我身邊》我左眼見到鬼2003

《如果你有事》龍鳳鬥2003

《長恨歌》長恨歌 2005

《do re mi》高海救之戀 2012

《我這樣活了一天》流水落花 2023

更多靚相：

鄭秀文演唱會2024｜40＋ 紅館歌單曝光

今次演唱會分成7個部份，背後有不同主題，其中第6部份經典電影金曲環節，紀錄了Sammi 從影超過20年的眾多電影主題曲，作為奪得金像影后之後的首個演唱會，這份歌單特別有意義！

– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 1 序曲-
《朝聖》
《發熱發亮》
（開場白）
《我們的主題曲》/《如果我們不再見》+Extend Outro
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 2 –
《禁果花》
《同年同月同日生》
《心魔》+Extend Outro
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 3 –
《Bang Bang Bang》
《小心女人》
《一夜成名》
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 4 –
《哭泣遊戲》
《上一次流淚》
《如何掉眼淚》
嘉賓出場、嘉賓合唱 （首場嘉賓Serini ）
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 5 –
《愛是》
《愛是2.0》（feat. 好青年荼毒室）
《罪與罰》（feat. 好青年荼毒室）
《加爾各答的天使德蘭修女》
《Creo En Mi – 短版》
《致我們的夢想》
《信者得愛 w/ Rapper》
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 6 –
電影medley：
《不拖不欠》（百分百感 覺 1996）
《最後一次》（愛你愛到殺死你1997）
《為何又是這樣錯》（行運一條龍1998）
《 感情線上》（孤男寡女2000）
《終生美麗》瘦身男女2001
《玻璃鞋》嫁個有錢人2002
《回來我身邊》我左眼見到鬼2003
《如果你有事》龍鳳鬥2003
《長恨歌》長恨歌 2005
《do re mi》高海救之戀 2012
《我這樣活了一天》流水落花 2023
《萬物有時》
《世紀末煙花》featuring 許志安
《交換溫柔》
– 鄭秀文演唱會 2024 歌單 Part 7 –
《盲盒》
《放不低/捨不得你/醫生與我/娃娃看天下》
《唯獨你是不可取替/心血來潮/不要驚動爱情》
《不捨也為愛/千年如一日/記認/加果我們不再見/春夏》
《我們都是這樣長大的》

撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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