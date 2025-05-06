鄭秀文翹實許志安孖公仔出巡被捕獲 網民直指Sammi狀態超差籲版主del合照
鄭秀文翹實許志安小鳥依人派閃光彈
近日有網民在社交平台發文表示偶遇鄭秀文及許志安，該網民隨後更曬出合照兼興奮稱：「真是好感恩好恩感，一生無悔啦，同到你2個影相，澳門見！」相中鄭秀文更翹實老公許志安大派閃光彈齊齊合照，小鳥依人畫面十分恩愛！
鄭秀文將於本周五（9日）在澳門舉行巡迴演唱會，今次演唱會共有八場，而門票亦已全部售罄，並打破了她過往在澳門舉辦演唱會的紀錄，人氣爆棚！
網民直指Sammi狀態超差籲del走合照
雖然唔少fans都留言表示十分羨慕版主與鄭秀文及許志安合照，但係就有人指出鄭秀文嘅狀態超差，甚至要靠Sammi手臂上嘅紋身先認到佢：「天吶！第一眼真的沒看出來他們兩公婆（看到mi手臂的紋身才敢認」、「要是我 感覺面對面都認不出來」、「Sammi眼睛怎麼腫腫的」甚至，呼籲版主將照片del走「你開心完了就趕快刪掉吧，明顯mi很累了，而且人家也不喜歡把這種照片發出來。」
重溫鄭秀文許志安「安心事件」後首次同台
鄭秀文去年於演唱會上與許志安驚喜合體，今次亦是2人在經歷了「安心事件」後首次同台，二人選擇了收錄於許志安1999年的專輯《世紀末精選》中的《世紀末煙花》。Sammi在合唱前分享了她的感受：「我覺得凡事都有上天旨意，今次演唱會讓我交出更好嘅自己！上天都有佢最好嘅安排，笑有時，喊有時，近年有少少末世感受，大環境改變、整個世界都動盪不安、特別係天氣氣候，令我哋要好好學習同珍惜，活在當下，人同事最重要係珍惜。」
重溫許志安出軌後首貼文 鄭秀文：不放棄自己 不放棄對方
鄭秀文在「安心偷食」事件後首次在社交平台發文，內容中其中一句「我們在婚姻中走進更深處, 婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖, 當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒」、「不放棄自己不放棄對方」，似乎是代表著原諒出軌的許志安，以及想用平和的心境去面對以放下這件事情。
鄭秀文首度回應許志安偷食事件
許志安與黃心穎被爆車廂偷食後，消息震驚演藝圈，事件發生後大家都十分關心鄭秀文嘅狀態，而Sammi在事件被爆出2日後，在社交平台發文回應，言裡行間似乎是原諒了安仔。
內文原文：
這次 ,是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間, 我們共同經歷情緒起伏, 我們也就事件詳談很久很深 . 這是夫妻二人之間的一課, 也是往後婚姻路上學習到的一課. 我們在婚姻中走進更深處, 婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖, 當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒.
人誰無過是老生常談,但事實確是如此啊。
在這次中, 重要的, 是更進一步身歷婚姻其中真諦. 幸福不只是一埸埸順利美滿,當中也有試煉, 也一起去經歷高低狀況,讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行, 更要彼此走進對方的內心, 一起正視各自的軟弱, 不放棄自己, 不放棄對方,互相糾正, 互相提點, 在婚姻歴煉中, 我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌, 生命更會更生.
這期間在我們彼此都最難捱的時刻, 握著手一起祈禱, 對我們的幫助極大. 今天, 肩上的重擔彷彿輕了很多. 只願一切快平息, 回歸平靜. 最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母. 沒有更多想表達了,今天以後,就只向前看, 在時間的見證中,繼續一步步前行.
許志安為「安心偷食」事件 爆喊鞠躬道歉
許志安2019年被爆出偷食後火速舉行記招交代事件，並於黃柏高陪同下現身，全黑打扮嘅安仔向大家道歉鞠躬，坐低即爆喊話：「親口同大家講對唔住，為我家人，Sammi家人、同朋友道歉，自己做咗不被原諒嘅事，呢個錯我深深反思，我係醜惡嘅人，今日係承擔責任。我嗰晚飲咗好多酒，但呢個唔係藉口，好難面對接受自己。」
安仔續說：「我覺得自己好丟臉，我嘔心、好陌生，我有深刻既反思自己，點解去犯呢個錯誤點解唔可以控制自己犯呢個錯，起咗呢個色心。我覺得係承擔責任度，我會分兩個部分，第一個部分，我會暫停自己工作，直至搵番真正嘅自己。第二係心靈上面，我覺得自己不知所謂，我嘅行為令身邊人咁大壓力同痛苦。」
安仔表示自己做咗「不可離補、不被原諒嘅事」，將會暫停演藝工作，以重新檢視自己嘅安仔再續指：「希望將來一些被我整傷的人，呢個報道令我反思，我迷失咗我自己，我對唔住Sammi，我唔知點去走我以後嘅路，呢一刻係冇咗靈魂，我係一個壞咗嘅人，希望大家可以畀時間我搵番我自己，我要同所有朋友講對唔住」，之後鞠躬5秒後離場，並未有回應在場傳媒提問！