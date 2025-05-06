鄭秀文翹實許志安孖公仔出巡被捕獲 網民直指Sammi狀態超差籲版主del合照

57歲許志安自2019年被爆偷食黃心穎後形象大受打擊，亦令演藝事業一落千丈。不過許志安捲入「安心事件」後就獲老婆鄭秀文大方原諒，2人更在鄭秀文去年嘅紅館演唱會上驚喜合體，打破外界對2人婚姻嘅各種傳聞。近日有網民曬出與鄭秀文及許志安嘅合照，不過照片就因被呼籲要del走……